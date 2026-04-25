Přehodnocení kariéry ve 45 letech: rostoucí trend

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Mizuno K / Pexels

Změna kariéry po 45. roce věku, která byla dlouho spojována s riskantním hazardem nebo opožděným přehodnocením, je dnes stále běžnější realitou. Po celém světě se mnoho pracujících profesionálů rozhoduje změnit svou kariérní dráhu uprostřed svého profesního života. Co bylo kdysi diskrétním krokem, se nyní stalo významným trendem.

Touha po změně, která překračuje hranice

Změna kariéry již není výjimkou. Významné mezinárodní studie potvrzují jasný posun v chování. Mezinárodní strategická poradenská firma McKinsey & Company odhaduje, že přibližně 40 % zaměstnanců zvažuje v nadcházejících letech odchod ze zaměstnání. Společnost Microsoft ve svém indexu pracovních trendů uvádí, že více než 40 % pracovníků na celém světě zvažuje změnu zaměstnání nebo kariéry.

Ve Spojených státech výzkumné centrum Pew Research Center rovněž pozoruje, že změny kariéry v dospělosti jsou stále častější, často motivované hledáním smyslu života nebo lepších pracovních podmínek. Tato čísla vykreslují jasný obraz: potřeba profesní obnovy nebyla nikdy tak rozšířená.

@sandraencabine Opustila jsem svou kariéru zdravotní sestry, abych se stala letuškou… bylo to rozhodnutí, které mi ve 45 letech změnilo život.

Ve 45 letech nastal přirozený zlom

Dovršení 45 let často slouží jako bod k zamyšlení. V této fázi již mnoho profesionálů disponuje solidními zkušenostmi, ale zároveň cítí potřebu rozvíjet svou kariérní dráhu. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj(OECD) zdůrazňuje , že stále více zkušených pracovníků absolvuje školení nebo změny kariéry, aby „drželi krok“ s měnícím se trhem práce.

Tato životní fáze se často shoduje s osobním a profesním zhodnocením: co jste si vybudovali, co si chcete zachovat a co byste chtěli transformovat. S delší kariérou tyto přechody již nejsou jen možné; někdy se stávají strategickými.

Svět práce v neustálém vývoji

Tradiční model jediné kariéry v rámci jedné společnosti mizí. Světové ekonomické fórum vysvětluje , že dnešní pracovníci pravděpodobně během svého života několikrát změní zaměstnání.

Mezi důvody patří automatizace, technologický pokrok a rychlá transformace obchodních sektorů. Podle jeho analýzy by se značná část současných dovedností mohla v nadcházejících letech stát zastaralou. V této souvislosti se schopnost přizpůsobit se, učit se a měnit své pozici stává skutečnou profesní výhodou.

Vzdělávání, hnací síla nových kariérních cest

Vzhledem k těmto změnám hraje další vzdělávání ústřední roli. UNESCO zdůrazňuje , že celoživotní vzdělávání je nezbytné pro podporu kariérních změn. V zemích OECD se mnoho dospělých každoročně účastní vzdělávacích programů, ať už se jedná o kompletní změny kariéry nebo adaptaci dovedností. Pro osoby starší 45 let tyto programy zvyšují jejich zaměstnatelnost, umožňují jim prozkoumat nové obory a usnadňují pozvolnější a jistější přechod.

Za změnou stojí velmi lidské motivace

Za těmito čísly se skrývají hluboce osobní důvody těchto kariérních změn. Mezinárodní průzkumy identifikují tři hlavní hnací síly: hledání smyslu života, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a zlepšení pracovních podmínek. Od 45 let věku se tyto aspirace často stávají výraznějšími. Nejde už jen o kariérní postup, ale o jeho větší sladění s vlastními hodnotami, životním stylem a nejhlubšími touhami.

Brzdy jsou stále velmi přítomné.

Navzdory tomuto trendu není změna kariéry uprostřed kariéry vždy snadná. Přetrvává několik překážek: finanční zabezpečení, strach z neznámého a určité formy diskriminace na základě věku. OECD zdůrazňuje, že starší pracovníci mohou stále čelit obtížím s přístupem k určitým příležitostem, a to i přes postupný vývoj politik v oblasti vzdělávání a podpory.

Udržitelný vývoj profesního světa

Změna kariéry po 45. roce není pomíjivým módním výstřelkem. Odráží hluboké transformace: delší pracovní život, rychle se vyvíjející profese a rostoucí touhu najít práci, která je více v souladu s vlastními hodnotami. Světové ekonomické fórum se domnívá, že schopnost znovuobjevit se stane jednou z nejdůležitějších dovedností v nadcházejících desetiletích.

Změna kariéry ve 45 letech už v konečném důsledku není jen „výjimečným zlomem“. Stále častěji se jedná o běžný krok na delších a flexibilnějších profesních cestách. Přehodnocení vlastní trajektorie ve středním věku proto není známkou nestability, ale spíše moderním způsobem, jak přizpůsobit svůj profesní život neustále se vyvíjejícímu světu a zároveň zůstat věrný svým nejhlubším aspiracím.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
