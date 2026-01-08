Tyto postoje v dospělosti mohou pramenit z dětství, kde chyběla mateřská podpora.

Tvé dětství nebylo plné „zvládneš to“ nebo „věřím ti“. Tvoje matka, která měla být tvou největší oporou a podporovat tě, i když jsi se chtěl stát kouzelníkem, s tebou jen zřídka souhlasila. Místo aby tě povzbudila, srazila tě dolů. A pokud máš dnes takové postoje, je to jistě proto, že tě matka tehdy nepodporovala.
Neustále o sobě pochybujete, i když se vám všechno daří.
Všichni vyrůstáme s představou, že někde existuje „dokonalá matka“: ta, která povzbuzuje, ujišťuje, naslouchá a bez váhání říká „Věřím v tebe“ . Realita je mnohem složitější. Matka je často ramenem, o které se můžeme opřít, ale někdy to není ona, která nás zvedá, ale ta, která nás tlačí dolů. Není to ona, která odstraňuje překážky, ale ona je vytváří. Zatímco některé matky podporují sny svých dětí o cestování po světě, jejich pěveckých kariérách a jejich romantických volbách, jiné zůstávají rezervované.
Dospělí, kteří nebyli v dětství povzbuzováni, si často osvojí myšlenku, že jejich volby, myšlenky a touhy nemají velkou hodnotu. Pokud vás vaše matka v dětství nepodporovala, pravděpodobně máte tendenci se sami sebe zpochybňovat . A to jde nad rámec toho, co je rozumné. Nikdy neslavíte své úspěchy, ptáte se ostatních na jejich názor na všechno a máte neustálý pocit, že „nejste dost“. Tato neustálá pochybnost o sobě není charakterová vlastnost. Je důsledkem let strávených vyrůstáním v chladné lhostejnosti vaší matky.
Máte potíže s vyjadřováním svých potřeb
Místo toho, aby se vaše matka podílela na vaší výchově, zůstala pouhým divákem vašeho růstu. Nikdy nehnula ani prstem, aby vám pomohla nebo vám usnadnila každodenní život. Když vyrůstáte v prostředí, kde vaše emocionální potřeby nejsou naplněny, často skončíte tak, že je už... necítíte. V důsledku toho dnes říkáte „ano“ každému, i když je to za vašimi možnostmi. Odmítáte požádat o pomoc v domnění, že osoba před vámi má něco lepšího na práci. Ještě horší je, že máte pocit, že jste příliš nároční, když něco vyjadřujete.
Nutkavě hledáte vnější potvrzení
Bez mateřské podpory se dítě snaží, co může, aby se ujistilo: učí se okouzlovat, líbit se, přizpůsobovat se. Pokud vás matka v dětství nepodporovala, pravděpodobně jste se vyvíjeli na základě názorů ostatních. Dnes panikaříte při pouhé myšlence na to, že byste někoho zklamali, a vždy se prezentujete v té nejlepší verzi sebe sama, i kdyby to znamenalo zradit to, kým skutečně jste. Děláte vše pro to, abyste si zasloužili místo v srdcích ostatních a dosáhli vrcholu jejich úcty. Tato potřeba není rozmar: je to strategie přežití, která se učí velmi brzy.
Jsi na sebe velmi přísný/á
Matka, která nepodporuje, je často matkou, která kritizuje, zlehčuje nebo srovnává. Pokud jste vyrůstali s psychologickým pozadím nevlastní matky v Popelce, jste na sebe ještě přísnější. Nezasypáváte se chválou; jen šťouráte do trnů. Váš vnitřní hlas vám neustále šeptá ponižující fráze: „Mohla jsi to udělat lépe.“ „Všichni ostatní to zvládnou, jen ty.“ „Nenech se unést.“ To jsou jen vzdálené ozvěny vaší matky. Tato drsnost není přirozená; lze ji překonat, protože není vaše. Byla vám zděděna.
Často přitahujete nevyvážené vztahy.
Když nedostanete podporu, vaše emocionální orientace se rozmaže. V důsledku toho riskujete, že v dospělosti akceptujete vztahy, kde hodně dáváte… a dostáváte jen velmi málo. Pokud vás v dětství matka nepodporovala, pravděpodobně jste věřili, že je to norma. Dnes akceptujete to, co mnozí považují za varovné signály. V práci i v milostném životě jsou vztahy vratké a vy jste ten, kdo stále čeká, doufá, pochybuje a cítí se provinile.
Dobrá zpráva: nikdy není pozdě se o sebe postarat
Rozpoznat tyto signály neznamená ukázat prstem na matku , ale pochopit, jak vás vaše historie formovala. I vaše matka mohla v dětství postrádat uznání a jednoduše opakovala to, co kdysi považovala za „správné“. Pokud vás matka v dětství nepodporovala, nesete si jizvy a to může negativně ovlivnit váš každodenní život. Můžete však tento cyklus prolomit:
- tím, že se naučím s tebou mluvit jemně,
- výběrem recipročních vztahů,
- stanovením limitů,
- tím, že si budete vážit svého úsilí spíše než svých „výsledků“.
Možná jste nevyrůstala s matkou, která by vás podporovala, ale můžete se stát ženou, která se o sebe postará, a to je nekonečně mocné.