„Muži chtějí ženu, která zůstane doma“: slova této streamerky vyvolávají kontroverze

Asmongold, ultrapopulární streamer známý jako „Zack Asmongold“, nedávno vyvolal masivní online debatu tím, že podle svého názoru vysvětlil, „proč streamovací hvězdy jako Cinna a Pokimane zůstávají svobodné“.
Kontext: reakce na „osamělost streamerů“
V nedávném streamu Asmongold reagoval na stížnosti streamerek ohledně jejich milostného života. Jeho provokativní prohlášení – „Muži chtějí ženu, která zůstává doma, stará se o děti a vaří“ – okamžitě vyvolalo pobouření. V živém vysílání hluboce rozdělilo herní komunitu i daleko za jejími hranicemi. Podle něj tyto nezávislé, kariérou orientované influencerky neodpovídají tradičním očekáváním mnoha mužů, které popisuje jako „připoutané k modelu ženství zaměřenému na domov, rodinu a domácí práce“.
Video, které bylo široce sdíleno na TikToku a X (dříve Twitteru), nasbíralo během několika dní miliony zhlédnutí, což vyvolalo pobouření, debatu a silné reakce. Mnozí jej odsoudili jako zaostalou, sexistickou a misogynní vizi a poukázali na to, že v roce 2025 je snižování hodnoty nebo žádoucnosti ženy na její roli v domácnosti nejen zastaralé, ale i hluboce problematické.
Jistě, stále existují muži, kteří takto smýšlejí, ale normalizace nebo prezentace tohoto názoru jako většinového mužského očekávání se rovná omezení žen na roli, která neodpovídá ani vývoji společnosti, ani aspiracím milionů z nich. Žena není „stvořena“ k tomu, aby se starala o domácnost: může být nezávislá, ambiciózní, kariérně orientovaná, tvůrkyně obsahu, matka, nebo ne – nebo všechno najednou – podle své vlastní volby.
Střetávají se dva tábory: tradice vs. modernita
Toto prohlášení otevřelo stavidla vášnivé debatě:
- Ti, kteří upřednostňují „tradiční“ přístup: mnoho mužů souhlasí a tvrdí, že moderní společnost ztratila stabilní rodinné hodnoty. „Muži chtějí partnerku, která upřednostňuje domov, ne profesionálního rivala,“ uvádí se v jednom komentáři.
- Odpůrci: jiní odsuzují sexistickou a retrográdní vizi. „Je to čistá misogynie: degradovat ženy na ženy v domácnosti,“ odseknou. Virální tweet to shrnuje: „Raději bych zemřela sama, než abych byla ženou v domácnosti.“
Na X (dříve Twitter) a Redditu probíhají vášnivé diskuse, které se staví proti ženské nezávislosti a genderovým rolím, které někteří vnímají jako přirozené.
Pokimane, častý terč misogynní kritiky
Od svého debutu na streamovacích platformách čelí Pokimane – vlastním jménem Imane Anys – neustálé záplavě sexistické kritiky. Jakožto prominentní postava na Twitchi a YouTube ztělesňuje ženský úspěch ve světě, kterému stále dominují převážně muži. Tuto viditelnost bohužel pravidelně doprovázejí misogynní útoky, od komentářů o jejím vzhledu až po neoprávněné zpochybňování jejích schopností.
Pokimane se nenechala odradit, ale naučila se s těmito opakujícími se útoky vypořádat s odolností, veřejně odsuzovala všudypřítomný sexismus a vyzývala k lepšímu moderování online obsahu. Její zkušenost ilustruje specifické překážky, kterým čelí tvůrkyně obsahu, a zdůrazňuje potřebu zásadní změny v digitální kultuře.
Streamer Asmongold, známý svými konzervativními názory a kritikou, se staví do nefiltrovaných komentářů. Tento komentář je v souladu s jeho opakovanými analýzami „mužské osamělosti“ a genderové dynamiky na Twitchi.