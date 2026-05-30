Proč by se název „syndrom polycystických vaječníků“ mohl brzy změnit

Název syndromu polycystických vaječníků, který byl dlouho kritizován za svou nepřesnost, se mění. Celosvětový konsenzus odborníků právě přijal nový název, který je považován za věrnější realitě onemocnění.
Nový název schválený globálním konsensem
Toto rozhodnutí se dotýká milionů žen. V polovině května 2026 mezinárodní konsensus publikovaný v časopise The Lancet a následně prezentovaný na Evropském endokrinologickém kongresu v Praze schválil změnu názvu syndromu polycystických ovarií (PCOS). Tento stav se nyní nazývá polyendokrinní metabolický ovariální syndrom neboli PMOS – což lze přeložit jako „polyendokrinní metabolický ovariální syndrom“, ačkoli oficiální zkratka zůstává v angličtině.
Tento nový název není náhodný. Je vyvrcholením bezprecedentního kolektivního úsilí, které spojilo více než 50 organizací pacientů a zdravotnických pracovníků . Proces se opíral o globální průzkumy, které shromáždily desítky tisíc odpovědí, a také o workshopy, které spojily pacienty a specialisty z různých oborů, aby se zajistila co nejširší shoda na zvolené terminologii.
Název po mnoho let považovaný za zavádějící
Termín „polycystické vaječníky“ je nyní zastaralý, protože byl dlouho považován za nepřesný, ba dokonce kontraproduktivní. Navzdory svému názvu mnoho pacientek nemá žádné ovariální cysty, i když samotný termín naznačuje opak . Tento zmatek měl velmi reálné důsledky: opožděnou diagnózu, roztříštěnou péči a určitou formu stigmatu kolem tohoto onemocnění.
Debata není nová. Již v roce 2010 doporučil panel expertů svolaných ve Spojených státech přejmenování tohoto onemocnění , protože se domníval, že stávající název je zdrojem nedorozumění, která by mohla zpozdit diagnózu. Trvalo více než deset let diskusí, než tato intuice konečně vedla k novému názvosloví sdílenému po celém světě.
Nemoc mnohem složitější než prostý „příběh cyst“
Jádro problému spočívá v samotné povaze tohoto onemocnění. Redukce onemocnění na vaječníky znamenala minout to podstatné. Ve skutečnosti se jedná o komplexní hormonální poruchu s mnoha projevy , která postihuje několik systémů těla: endokrinní, metabolický, reprodukční, dermatologický a dokonce i psychologický.
V praxi se tento stav může projevit nepravidelnými menstruačními cykly, potížemi s otěhotněním, hormonálně podmíněným růstem nebo vypadáváním vlasů, akné nebo přibíráním na váze. Je také spojován se zvýšeným rizikem cukrovky 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění. Podle Světové zdravotnické organizace postihuje tento stav přibližně 10 až 13 % žen v reprodukčním věku, ale téměř 70 % z nich si neuvědomuje, že ho mají. Celosvětově se odhaduje, že postihuje více než 170 milionů lidí , tedy přibližně každou osmou ženu.
Tři roky na přijetí nového názvu
Změna názvu tak rozšířeného onemocnění se neděje přes noc. Proto bylo naplánováno tříleté přechodné období na podporu přechodu z PCOS na PMOS. Během této fáze budou postupně aktualizovány klinické směrnice, školicí materiály pro lékaře a mezinárodní systémy klasifikace nemocí.
Uvedený cíl je dvojí: zlepšit diagnostiku tím, že se lékařům a pacientům pomůže lépe pochopit realitu onemocnění, a snížit stigma s ním spojené. Ti, kdo tuto změnu prosazují, také doufají, že přesnější terminologie podpoří výzkum a povede k včasnější intervenci v oblasti metabolických a kardiovaskulárních rizik.
Změna, která není zcela jednomyslně přijata.
Ačkoli se nový název setkal s velkou chválou, vyvolal také určité obavy. Zachování termínu „ovariální“ v názvu přehlíží hypotézu, kterou vznesly některé nedávné studie : možnou existenci mužské formy onemocnění. Pro některé specialisty zachování odkazu na vaječníky dostatečně neřeší tuto stále prozkoumanou oblast výzkumu.
Tato debata ilustruje obtížnost úkolu: najít název, který je zároveň přesnější než ten předchozí, srozumitelný pro širokou veřejnost a dostatečně flexibilní, aby zahrnoval budoucí poznatky. Dosažený kompromis, PMOS, je jeho zastánci prezentován jako jasný krok vpřed, aniž by si nárokovali definitivní uzavření vědecké diskuse.
Za jednoduchou změnou písmen se skrývá významný krok vpřed pro zdraví žen. Opuštěním názvu, který je považován za zavádějící, se lékařská komunita snaží lépe reflektovat složitost dlouho podceňovaného onemocnění a usnadnit jeho rozpoznání. I když přijetí PMOS bude trvat ještě několik let, hnutí již začalo – a mohlo by změnit způsob, jakým jsou miliony žen diagnostikovány a podporovány.