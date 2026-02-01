V minišatech na pódiu: pianistka, která otřásá světem klasické hudby

Kromě toho, že se každým prstem na klavíru dotýká našich duší a její skladby ji překonávají, klavíristka Yuja Wang se vzpírá střízlivosti očekávané od její profese. Během svých vystoupení na mezinárodní scéně se objevuje v outfitech, které zpochybňují „prudérní“ dress code klasické hudby. V šatech s rozparky nebo posetých flitry se snadno zbavuje kombinace pouzdrové sukně a elegantní halenky.
Krátké outfity, které vyčnívají z klasického světa
Většina pianistů, kteří se usadí u svého oblíbeného nástroje, nosí bezchybné obleky nebo decentní outfity, které odrážejí určitou skromnost. Zdržují se jakékoli vizuální výstřednosti, aby splynuli s tímto velmi strohým prostředím. Ženy se zdají být předurčeny k nošení malých černých šatů s decentním střihem a jednoduchými detaily, zatímco muži se musí spokojit s tmavým rolákem nebo košilí, která křičí čistotou.
Yuja Wang však nemá ten strohý vzhled, který se často připisuje klasickým hudebníkům. Žádná úhledně vyhrnutá halenka s mašlí ani rovná sukně, která pod rouškou slušnosti zakrývá stehna a sahá až za kolena. Tato třicetiletá virtuoska , která v sedmi letech nastoupila na Ústřední hudební konzervatoř v Pekingu, dělá hodně hluku, a to nejen rukama. Vzpírá se všudypřítomné monotónnosti operního domu outfity, které jsou ztělesněním koketnosti. Řekněme si: nikdo jí nepanuje!
S divokými vlasy, švestkově nebo fialově obarvenými pramínky a botami hodnými Lady Gaga má Yuja Wang výrazný vzhled. Její siluetu definují oblečení vzdorující gravitaci a látky, které odhalují více, než naznačují. Její hudba je plná barev a textur, dokonale laděná s jejím svěžím a ohnivým stylem. Ať už v zářivě oranžových minišatech pro Hollywood Bowl, třpytivých fuchsiových šatech odříznutých u stehen pro koncert v Kimmel Center ve Spojených státech nebo v mikrošatech s odhalenými zády v Sun Valley Pavilion, Yuja Wang nikdy nechybí šmrnc.
Šaty, které jsou ódou na svobodu oblékání.
Často nazývaná Muglerovou opery, žije své umění s neobvyklou intenzitou a vždy byla ponořena do tvůrčího světa. Světa, kde svoboda projevu není volbou, ale stavem mysli, hnací silou. Narodila se matce tanečnici a otci perkusionistovi a objevila v sobě dar pro klavír. Je to vášeň, která ji provází od jejích šesti let.
Chopina začala hrát ve věku, kdy děti jen těžko skládají slova dohromady. Z malé holčičky s copánky a nadýchanými šaty se postupně stala šibalská, oslnivá, téměř děsivá umělkyně. Tato zázračná dívka, jejíž talent rezonuje daleko za hranicemi její země, dokonale hovoří jazykem hudební teorie, ale i módy. Je přesvědčená, že její oblečení udává tón a dodává jejím melodiím rezonanci.
Každý její outfit odráží energii daného okamžiku a ladí s jejími gesty, překypuje emocemi. „Pokud je hudba krásná a smyslná, proč se podle toho neobléknout?“ odpovídá téměř filozoficky deníku The Guardian, když se jí zeptali na její výběr oblečení. Zatímco stále více pianistů mění svůj přístup ke svému tělu z rebelie nebo únavy, Yuja Wang nabízí vystoupení, které je stejně tak k poslechu jako k sledování. Dokazuje, že umělecký génius Brahmse a Beethovena lze uctít i v přiléhavých šatech, kamínkách a nadměrných botách. Že klasická hudba může koexistovat s modernou.
Jeho hudba uklidňuje duši, ale ne jeho dress code
Díky svému osobitému stylu a nepopiratelné výstřednosti si Yuja Wang nejen získala chválu v hudebním světě. Našla uplatnění i u operních puristy. Mnoho reakcionářů se ozvalo a bouřlivě reagovalo na její stylistické projevy .
V roce 2011, během jejího vystoupení v Hollywood Bowl, byl hudební kritik Mark Swed nekompromisní ohledně jejích korálových šatů a téměř je považoval za oděvní hřích. „Kdyby nebyly tak krátké, Bowl by možná byl nucen zakázat vstup nezletilým osobám mladším 18 let bez doprovodu,“ napsal v Los Angeles Times. O dva roky později Jay Nordlinger, kritik New Criterion, tento názor zopakoval a zašel dokonce tak daleko, že umělkyniny červené šaty přirovnal k „striptýzovému oblečení“.
Zatímco takové oblečení je v popovém světě téměř normou, v klasické hudbě zní téměř nezdvořile, ba až ostudně. Od klavíristů se očekává, že budou dodržovat nevýrazný, fádní a uspávající dress code, když jejich ruce říkají pravý opak. Držitelka ceny Gilmore Young Artist Award z roku 2006, která proměňuje vše, čeho se dotkne, ve zlato, prokazuje preciznost a disciplínu i jinými způsoby než jen svým oblečením. A to stačí.
Yuja Wang nemá v úmyslu vzdát se flitrů a rozmarných kousků. Naopak, to je to, co definuje její identitu, a její outfity její talent zdaleka nedusí, ale naopak ho umocňují.