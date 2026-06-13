S rostoucími teplotami tyto ženy tvrdí, že zažívají více obtěžování na ulici.

S každým návratem léta je pozorování stejné. Na TikToku stejně jako na Instagramu stále více mladých žen hlásí výrazný nárůst pouličního obtěžování, které zažívají, jakmile stoupnou teploty. Tento jev zdaleka není anekdotický – a jeho psychologické důsledky jsou velmi reálné.
„Slunce venku, sezóna tílek“: příspěvek, který shrnuje celkový pocit
Jedno z těchto videí obzvláště rezonovalo. „Slunce vyšlo, je sezóna tílek, muži volají na ženy z aut a kol. Myslím, že už je tady léto,“ napsal autor příspěvku a okamžitě vyvolal vlnu jednomyslných reakcí: ano, jakmile se vrátí teplejší počasí, množí se pískání, troubení, nežádoucí komentáře a vytrvalé pohledy. V komentářích k mnoha videím na TikToku na toto téma se hojně objevují svědectví. Někteří mluví o chodnících, kterým se nyní vyhýbají, jiní vysvětlují, že si v polovině června vytahují „zimní oblečení“ nebo že se po celé léto zříkají šatů nad kolena. Daleko od fantazie o návratu „tepla“ jsou první vlny veder pro mnohé návratem k bdělosti.
Korelace dlouho dokumentovaná výzkumníky
Tento jev ve skutečnosti není nic nového. V posledních letech jej již zdokumentovalo několik feministických publikací. Britský časopis Stylist již v roce 2019 poukázal na to, že „existuje přímá pozitivní korelace mezi množstvím viditelné kůže a počtem mužů, kteří si myslí, že mají právo se k ní vyjadřovat.“ Tuto skutečnost potvrdily četné asociace, stejně jako výpovědi servírek, studentů, zdravotních sester a obyčejných kolemjdoucích, kteří všichni pozorují totéž: jejich každodenní život se mění s počasím.
Uváděných důvodů je mnoho. Více lidí v ulicích, přeplněné terasy, kolemjdoucí uvolnění alkoholem v podvečer a především přetrvávající představa, že lehčí oblečení se rovná tichému souhlasu s komentáři. Hluboce zastaralý výklad – a právně zcela neopodstatněný.
Ve Francii jsou sexistické urážky uznávány od roku 2018.
Na legislativní úrovni Francie tuto realitu uznala Schiappovým zákonem ze 3. srpna 2018, který zavedl trestný čin „sexistické urážky“. Tento zákon umožňuje orgánům činným v trestním řízení okamžitě a bez předchozí stížnosti ukládat pokuty pachatelům pouličního obtěžování: pískání, nevhodné poznámky, vytrvalé podomní prodeje atd. Pokuta může dosáhnout až 750 eur a od zavedení zákona bylo každoročně vydáno několik tisíc pokut. V praxi však drtivá většina incidentů zůstává nenahlášena. Strach, únava, absence svědků nebo jednoduše pocit, že „to k ničemu nebude“, vysvětlují toto téměř systematické mlčení. Právě proti tomuto mlčení se virální videa snaží svým vlastním způsobem bojovat.
Zodpovědnost, která se nikdy neobjevuje v oblečení
Konečně je důležité zopakovat pravdu, kterou sociální vědci zdůrazňují již po celá desetiletí: odpovědnost za obtěžování na ulici nikdy nenese oběť, ani to, co má na sobě. Ať už má žena na sobě tílko, tepláky, zimní kabát nebo dlouhou sukni, za své chování nese výhradní odpovědnost obtěžující. Pokus vysvětlit tento jev pouze letním oblečením by se rovnalo obviňování žen z jejich vlastní agrese.
Vzhledem k tomu, že sociální média zaplavuje nová vlna svědectví, tyto zprávy zdůrazňují naléhavou potřebu kolektivního povědomí. Obtěžování na ulici není nevyhnutelné; je to každodenní, nelegální forma násilí, hluboce zakořeněná v kultuře, kterou je stále třeba zásadně rozbít. A to platí bez ohledu na počasí.