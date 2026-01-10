Toto tvrzení o „ideální ženě“, které je považováno za „příliš feministické“, vyvolává kontroverze.

Virální prohlášení uživatelky internetu na X (dříve Twitter), které staví do kontrastu očekávání mužů od „ideální ženy“ s jejich vlastní „průměrností“, vyvolává debaty a rozděluje uživatele internetu na feministické zastánce a konzervativní kritiky.
Pointa, která rozděluje
Začátkem ledna 2026 jedna uživatelka internetu napsala: „Muži sní o ženě, která po porodu vypadá jako modelka, která i přes domácí práce a děti zůstává vždy krásná, dělí se o účty rovným dílem a podřizuje se, ale vše, co jí mohou nabídnout, je tento špinavý dům. Pokud jste pro muže ideální ženou, váš život bude vždycky peklo!“ Toto vlákno, doprovázené satirickým obrázkem „dokonalé“ manželky, získalo během 24 hodin tisíce lajků a retweetů.
Mimochodem, tohle je všechno, co muži chtějí pic.twitter.com/SKbna6axtm
— Steve (@Loverism__) 8. ledna 2026
Masivní dohody: „supermodelka-služka“
V komentářích se podpora hrne sama od sebe: „Zeptejte se jich, co je to dobrá manželka, a ony vám popíší modelku, která se chová jako služka,“ vtipkuje jedna odběratelka, zatímco jiná dodává: „Chtějí tradiční ženu, která platí polovinu účtů a vypadá jako Margot Robbie po císařském řezu.“ Ženy sdílejí své každodenní frustrace a odsuzují pokrytectví nadlidských očekávání – „dokonalé tělo“, naprostou oddanost, finanční nezávislost – bez emocionální nebo materiální reciprocity.
Protiútoky: „příliš feministické“
Kritici však kontrují: „Příliš feministické, muži chtějí jen vyváženou partnerku, ne věčnou oběť,“ odsekne jeden uživatel a obviní příspěvek na X (dříve Twitter) z podněcování genderového rozdělení. Jiní to bagatelizují: „Pokud hledáte prince, přiznejte si své standardy. Je to situace dva v ceně jednoho.“ Tato polarizace odráží současné napětí: na jedné straně kritiku patriarchálních norem; na druhé straně odmítnutí vnímané jako protimužské.
Tato virální střet odhaluje hluboké rozpory: ženy usilují o skutečnou rovnost, zatímco někteří muži hájí hybridní ideál – ekonomicky podřízenou a vždy dostupnou. Kromě urážek příspěvek nastoluje otázku: existuje „ideální žena“ bez vzájemného kompromisu? V této slovní válce se zdá, že pravda leží někde mezi, daleko od extrémů.