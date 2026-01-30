Search here...

Tento rozšířený zvyk mezi muži dráždí většinu žen, jak ukazuje průzkum.

Clelia Campardon
Nedávný průzkum ukazuje, že běžné, každodenní gesto mezi muži silně dráždí většinu žen. Nejde o otázku slušného chování, ale spíše o pohodlí, hygienu… a vzájemný respekt ve sdílených prostorách.

Běžný zvyk, ale zdaleka ne neškodný

V mnoha domácnostech se scéna nenápadně, ale pravidelně opakuje: ženy uklízejí cákance kolem toalety poté, co se muž vymočil ve stoje. Podle nedávného průzkumu téměř tři ze čtyř mužů stále preferují tuto polohu, a to i doma. I když je tento úkon často vnímán jako automatický, ve sdíleném prostředí není bez následků.

Pro mnoho žen je tento zvyk zdrojem každodenní nepříjemnosti, ba dokonce i psychické únavy, kvůli neustálé potřebě „dohánět“ nedostatek pozornosti. A za tímto podrážděním se skrývá jednoduchá realita: domov je sdílený prostor, který si zaslouží péči, respekt a ohleduplnost všech, kdo jej používají. Nejde o kontrolu, ale o kolektivní pohodlí.

Praxe se v jednotlivých zemích velmi liší

Je zajímavé, že se tento zvyk v jednotlivých kulturách značně liší. V některých zemích, jako je Německo, většina mužů uvádí, že se většinu času, dokonce systematicky, zejména doma, posadí a močí. Naopak v zemích, jako je Spojené království nebo Mexiko, mnoho mužů uvádí, že si téměř nikdy nesednou.

Tyto rozdíly ukazují, že tato praxe není biologická ani nevyhnutelná, ale do značné míry ovlivněna společenskými normami, vzděláním a kulturními zvyklostmi. Jinými slovy, není předem určena: chování se vyvíjí a může se přizpůsobit inkluzivnějšímu a respektujícímu prostředí.

Hygiena, zdraví a pohodlí: sedící poloha má své výhody.

Kromě sociálního aspektu odborníci zdůrazňují, že sezení nabízí skutečné hygienické výhody. Když muž močí ve stoje, mikrokapičky se mohou rozptýlit až do vzdálenosti několika metrů kolem toaletní mísy a potenciálně kontaminovat podlahu, stěny a dokonce i předměty denní potřeby, jako jsou ručníky nebo zubní kartáčky. I při důkladném čištění je tomuto rozptýlení obtížné zcela zabránit.

Z lékařského hlediska některé studie také naznačují, že sezení umožňuje některým mužům – zejména těm s močovými problémy nebo problémy s prostatou – efektivněji vyprázdnit močový měchýř. To může pomoci snížit riziko infekcí močových cest nebo dlouhodobých potíží. Jinými slovy, nejde jen o zdvořilost, ale také o fyzickou pohodu a zdraví.

Věc respektu a psychické zátěže

Pro mnoho žen se tento zvyk dotýká širšího problému: sdílení domácích povinností v rámci páru. Čištění toalety není triviální úkol a když systematicky připadá pouze na jednu osobu, přiživuje to pocit nespravedlnosti. Sednutí si k močení se pak pro některé stává jednoduchým, ale symbolickým gestem, které odráží ohleduplnost k ostatním a touhu udržovat čistý a příjemný sdílený prostor.

Cílem není ukazovat prstem, ale povzbudit k uvědomění si situace. I ty zdánlivě nevýznamné návyky mohou mít skutečný dopad na kvalitu života lidí kolem vás.

Směrem k posunu v postojích

Dobrá zpráva: postoje se mění. Stále více mužů tuto praxi přehodnocuje, ne z povinnosti, ale z vědomé volby, hnané respektem, pohodlím a ohleduplností ke svým partnerkám nebo spolubydlícím. Tato změna je součástí širšího hnutí za předefinování domácích norem, kde každý přispívá ke zdravému, klidnému a vyváženému prostředí.

Stručně řečeno, zaujetí polohy vsedě nezpochybňuje mužskou mužnost, identitu ani autonomii muže. Je to jednoduše praktické, respektující a prospěšné přizpůsobení pro všechny. Na vašem pohodlí záleží, stejně jako na pohodlí ostatních. A ve sdíleném prostoru se každé promyšlené gesto stává pozitivním, trvalým a hluboce lidským činem.

Clelia Campardon
Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
