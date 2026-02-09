Search here...

Změnili kariéru po 35 letech: co je překvapilo

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Polina Tankilevitch/Pexels

Změna kariéry po 35 letech se často jeví jako skok do neznáma. Přesto to mnoho žen dokázalo a jejich cesty jsou stejně inspirativní jako odhalující. Dokazují, že nikdy není pozdě znovu se sladit se sebou samým, se svými touhami a hodnotami.

„Chtěl jsem smysl, ne jen plat.“

Pro mnohé začíná změna kariéry vnitřním hlasem, který se odmítá nechat umlčet. To je případ této ženy, která ve 35 letech opustila pohodlnou kariéru v interiérovém designu, aby se přesunula do produktového managementu a digitální strategie. Tato změna nebyla impulzivní: pramenila z hluboké potřeby smysluplnosti a radosti z její práce.

Navzdory pochybnostem souvisejícím s jejím věkem a strachu z „začínání od nuly“ se rozhodla naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Absolvovala školení, našla si mentory, začala pracovat na volné noze a poté získala práci na plný úvazek, která jí skutečně vyhovuje. Co ji nejvíce překvapilo? Konečně se cítila v souladu se svými cíli a ukázala svým dětem, že je možné kdykoli v životě změnit směr.

Návrat ke studiu: výzva, která pomáhá člověku růst

Pro některé ženy znamená změna kariéry návrat na univerzitu. Ve Štrasburku se ženy ve věku 36, 42 a dokonce i 56 let rozhodly obnovit studium a změnit směr. Po letech strávených v zaměstnání, které je již nenaplňovalo, se rozhodly investovat do sebe.

Tento návrat k učení byl náročný, ale také neuvěřitelně stimulující. Popisují znovuobjevení nové energie, obnovené sebevědomí a nečekaný pocit legitimity. Co je překvapilo? Jejich vlastní přizpůsobivost a množství příležitostí, které se jim po tomto opakovacím kurzu otevřely.

Nech všechno za sebou, abys se přiblížila jeho hodnotám

V blogu věnovaném kariérnímu poradenství Elorri, která pracuje jako inženýrka již přes 10 let, vypráví, jak se její práce stala každodenní zátěží. Ve 35 letech se rozhodla všechno změnit. Ne aby utekla, ale aby se přiblížila k tomu, na čem jí skutečně záleží.

Její zlomový bod byl jednoduchý, ale silný: „Proč ne já?“ Přijala myšlenku začít znovu, naučit se novému řemeslu a projít si obdobím nejistoty. Nejvíce ji překvapilo zjištění, že odvaha není absence strachu, ale schopnost vytrvat navzdory němu.

Více cest, jedna sdílená energie

Na fórech a sociálních sítích mnoho žen sdílí podobné příběhy. Ve 35, 38 nebo dokonce 45 letech změnily kariéru, vrátily se do školy nebo přijaly nižší pozici, aby se později vrátily silnější. Některé opustily stabilní zaměstnání, zatímco jiné se odvážily věnovat kreativnějším, podnikatelštějším nebo sociálně uvědomělým projektům.

Všichni popisují období pochybností, ale také nesmírné uspokojení z toho, že si dali šanci. Co ale nečekali? Obnovené sebevědomí, vnitřní energii a hrdost na to, že se odvážili.

Co mají tyto cesty společného

Navzdory rozmanitosti příběhů se několik bodů opakuje:

  • Potřeba smyslu, naplnění a osobní soudržnosti.
  • Velmi reálné obavy, ale také radost z toho, že člověk naslouchal svým touhám.
  • Neocenitelná podpora blízkých, mentorů nebo komunit.
  • Důležitost vzdělávání, ať už akademického, online nebo v praxi.

Změna kariéry po 35. roce věku již není výjimkou, ale stále častější a hluboce obohacující zkušeností. Tyto ženy dokazují, že je možné změnit svou profesní dráhu v jakémkoli věku, a to se soucitem k sobě samým, odvahou a sebevědomím. Vaše zkušenosti, dovednosti a životní příběh nejsou překážkou: jsou vaší největší silou pro napsání další kapitoly.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Toto jsou podle studie nejlepší města pro život na světě v roce 2026

