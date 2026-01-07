Search here...

Tato čtrnáctiletá herečka ze seriálu Stranger Things je terčem odporných komentářů.

Společnost
Émilie Laurent
Actrice nell fisher Stranger Things sexualisation
@nellfisher_/Instagram

V poslední sérii seriálu „Stranger Things“ se do popředí dostává mladá Holly Wheelerová, mladší sestra Nancy a Mika. Z vedlejší postavy se během několika epizod stala hlavní hrdinkou. Zatímco někteří chválili vrozený talent herečky Nell Fisherové, jiní z teenagerky udělali objekt fantazie. Patnáctiletá dívka se ocitla v centru obscénních komentářů, podobně jako Millie Bobby Brownová na začátku své kariéry.

Nell Fisher, oběť nezdravé sexualizace

Zatímco dlouholetí fanoušci se snaží vyrovnat s koncem svého milovaného seriálu a stále se drží seriálu „Upside Down“, jiní diskutují o svých okamžitých reakcích. A mluvit o seriálu „Stranger Things“ bez zmínky o neuvěřitelném comebacku Holly Wheelerové by byla vážná chyba. V této poslední sérii, která vyvolala intenzivní debaty a přiživila nespočet teorií, je Holly Wheelerová ústřední postavou. Má na obrazovce téměř více času než skutečná protagonistka, nenapodobitelná „Eleven“.

Tichá a nenápadná postava z dřívějších sérií doslova krade představení. Plachá a nevinná mladší sestřička, na kterou máme jen velmi málo vzpomínek, se proměnila v nebojácnou a odvážnou dobrodruhku. V první sérii Holly blábolí a hraje si s hadrovými panenkami, zatímco ve velkém finále tahá za nitky zápletky sama.

Oblečená v šatech, ve kterých vypadá jako slavná Alenka v říši divů, hraje klíčovou roli v této závěrečné bitvě proti Vecně. Místo aby však někteří ocenili tento „vzestup k moci“ a chválili její propracovaný výkon, považovali za vhodné mladou ženu za znevažovanou a očerňovanou. Na různých fórech Redditu, z nichž některá byla soukromější než jiná, se tito predátoři vyřádili a herečku degradovali na oběť.

Reklamní plakát, jehož původní význam byl odkloněn.

Netflix a tvůrci seriálu „Stranger Things“ oslovili umělce Billyho Butchera, proslulého svým retro pop-artovým stylem. Pro poslední sérii vytvořil několik plakátů ve stylu „Andyho Warhola“, na kterých každá postava stojí vedle silných symbolů. Holly Wheeler, kterou hraje Nell Fisher, se objevuje uprostřed plakátu s obličejem potřísněným krví a vyděšeným výrazem.

Uživatelé internetu s pedofilními sklony nacházejí sexuální konotace tam, kde se jednalo pouze o škádlení. Cítí se oprávněni dělat obscénní narážky na dítě, což by bylo v reálném světě trestáno. Pod příspěvkem s hodnocením X (dříve na Twitteru) jeden uživatel dokonce komentoval hereččiny plné rty a k urážce přidal vulgárnost.

Nezletilá herečka se svlékla umělou inteligencí

Aby predátoři uspokojili své touhy, mají nyní k dispozici silný a nebezpečný nástroj: umělou inteligenci . Od doby, kdy Elon Musk převzal otěže zábavního průmyslu pro dospělé, je efektivnější než kdy jindy. A co hůř, posiluje špinavé fantazie internetových deviantů. S kontroverzním asistentem Grok je nyní možné podat jakýkoli vizuální požadavek bez cenzury. Nell Fisher se v tomto obchodování s obrázky rychle stala pokusným králíkem. 4. ledna kolovala online falešná fotografie ní v plavkách ve tvaru banánu. Mladé tělo znesvěcené a zneužité na dálku: to je běžný zločin v temnějších koutech webu.

Je to také zavedená taktika ve filmovém průmyslu: učinit z naivity kritérium žádoucnosti. Herečky jsou vystaveny nezdravým a zvráceným pohledům. Mnohé ztratí na place svou nevinnost a ocitnou se sexualizované proti své vůli, jako by to byl nutný iniciační rituál. Před Nell Fisher měla temnou zkušenost s explicitními narážkami a pronásledováním mladých žen i Millie Bobby Brown.

Uživatelé internetu dnes naznačují, že už dosáhla data vypršení platnosti, a obviňují ji z toho, že dospěla, což je jev, který je nevyhnutelný, pokud se nejmenujete Benjamin Button. Ve svých prvních vystoupeních byla Millie, sotva v pubertě, již vylíčena jako „dospělá“, nalíčená, v krátkých sukních a na podpatcích. Když byla pozvána do podcastu The Guilty Feminist , řekla, že zažila „dobrou reprezentaci toho, co se děje ve světě a jak jsou mladé dívky sexualizovány “.

Herečka Nell Fisher by měla být oslavována za své neuvěřitelné herectví a odzbrojující autenticitu. Místo toho je její image poškozována převlečenými pedofily.

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
