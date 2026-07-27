„Synestezie“, tato úžasná mentální schopnost, která je přítomna pouze u 4 % populace

Co kdyby melodie mohla mít barvu nebo název mohl evokovat specifickou chuť? Tento fascinující jev, zvaný synestézie, umožňuje některým lidem zažívat jedinečné smyslové asociace. Tato vlastnost mozku, která byla dlouho záhadou, nyní vědci studují.
Když se smysly setkají mimořádným způsobem
Synestézie doslova znamená „spojení smyslů“. Je to neurologický jev , při kterém jeden smysl automaticky stimuluje jiný. Člověk může při čtení písmene vidět barvu, spojovat tvar se zvukem nebo zažít chuťový vjem při slyšení slova. Tento zážitek není ani produktem představivosti, ani iluzí, ani pouhým uměleckým vyjádřením. Synestézi tyto asociace skutečně vnímají a obvykle zůstávají po celý jejich život konstantní. Pro ně má písmeno, číslo nebo hudební skladba velmi specifickou smyslovou identitu.
Schopnost uznaná vědou
Synestézie byla dlouho považována za „úžasnou kuriozitu“, někdy dokonce za „vynález“ spojený s kreativitou umělců. Dnes neurovědecký výzkum potvrdil, že se skutečně jedná o specifickou mozkovou funkci.
Díky pokrokům v lékařském zobrazování vědci pozorovali, že u synestetických jedinců určité oblasti mozku mezi sebou komunikují úžeji. Když se objeví podnět, může se tak současně aktivovat několik senzorických oblastí. Rozsáhlá studie provedená ve Spojeném království vědkyněmi Julií Simnerovou a Jamiem Wardem s téměř 20 000 účastníky odhadla, že nejméně 4,4 % populace trpí nějakou formou synestezie. Ve Francii by to představovalo několik milionů lidí.
Více než šedesát způsobů, jak zažít svět jinak
Synestézie se neomezuje pouze na jeden prožitek. Vědci identifikovali více než šedesát variací, od těch nejběžnějších až po ty nejpřekvapivější.
- Nejznámější formou je grafémově-barevná synestézie: někteří lidé si automaticky spojují barvu s každým písmenem nebo číslicí. Například „A“ se může vždy jevit jako červené, zatímco „7“ bude vždy vnímána s určitým odstínem.
- Další hojně studovanou formou je chromestézie, která vytváří spojení mezi zvuky a barvami. Někteří hudebníci popisují noty jako světelné záblesky, tvary nebo imaginární krajiny.
- Jiné zážitky jsou ještě úžasnější: určitá slova mohou vyvolat pocit chuti, zatímco čísla, měsíce nebo dny v týdnu se mohou zdát uspořádané v prostoru kolem člověka.
- Existuje také zrcadlovo-hmatová synestézie, při které člověk fyzicky vnímá určité pocity pozorováním někoho jiného, kdo je prožívá.
Mozek propojený jinak
Vědci se nyní domnívají, že synestézie souvisí se specifickou organizací mozku. U postižených jedinců jsou určité oblasti věnované smyslovým vjemům pravděpodobně více propojeny, což vytváří intenzivnější dialog mezi různými smysly.
Zdá se, že tato schopnost má také rodinný rozměr. Synestézie se často objevuje u několika členů stejné rodiny, což naznačuje, že by mohla být ovlivněna genetickými faktory . Obvykle se projevuje v dětství, v průběhu let zůstává stabilní a není považována za problém, který by bylo třeba korigovat. Naopak je vnímána jako přirozená variace lidského vnímání.
Když synestézie pohání kreativitu
Mnoho slavných umělců vyprávělo o svých synestetických zážitcích. Romanopisec Vladimir Nabokov vysvětlil, že si spojoval určitá písmena se specifickými barvami. Hudebníci jako Pharrell Williams, Billy Joel a Tori Amos také hovořili o tomto specifickém způsobu vnímání zvuků. Toto propojení mezi smysly může dokonce podporovat určité tvůrčí vlastnosti. Několik studií naznačuje, že synestéti si často vyvíjejí velkou schopnost vytvářet originální asociace, zapamatovávat si informace a zkoumat svět z různých perspektiv.
Synestézie zdaleka není podivným jevem, ale odhaluje celou rozmanitost způsobů, jakými lidský mozek konstruuje naše vnímání světa. Pro ty, kteří ji zažívají, se každý zvuk, každé slovo nebo každé číslo může stát bohatším zážitkem, kdy smysly neustále procházejí dialogem. Tato vzácná schopnost nám připomíná něco zásadního: neexistuje jediný způsob, jak prožívat realitu.