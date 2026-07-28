Tato modelka ve svých 32 letech otevřeně hovoří o svém boji s endometriózou před otěhotněním.

Pohoda
Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Maďarská modelka a herečka Barbara Palvinová v podcastu , který moderoval její manžel, italsko-americký herec Dylan Sprouse, a spisovatel Brendan Columbus, podrobně popsala cestu, která ji vedla k diagnóze endometriózy. Těhotná se svým prvním dítětem popsala „roky bolesti a opožděné diagnózy“.

Příznaky, které byly dlouho minimalizovány

Barbara Palvinová vypráví o nocích strávených na podlaze, zvracení způsobené bolestí a naprosté absenci úlevy navzdory vyzkoušení různých léčebných postupů. Podle její výpovědi několik gynekologických konzultací nepřineslo žádnou diagnózu: bylo jí řečeno, že její bolesti jsou způsobeny normální menstruací, a bylo jí doporučeno upravit životní styl nebo posílit svaly. Tuto zkušenost oslabení často uvádějí ženy postižené tímto onemocněním.

Chronické onemocnění, které je stále špatně pochopeno

Endometrióza je charakterizována přítomností tkáně podobné tkáni, která vystýlá dělohu, mimo ni. Může způsobit vysilující pánevní bolesti, silnou menstruaci, chronickou únavu a někdy i komplikace ovlivňující plodnost. Jak sama Barbara Palvinová zdůraznila, standardní gynekologické vyšetření k jejímu odhalení nestačí, což částečně vysvětluje dlouhou historii diagnostických zpoždění.

Intervence předcházející projektu pro dítě

Po konzultaci se specialistou podstoupila Barbara Palvinová v roce 2025 operaci, o které informovala v příspěvku na sociálních sítích. Upřesnila, že operace není vyléčením, ale že výrazně zmírnila její příznaky. Barbara Palvinová a Dylan Sprouse vysvětlili, že se pro tento krok rozhodli ještě předtím, než zvažovali těhotenství. Jejich dcera by se měla narodit v srpnu 2026.

Svědectví, které slouží jako varování

Barbara Palvinová ve svém příspěvku povzbuzuje ty, kteří mají podezření na onemocnění, aby se poradili se specialistou, a zdůrazňuje důležitost včasné diagnózy pro omezení dlouhodobých komplikací. Její manžel Dylan Sprouse také poznamenal, že výzkum tohoto onemocnění je stále nedostatečný.

Tato studie tak vrhá světlo na mechanismus dokumentovaný po léta: trivializace menstruační bolesti oddaluje rozpoznání chronického onemocnění. V čele s veřejně známou osobností, jako je Barbara Palvinová, pomáhá zviditelnit realitu, které mnoho žen čelí beze slov a lékařských odpovědí.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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