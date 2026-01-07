Search here...

Tento 101letý barista stále pracuje a způsobuje senzaci

Společnost
Fabienne Ba.
V poklidné vesničce Nebbiuno, tyčící se nad jezerem Maggiore, si nadčasová postava pevně drží svůj laťku. Anna Possi, 101 let, je bezpochyby nejstarší baristkou v Itálii. Již více než sedm desetiletí denně podává espressa a usmívá se v baru Bar Centrale, který se stal skutečnou místní institucí.

Povolání zrozené v poválečném období

Těsně po druhé světové válce Anna podnikla první kroky v restauračním podnikání a pracovala po boku svého strýce. V roce 1958 otevřela se svým manželem Bar Centrale, skromnou, ale příjemnou kavárnu, která byla otevřena každý den od 7:00 do 19:00 (později v létě) bez výjimky. Získáním licence na prodej alkoholu v roce 1971 podnik držel krok se změnami v poválečné Itálii: hospodářským rozmachem a vzestupem cestovního ruchu v okolí jezera.

Působivá stoletá rutina

Každé ráno Anna vstává brzy, štípe dřevo do kamnů a neúnavně připravuje kávu. Za pultem se stará o obsluhu, přijímá platby a udržuje čistotu. Občas jí pomůže i její 61letá dcera Cristina, která pracuje na radnici naproti ulici. Anna zůstává nezávislá: bydlí v patře a nikdy neuvažovala o odchodu do důchodu.

Pravá káva a nic víc

V Anně neexistují žádná „instagramovatelná latté“ ani vychytávky. Ráno cappuccino. Potom espresso – černé, silné, bez zbytečností. Štamgasti i turisté se staví do fronty, aby ochutnali autenticitu a hlavně aby se setkali s touto neuvěřitelnou „nonnou“, která i ve svých 101 letech stále obsluhuje s neutuchající energií a pamětí. „Práce vás udržuje mladé,“ říká ráda s šibalským mrknutím.

Kultovní postava italské dlouhověkosti

Anna ztělesňuje typický životní styl venkovského Piemontu: jednoduché jídlo, každodenní fyzická aktivita a silné mezilidské vazby. Její tajemství? „Hýbat se, usmívat se a pít silnou kávu,“ shrnuje. Jelikož je vždy 12 hodin denně na nohou, pravidelně se objevuje v italských médiích a je obdivována pro svou vitalitu a vytrvalost.

Turistická atrakce sama o sobě

Bar Centrale se stal nepostradatelným místem setkávání: lidé sem chodí na kávu, ale především si s Annou popovídat a zachytit okamžik. Vesnice Nebbiuno těží z této nečekané proslulosti a je hrdá na svou mimořádnou stoletou ženu. Anna, svědkyně historie, prožila přídělový systém, příchod elektřiny, léta hospodářského zázraku až po éru chytrých telefonů – to vše, aniž by opustila svůj bar.

Ve svých 101 letech nám Anna Possi připomíná, že dlouhověkost není jen otázkou let, ale elánu. V neustále se zrychlujícím světě je její neochvějná přítomnost v Baru Centrale uklidňujícím oddechem, poctou tomu, že si člověk dává na čas, lidskému spojení a malým rituálům, které dávají smysl každodennímu životu. V Anně je káva silná, ale životní lekce je ještě silnější.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
