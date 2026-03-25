Co znamená trend „Six Seven“ na sociálních sítích, který rozděluje generace?

„Šest sedm.“ Dvě čísla, žádné vysvětlení… a přesto je na sociálních sítích nemožné se mu vyhnout. Za tímto záměrně vágním výrazem se skrývá virální trend, který baví stejně jako matou, zvláště když se generace snaží navzájem porozumět.
Virální výraz… a záměrně vágní
Trend „šest sedm“ – někdy psaný jako „6-7“ nebo „67“ – se na TikToku a Instagramu uchytil od roku 2025. Jeho charakteristickým znakem? Ve skutečnosti nic neznamená. A právě to ho dělá tak populárním. Tento výraz, používaný v humorných videích, konverzacích a dokonce i v každodenním životě, se opírá o záměrnou nejednoznačnost.
Může to být doprovázeno gestem rukou nahoru a dolů, jako by se chtěla vyjádřit vágní odpověď, „meh“ nebo „někde mezi“. Někteří uživatelé internetu to vnímají jako způsob, jak říct, že situace je průměrná, ani dobrá, ani špatná. Pro mnohé je princip jednoduchý: neexistuje žádná skutečná definice, a to je na tom vtipné.
Původ mezi hudbou a webovou kulturou
Za tímto jevem se však skrývá výchozí bod. Výraz získal popularitu díky písni „Doot Doot (6 7)“ od rappera Skrilly, jejíž úryvek byl široce sdílen na sociálních sítích. Tvůrci obsahu jej rychle přijali k ilustraci videí, zejména těch, která se týkala sportu. Například hvězda NBA LaMelo Ball se s tímto trendem spojila díky své výšce 6 stop 7 palců (přibližně 2,01 metru).
Jak už to na internetu bývá, tento trend rychle přerostl své kořeny. Transformoval se, remixoval, přizpůsoboval se každodenním situacím… až se z něj stal jakýsi kolektivní vtip bez jasných pravidel.
@xavetlouis Fenomén „Six Seven“ uchvátil švýcarské teenagery a jejich rodiče. Toto gesto, které se spustí vždy, když se objeví čísla 6 nebo 7, se díky sociálním médiím stalo virálním. Původně se zpopularizovalo na TikToku ve Spojených státech, přijaly ho celebrity jako Kim Kardashian a objevilo se dokonce i ve hře Fortnite. Původ tohoto fenoménu sahá až k písni rappera Skrilly v kombinaci s gestem hráče Taylena TK Kennyho, které se rychle rozšířilo po internetu. Toto hnutí se stalo zábavným tajným kódem mezi mladými lidmi, který posiluje jejich pocit sounáležitosti. I když se to nezasvěceným může zdát absurdní, šílenství kolem „Six Seven“ ukazuje sílu sociálních médií v rychlém šíření trendů. Stejně jako každý módní výstřelek však může zmizet stejně rychle, jako se objevilo, zvláště když se o něj začnou zajímat političtí činitelé.
Proč je to vtipné... a proč je to otravné
Úspěch filmu „Six Seven“ spočívá v určitém druhu humoru: absurdní. Tento styl, velmi oblíbený u mladšího publika, spočívá v hraní si s odkazy, které nemají žádnou zjevnou logiku. Tento jev je často přirovnáván k tzv. kulturě „brainrot“, kde je obsah záměrně nekonvenční, repetitivní nebo pro nezasvěcené nesrozumitelný.
Výsledek: zatímco se někteří okamžitě smějí, jiní zůstávají zmateni. Mnoho dospělých přiznává, že nechápou smysl výrazu, zatímco mladší lidé jej vnímají jako zábavný a konspirační kód. V některých případech se „Six Seven“ používá i za hranice obrazovek. Učitelé si všimli, že se tento výraz používá ve třídě, což ukazuje, jak rychle se tyto trendy zakořeňují v každodenním životě.
Jazyk, který vytváří spojení
Kromě zdánlivé absurdity slouží „Six Seven“ jednomu velmi reálnému účelu: vytvoření pocitu sounáležitosti. Sdílení tohoto typu odkazu ukazuje, že jste „v obraze“, že rozumíte současným trendům. Bez ohledu na jeho přesný význam je důležité spojení s ostatními.
Každá generace si vyvíjí své vlastní výrazy, vtipy a způsoby komunikace. Dnes sociální média tento proces jednoduše urychlují. A pokud se někteří lidé v těchto kódech cítí ztraceni, je to naprosto v pořádku. Jazyk se neustále vyvíjí a neexistuje jediný správný způsob komunikace.
Prchavý trend… nebo ne
Stejně jako mnoho virálních fenoménů by i „Six Seven“ mohl zmizet stejně rychle, jako se objevil. Nebo by se naopak mohl stát trvalou součástí určitých online komunit. Tento typ trendu slouží jako připomínka toho, že humor a kreativita na internetu se ne vždy řídí logickými pravidly. Někdy je součástí zážitku i nepochopení.
Nakonec „Six Seven“ nemusí být určen k vysvětlování, ale spíše k prožívání, sdílení… nebo prostě k pozorování se zvědavostí. A pokud konceptu plně nerozumíte, je to naprosto v pořádku. Koneckonců, v tomto konkrétním případě je přesně o to jít „mezi“.