„Ukradený polibek“ ve věku souhlasu: romantismus, ke kterému se je třeba vrátit

„Ukradený polibek“, praktikovaný na školních hřištích jako hra „odvážit se“ a na obrazovkách prezentovaný jako romantický akt, není ani vášnivý, ani vášnivý. V éře po hnutí #MeToo je nečekané políbení ženy a překročení hranice k jejímu políbení bez varování spíše do očí bijícím aktem sexuálního napadení než neohrabaným pokusem o svádění.
„Ukradený polibek“ je smutně aktuální i dnes.
V populární představivosti byl „ukradený polibek“ triviální záležitostí, znamením, že srdce zvítězilo nad rozumem. Znázorňoval odvahu přiznat si své city, romantický impuls nebo dokonce nečekaný okamžik vášně. Navíc je na plátně ten, kdo „ukrade“ polibek, často zobrazován jako někdo, kdo se odváží překonat svou plachost.
Ačkoli jsou Disneyho princové nepopiratelně původci nechtěného polibku, nejsou jediní, kdo beztrestně přikládá své rty ženám, které k němu nic neudělaly. Do historie se zapsal i „ukradený polibek“, zachycený těsně po válce a používaný jako symbol svobody. Tato fotografie z roku 1945, která jistě zdobí stránku školních učebnic, ukazuje námořníka vášnivě líbajícího se zdravotní sestrou na slavném Times Square v New Yorku.
Na první pohled to vypadá jako vášnivé setkání válečného přeživšího s jeho ženou. Přesto tento snímek primárně zobrazuje zneužívání, formu zákeřného a zřídka přiznaného obtěžování. Muž v uniformě se vrhl na ústa této cizinky a uvěznil ji v tomto vynuceném objetí.
Stejná scéna se opakovala o 80 let později na hřišti mistrovství světa ve fotbale žen, když Luis Rubiales chytil Jenni Hermoso za hlavu a políbil ji. Tato událost, která otřásla sportovním světem a zkazila vítězství španělských hráček, je stále uchovávána v paměti. Zatímco v minulosti byly tyto snímky odmítány jako prostý „výbuch emocí“, ukvapené gesto, dnes jsou usvědčujícím důkazem, nezvratným důkazem sexuálního napadení.
„Ukradený polibek“ flirtuje s nelegálností
Nejsou to jen ruce, které se bezcílně toulají; i rty překračují zákony soukromí. Dokonce i na školním hřišti se „ukradený polibek“ redukuje na hravou hru, jakousi přepracovanou „vybíjenou“. Modus operandi? Kluci honí dívky, nejdřív ústy, a nenápadně je polibují, než utečou jako delikventi. A ne, není to ani nevinné, ani zábavné.
„Ukradený polibek“, povýšený na úroveň „donžuanské“ zábavy a minimalizovaný, je chování, které vyžaduje sankce . Zůstat pasivní tváří v tvář tomuto ústnímu braní rukojmí se v konečném důsledku rovná přiznání, že ženská těla jsou komoditou pro veřejnou spotřebu. V Coloradu se jedna škola pevně rozhodla : odpovídajícím způsobem potrestat studenta. Vyloučila šestiletého chlapce přistiženého při činu fyzické loupeže, který vštípil polibek spolužačce, která se bránila, jak nejlépe uměla. To pobouřilo rodiče problémového chlapce, kteří shledali termín „sexuální obtěžování“ poněkud „příliš přehnaným“ pro batolata, která sotva rozumí anatomii.
V těchto případech je přesouvání viny opakující se strategií. Dívky jsou pak vykreslovány jako přecitlivělé, jako někdo, kdo „neví, jak se bavit“, nebo jako královny dramatu, které dělají z krtčince horu. Vynucení polibku je však porušením souhlasu a do očí bijícím ignorováním ženského těla. Proto je důležité tuto koncepci učit již v raném věku, dlouho předtím, než se ženy naučí mít děti.
Souhlas: absolutní priorita
Po léta, v éře obscénních poznámek, rukou v sukních, agresivního obtěžování na pracovišti a znásilnění v manželství, souhlas neexistoval a neměl žádné právní postavení. V té době se muži cítili nedotknutelní, imunní vůči trestu za své „dominantní“ postavení a s těly žen zacházeli jako se svým majetkem.
Dnes, navzdory hlasitému hnutí #MeToo a kaskádě odsouzení, se souhlas stále jeví jako dobrovolný. V některých zemích je to dokonce utopie, čirá iluze. Podle údajů WHO je 840 milionů žen na celém světě vedlejšími oběťmi této mentality „všechno je možné“. Téměř každá třetí žena zažila během svého života domácí nebo sexuální násilí. Mlčení však není pozvánkou a ženské tělo není hračkou určenou k uspokojování fantazií a pudů.
Souhlas by měl být automatický, nikoli výjimkou. „Ukradený polibek“, pozůstatek doby, kdy se námluvy rovnaly obtěžování , už nevede k zářivému románku, ale k ubohé cele. Už to není poetický způsob, jak popsat romantickou výzvu; je to právní parodie.