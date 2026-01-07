Tato čtrnáctiletá herečka ze seriálu Stranger Things je terčem odporných komentářů.

V poslední sérii seriálu „Stranger Things“ se do popředí dostává mladá Holly Wheelerová, mladší sestra Nancy a Mika. Z vedlejší postavy se během několika epizod stala hlavní hrdinkou. Zatímco někteří chválili vrozený talent herečky Nell Fisherové, jiní z teenagerky udělali objekt fantazie. Patnáctiletá dívka se ocitla v centru obscénních komentářů, podobně jako Millie Bobby Brownová na začátku své kariéry.
Nell Fisher, oběť nezdravé sexualizace
Zatímco dlouholetí fanoušci se snaží vyrovnat s koncem svého milovaného seriálu a stále se drží seriálu „Upside Down“, jiní diskutují o svých okamžitých reakcích. A mluvit o seriálu „Stranger Things“ bez zmínky o neuvěřitelném comebacku Holly Wheelerové by byla vážná chyba. V této poslední sérii, která vyvolala intenzivní debaty a přiživila nespočet teorií, je Holly Wheelerová ústřední postavou. Má na obrazovce téměř více času než skutečná protagonistka, nenapodobitelná „Eleven“.
Tichá a nenápadná postava z dřívějších sérií doslova krade představení. Plachá a nevinná mladší sestřička, na kterou máme jen velmi málo vzpomínek, se proměnila v nebojácnou a odvážnou dobrodruhku. V první sérii Holly blábolí a hraje si s hadrovými panenkami, zatímco ve velkém finále tahá za nitky zápletky sama.
Oblečená v šatech, ve kterých vypadá jako slavná Alenka v říši divů, hraje klíčovou roli v této závěrečné bitvě proti Vecně. Místo aby však někteří ocenili tento „vzestup k moci“ a chválili její propracovaný výkon, považovali za vhodné mladou ženu za znevažovanou a očerňovanou. Na různých fórech Redditu, z nichž některá byla soukromější než jiná, se tito predátoři vyřádili a herečku degradovali na oběť.
Reklamní plakát, jehož původní význam byl odkloněn.
Netflix a tvůrci seriálu „Stranger Things“ oslovili umělce Billyho Butchera, proslulého svým retro pop-artovým stylem. Pro poslední sérii vytvořil několik plakátů ve stylu „Andyho Warhola“, na kterých každá postava stojí vedle silných symbolů. Holly Wheeler, kterou hraje Nell Fisher, se objevuje uprostřed plakátu s obličejem potřísněným krví a vyděšeným výrazem.
Uživatelé internetu s pedofilními sklony nacházejí sexuální konotace tam, kde se jednalo pouze o škádlení. Cítí se oprávněni dělat obscénní narážky na dítě, což by bylo v reálném světě trestáno. Pod příspěvkem s hodnocením X (dříve na Twitteru) jeden uživatel dokonce komentoval hereččiny plné rty a k urážce přidal vulgárnost.
Kapitola druhá. Zmizení Holly Wheelerové.
🎨 @billythebutcher pic.twitter.com/UIJ9oWq634
— podivnější věci (@Stranger_Things) 29. listopadu 2025
Nezletilá herečka se svlékla umělou inteligencí
Aby predátoři uspokojili své touhy, mají nyní k dispozici silný a nebezpečný nástroj: umělou inteligenci . Od doby, kdy Elon Musk převzal otěže zábavního průmyslu pro dospělé, je efektivnější než kdy jindy. A co hůř, posiluje špinavé fantazie internetových deviantů. S kontroverzním asistentem Grok je nyní možné podat jakýkoli vizuální požadavek bez cenzury. Nell Fisher se v tomto obchodování s obrázky rychle stala pokusným králíkem. 4. ledna kolovala online falešná fotografie ní v plavkách ve tvaru banánu. Mladé tělo znesvěcené a zneužité na dálku: to je běžný zločin v temnějších koutech webu.
Je to také zavedená taktika ve filmovém průmyslu: učinit z naivity kritérium žádoucnosti. Herečky jsou vystaveny nezdravým a zvráceným pohledům. Mnohé ztratí na place svou nevinnost a ocitnou se sexualizované proti své vůli, jako by to byl nutný iniciační rituál. Před Nell Fisher měla temnou zkušenost s explicitními narážkami a pronásledováním mladých žen i Millie Bobby Brown.
Uživatelé internetu dnes naznačují, že už dosáhla data vypršení platnosti, a obviňují ji z toho, že dospěla, což je jev, který je nevyhnutelný, pokud se nejmenujete Benjamin Button. Ve svých prvních vystoupeních byla Millie, sotva v pubertě, již vylíčena jako „dospělá“, nalíčená, v krátkých sukních a na podpatcích. Když byla pozvána do podcastu The Guilty Feminist , řekla, že zažila „dobrou reprezentaci toho, co se děje ve světě a jak jsou mladé dívky sexualizovány “.
Herečka Nell Fisher by měla být oslavována za své neuvěřitelné herectví a odzbrojující autenticitu. Místo toho je její image poškozována převlečenými pedofily.