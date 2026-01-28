Tato sportovkyně s humorem vypráví o každodenním životě žen ve sportu.

Francouzská bojovnice Myriam Benadda (@mimi_bnd_) s humorem a energií, která sama sobě nedává smysl, boří stereotypy a vypráví příběh o tom, co ženy ve sportu skutečně prožívají. Její humor vykouzlí úsměv na tváři, její sdělení vás nutí k zamyšlení a její cesta inspiruje novou generaci sebevědomých a silných sportovkyň.
Sportovkyně, která s úsměvem boří stereotypy
Za přezdívkou @mimi_bnd_ se skrývá Myriam Benadda, bojovnice MMA, podnikatelka a oddaná tvůrkyně obsahu. Bývalá finanční profesionálka se rozhodla zaměřit svůj život na své vášně: bojové sporty a podnikání. Nyní je držitelkou několika národních titulů a etablovala se jako inspirativní osobnost ve světě, kde stále dominují muži. Na sociálních sítích se popisuje jako „business girl, která miluje boj“, a především jako žena plně sebevědomá ve svou sílu a svobodu.
„Proč to děláš? Jsi žena?“ Spoiler: přesně tak.
Jeden z jejích nejoblíbenějších příspěvků se točí kolem otázky, kterou mnoho sportovkyň až příliš dobře zná: „Proč děláš bojové sporty, když jsi žena?“ Její jednoduchá a brilantní odpověď: „Protože jsem žena.“ Myriam Benadda (@mimi_bnd_) to všechno shrnuje jednou větou. Připomíná nám, že pohlaví není omezení, ale výhoda, a že každé tělo si zaslouží být oslavováno za to, co umí nejlépe: běh, údery, tanec, zvedání, dýchání, život.
S humorem Myriam proměňuje někdy i drsné poznámky v lehké, srozumitelné a silné pointy. Její obsah umožňuje mnoha ženám cítit se viděny, pochopeny a podporovány v jejich sportovních rozhodnutích, ať už jsou jakákoli.
Mezi vzděláváním, podnikáním a skutečným životem
Myriamin každodenní život je směsicí intenzivních tréninků, profesních schůzek, řízení její značky a hluboce lidských okamžiků. Ukazuje, že disciplína a ambice mohou dokonale koexistovat s občasnou prokrastinací, pochybnostmi o sobě, smíchem a tvrdou prací. Dokazuje, že neexistuje jen jeden model sportovce, ale nekonečné množství cest, a všechny jsou platné.
Její značka oblečení, navržená speciálně pro ženy provozující bojové sporty, se zrodila ze skutečné potřeby: nabídnout technické oblečení přizpůsobené tvarům ženské postavy, které je pohodlné, odolné a lichotivé. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) se zasazuje o to, aby se každá žena cítila pohodlně ve své kůži, a to jak na tatami, tak v každodenním životě.
Síla a ženskost: vítězná kombinace
Prostřednictvím svých videí upozorňuje na situace, které mnoho sportovkyň zná: nutnost se ospravedlňovat, slyšet, že určitý sport „není pro ně“, a čelit úžasu, když vynikají ve fyzických disciplínách. Tyto momenty transformuje do komických scén, ale nikdy nezlehčuje jejich dopad. Její poselství je jasné: máte právo být silní, rychlí, mocní, citliví, něžní, odhodlaní – to vše najednou.
Myriam Benadda (@mimi_bnd_) prosazuje inkluzivní vizi sportu, kde je každý člověk platný, schopný a zaslouží si úctu. Připomíná nám, že výkon není neslučitelný s elegancí a že sebevědomí nezávisí ani na velikosti, váze ani pohlaví.
Komunita v první řadě
Kromě individuálního výkonu si Myriam cení sesterství, vzájemné podpory a komunity. Často mluví o svých tréninkových partnerech, sportovních přátelstvích a kolektivní energii, která je žene k excelenci. Sport pro ni není jen o výsledcích, ale také o spojení, sdílení a respektu.
S humorem, jasností a laskavostí Myriam Benadda (@mimi_bnd_) líčí každodenní život žen ve sportu takový, jaký skutečně je: někdy absurdní, často intenzivní, vždy inspirativní. Připomíná nám, že každá žena má právo vybrat si své hřiště, oslavovat své tělo a s odvahou, odvahou a radostí si razit vlastní cestu.