Herečka Gillian Anderson (57) hovoří o tlaku věku na ženy.

Stárnutí na veřejnosti nikdy není neutrální, zejména pro ženy. Americká herečka Gillian Anderson, známá od 90. let, se nyní staví proti těmto očekáváním. Prostřednictvím svých nedávných veřejných prohlášení nás povzbuzuje k tomu, abychom s větší svobodou a jemností přehodnotili náš vztah k věku.
Jednoduše říct ne ageismu
V několika rozhovorech pro L'Oréal Paris, které zprostředkoval časopis ELLE , se Gillian Andersonová zabývá tématem, o kterém se stále příliš zřídka diskutuje: ageismem . Kritizuje přetrvávající myšlenku, že ženy mají jakési „datum spotřeby“, zejména v médiích a kulturních kruzích. I s úspěšnou kariérou zůstává tlak spojený se vzhledem a věkem velmi reálný.
Podle ní tento fenomén jde daleko za hranice celebrit. Je součástí systému, kde jsou ženy ještě více posuzovány podle svého image a mládí. A především se to v určitém okamžiku dotýká každého. Její dnes již slavná fráze – „Přijmout svůj věk znamená odmítnout zmizet“ – dokonale shrnuje její postoj: stárnutí by nikdy nemělo znamenat vyblednutí.
Stárnutí, ale především prosazování se
Americká herečka Gillian Anderson, daleka od poplašných prohlášení o plynutí času, nabízí pozitivnější a uzemněnější pohled na věc. Tvrdí, že stáří může být dobou sebepotvrzování. S věkem často přichází větší nadhled, sebevědomí a jasnost v tom, co člověk skutečně chce.
Spíše než abychom tuto fázi vnímali jako ztrátu, nás vybízí k tomu, abychom ji vnímali jako evoluci. Způsob, jak se znovu spojit sami se sebou, s naším tělem a s našimi touhami – aniž bychom se snažili přizpůsobit někdy nerealistickým vnějším očekáváním. V tomto přístupu vaše tělo není „méně“, je jiné, živé a transformující se. A to si zaslouží oslavu, ne nápravu.
Standardy zůstávají nerovné
Herečka ve svém projevu také zdůrazňuje dobře známou realitu: pravidla hry nejsou pro všechny stejná. V mnoha oblastech muži spojují svůj věk se zkušenostmi, charismatem nebo důvěryhodností. Naopak ženy často zůstávají omezeny mnohem přísnějšími standardy mládí a atraktivity.
Tento tlak nepřichází izolovaně. Je umocněn dalšími hluboce zakořeněnými očekáváními týkajícími se vzhledu, vnímání těla a úspěchu. V důsledku toho se stárnutí může stát další arénou pro posuzování. Zdůrazněním těchto nerovností Gillian Anderson pomáhá otevřít nezbytný dialog o tom, jak společnost vnímá – a cení – ženy v průběhu času.
Slova, která mění paradigma
Americká herečka Gillian Anderson není sama, kdo se k těmto problémům vyjadřuje; její hlas je součástí širšího hnutí. Stále více celebrit se staví k odsuzování norem souvisejících s věkem, zejména v zábavním průmyslu.
Tato svědectví vynášejí na světlo dlouho umlčované zkušenosti. Pomáhají také rozšiřovat vnímání tím, že ukazují bohaté a vyvíjející se cesty žen, které zdaleka nejsou v mládí pevně dané. I když to nezmění všechno přes noc, už to mění něco zásadního: způsob, jakým o tom mluvíme.
Gillian Anderson nás v konečném důsledku povzbuzuje, abychom překročili omezující pohled a vnímali věk jako prostor možností. Neexistuje žádný konkrétní čas na to, abychom se znovuobjevili, milovali, tvořili nebo změnili směr. Každá cesta je jedinečná a neexistuje žádný univerzální časový harmonogram, kterého bychom se měli držet. V konečném důsledku nejde jen o věk, ale o perspektivu. A vy se můžete rozhodnout, že tato perspektiva bude hluboce respektovat vše, co jste dnes.