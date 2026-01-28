Search here...

Tato sportovkyně s humorem vypráví o každodenním životě žen ve sportu.

Společnost
Naila T.
@mimi_bnd_/Instagram

Francouzská bojovnice Myriam Benadda (@mimi_bnd_) s humorem a energií, která sama sobě nedává smysl, boří stereotypy a vypráví příběh o tom, co ženy ve sportu skutečně prožívají. Její humor vykouzlí úsměv na tváři, její sdělení vás nutí k zamyšlení a její cesta inspiruje novou generaci sebevědomých a silných sportovkyň.

Sportovkyně, která s úsměvem boří stereotypy

Za přezdívkou @mimi_bnd_ se skrývá Myriam Benadda, bojovnice MMA, podnikatelka a oddaná tvůrkyně obsahu. Bývalá finanční profesionálka se rozhodla zaměřit svůj život na své vášně: bojové sporty a podnikání. Nyní je držitelkou několika národních titulů a etablovala se jako inspirativní osobnost ve světě, kde stále dominují muži. Na sociálních sítích se popisuje jako „business girl, která miluje boj“, a především jako žena plně sebevědomá ve svou sílu a svobodu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Mimi (@mimi_bnd_)

„Proč to děláš? Jsi žena?“ Spoiler: přesně tak.

Jeden z jejích nejoblíbenějších příspěvků se točí kolem otázky, kterou mnoho sportovkyň až příliš dobře zná: „Proč děláš bojové sporty, když jsi žena?“ Její jednoduchá a brilantní odpověď: „Protože jsem žena.“ Myriam Benadda (@mimi_bnd_) to všechno shrnuje jednou větou. Připomíná nám, že pohlaví není omezení, ale výhoda, a že každé tělo si zaslouží být oslavováno za to, co umí nejlépe: běh, údery, tanec, zvedání, dýchání, život.

S humorem Myriam proměňuje někdy i drsné poznámky v lehké, srozumitelné a silné pointy. Její obsah umožňuje mnoha ženám cítit se viděny, pochopeny a podporovány v jejich sportovních rozhodnutích, ať už jsou jakákoli.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Mimi (@mimi_bnd_)

Mezi vzděláváním, podnikáním a skutečným životem

Myriamin každodenní život je směsicí intenzivních tréninků, profesních schůzek, řízení její značky a hluboce lidských okamžiků. Ukazuje, že disciplína a ambice mohou dokonale koexistovat s občasnou prokrastinací, pochybnostmi o sobě, smíchem a tvrdou prací. Dokazuje, že neexistuje jen jeden model sportovce, ale nekonečné množství cest, a všechny jsou platné.

Její značka oblečení, navržená speciálně pro ženy provozující bojové sporty, se zrodila ze skutečné potřeby: nabídnout technické oblečení přizpůsobené tvarům ženské postavy, které je pohodlné, odolné a lichotivé. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) se zasazuje o to, aby se každá žena cítila pohodlně ve své kůži, a to jak na tatami, tak v každodenním životě.

Síla a ženskost: vítězná kombinace

Prostřednictvím svých videí upozorňuje na situace, které mnoho sportovkyň zná: nutnost se ospravedlňovat, slyšet, že určitý sport „není pro ně“, a čelit úžasu, když vynikají ve fyzických disciplínách. Tyto momenty transformuje do komických scén, ale nikdy nezlehčuje jejich dopad. Její poselství je jasné: máte právo být silní, rychlí, mocní, citliví, něžní, odhodlaní – to vše najednou.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) prosazuje inkluzivní vizi sportu, kde je každý člověk platný, schopný a zaslouží si úctu. Připomíná nám, že výkon není neslučitelný s elegancí a že sebevědomí nezávisí ani na velikosti, váze ani pohlaví.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Mimi (@mimi_bnd_)

Komunita v první řadě

Kromě individuálního výkonu si Myriam cení sesterství, vzájemné podpory a komunity. Často mluví o svých tréninkových partnerech, sportovních přátelstvích a kolektivní energii, která je žene k excelenci. Sport pro ni není jen o výsledcích, ale také o spojení, sdílení a respektu.

S humorem, jasností a laskavostí Myriam Benadda (@mimi_bnd_) líčí každodenní život žen ve sportu takový, jaký skutečně je: někdy absurdní, často intenzivní, vždy inspirativní. Připomíná nám, že každá žena má právo vybrat si své hřiště, oslavovat své tělo a s odvahou, odvahou a radostí si razit vlastní cestu.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Article précédent
Proč dnes kariéra tohoto 41letého lyžaře vzbuzuje obdiv?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč dnes kariéra tohoto 41letého lyžaře vzbuzuje obdiv?

Lindsey Vonn není jen legendou alpského lyžování; ve svých 41 letech se stala symbolem odolnosti, síly a sebevědomí...

Poté, co uprchla ze Severní Koreje, otevřela restauraci v Japonsku.

Deset let poté, co Mun Yeon-hui uprchla ze Severní Koreje s nasazením vlastního života, našla v Japonsku klid...

Crans-Montana: Italka ukazuje své popáleniny a prolomí mlčení

Devětadvacetiletá italská veterinářka Eleonora Palmieriová, která utrpěla těžké popáleniny v obličeji a rukou při smrtícím požáru v baru...

Jaký je minimální věk pro přístup na sociální sítě v různých zemích?

Vzhledem k tomu, že sociální média zásadně utvářejí chování a interakce mladých lidí na celém světě, stále více...

Tento zloděj nečekal, že narazí na nadšence do triatlonu.

Během turistické cesty do Londýna Elizabeth Lopez Aguilar nečekala, že zažije scénu jako z akčního filmu. Tato americká...

Nechat se najmout robotem: děsivý boom v pohovorech s umělou inteligencí

Zatímco kandidáti používají umělou inteligenci k vylepšení svých životopisů, shromažďování tipů na prezentace nebo k dokonalému napsání poutavého...

© 2025 The Body Optimist