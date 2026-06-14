Tyto brazilské ženy žonglují s fotbalovým míčem a vzbuzují obdiv.

Společnost
Émilie Laurent
Brésiliennes foot rue exploits sportifs
@rafaellafontes2/Instagram

Mistrovství světa ve fotbale, které právě začalo, slibuje letos spoustu překvapení. Kromě hřiště v Mexico City se objevují i další talenty mimo vyšlapané cesty. V Brazílii, sousední zemi Mexika, ženy improvizovaly formu pouličního fotbalu a proměnily své přihrávky ve skutečnou demonstraci rovnováhy. Je to připomínka toho, že tento sport nemá pohlaví.

Hráči bez kopaček, kteří tvoří umění s kulatým míčem

Mistrovství světa ve fotbale, významná sportovní událost, která se koná pouze jednou za čtyři roky, dominuje zprávám. Vyvolává euforii, která nezná mezí. Zatímco miliony diváků a fanoušků sledují turnaj, jako by na něm závisely jejich životy, ženská verze se o stejnou pozornost potýká jen s obtížemi a zůstává téměř bez povšimnutí. Ženské protějšky Kyliana Mbappého a Harryho Kanea však na hřišti nejsou o nic méně působivé. A brazilští hráči, zachycení v zápalu akce uprostřed elektrických kabelů a budov z vlnitého plechu Rio de Janeira, jsou toho důkazem.

Tyto ženy, narozené v zemi, která zrodila fotbalové legendy, si přihrávají míč z nohy na nohu uprostřed opuštěného skateparku. V Brazílii není fotbal jen sportem vybraným v hodinách tělesné výchovy nebo mimoškolní aktivitou; je to instituce. A tamní obyvatelé jako by měli vrozený dar kopat do míče. Tyto hráčky jsou toho živoucím důkazem: mají zlato mezi nohama, jako Pelé a Ronaldinho.

Úplně nazí, bez bot a jen v džínách, se střídají v házení míče a jeho chytání ve vysoce technických pózách. Splynou s koulí, která obvykle skončí v síti. Co mělo být rekreační zábavou, rozptýlením k zabití času, se rychle stalo senzací na sociálních sítích a video získalo 1 milion lajků.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Rafinha Fontes (@rafaellafontes2)

Pro lepší představu o ženském fotbale

Sledovat tyto hráčky v akci vypadá skoro snadno, tak pečlivě provedené jsou jejich pohyby. Míč balancuje na rohu jejich klíční kosti, na kotnících a s lehkým pohybem nohy se smyčky provádějí. Hlava, trup, spodní část zad… Míč se elegantně odráží od každé části jejich těla a stává se téměř prodloužením jejich siluety. Je to víc než jen amatérská ukázka, je to výkon, který se stal virálním. S charakteristickou skromností tvůrkyně videa, @ rafaellafontes2, jej v popisku nazývá „Ženský tým na vysoké úrovni“.

Přestože tyto zkušené hráčky nehrají zápas na hřišti, dosáhly cenného vítězství nad předsudky , které obklopují ženský fotbal. Komentáře jsou jednomyslně pozitivní a mají stejnou hodnotu jako jásot burácejících stadionů. „Jsou lepší než brazilský národní tým,“ poznamenává jeden uživatel internetu. „Mužům se poškodí ego,“ dodává další. „Je to, jako by jim fotbal koloval v krvi.“ „Hrají lépe, než je kdokoli může naučit.“ „Nedokážu odehrát ani dva krátké zápasy za sebou.“

Záplava komplimentů, které boří stereotyp, že ženy jsou méně odolné, příliš citlivé a na hřišti nedostatečně rychlé. Zatímco mužští hráči vydělávají 200 000 eur, i když se dopustí mnoha faulů, jejich ženské protějšky si vydělávají v průměru 16 000 eur. Tento do očí bijící nedostatek uznání pro ženy, které jsou stále redukovány na zastaralé stereotypy, je v ostrém kontrastu. Díky takovým úspěchům hráčky významně přispívají ke změně vnímání veřejnosti.

Za tímto virálním videem stojí mnohokrát oceněný hráč.

I když si někteří mohou myslet, že tento obrázek je zcela vymyšlený umělou inteligencí, příliš oslabenou na to, aby uznala neuvěřitelné dovednosti těchto žen, za tímto videem stojí skutečná osoba. Jmenuje se? Rafinha Fontesová, která pózovala po boku Neymara a během své slavné kariéry získala řadu trofejí. Její specializací je nohejbal, sport dva v jednom, který se hraje přes síť, ne na trávě, ale na horkém písku. Tato disciplína vyžaduje obratnost, flexibilitu, sílu a také silnou kůži.

Ale to není její jediná vášeň. Brazílie je nepochybně líhní pro nadané sportovce. Atletka, která chová nepopsatelnou lásku k fotbalu, je také dvojnásobnou mistryní světa v teqballu, což je druh stolního tenisu hraný s míčkem plné velikosti.

To, co tento fotbalový výkon vyjadřuje, je silné. Všichni tito hráči, kromě toho, že jsou drsní a dojímají macho fanoušky, se kolem míče pohybují s až znepokojivou lehkostí. Brazilky 1, stereotypy 0.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
S rostoucími teplotami tyto ženy tvrdí, že zažívají více obtěžování na ulici.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

S rostoucími teplotami tyto ženy tvrdí, že zažívají více obtěžování na ulici.

S každým návratem léta je pozorování stejné. Na TikToku stejně jako na Instagramu stále více mladých žen hlásí...

Co je to „mogging“, tento trend, který proměňuje krásu v soutěživost?

TikTok miluje vymýšlení nových slov. Některá jsou neškodná, jiná si zaslouží větší pozornost. To je případ „moggingu“, termínu,...

„Sagrada Família“ dosáhla historického milníku a stala se nejvyšším kostelem na světě

V Barceloně vstoupila Sagrada Família do nového symbolického rozměru. S dokončenou centrální věží se barcelonská bazilika stala nejvyšším...

Uživatel internetu se zeptal, proč by se ženy měly přestat omlouvat, a reakce se staly virálními.

Jediná věta zveřejněná na sociálních sítích stačila k opětovnému rozpoutání globální debaty. Proč se tolik žen omlouvá za...

Z deprese do finále: pozoruhodný comeback tenistky Maji Chwalińské

Tenisoví fanoušci si budou French Open 2026 dlouho pamatovat. Mezi očekávanými nejlepšími hráčkami byla 24letá polská hráčka, která...

Tato žena se dožaduje nalezení muže, který ji zachránil po útoku v Miláně.

Tato zpráva se momentálně šíří italskými médii. Anna Aksamitová nahlásila, že byla v Miláně napadena za bílého dne....