Tyto brazilské ženy žonglují s fotbalovým míčem a vzbuzují obdiv.

Mistrovství světa ve fotbale, které právě začalo, slibuje letos spoustu překvapení. Kromě hřiště v Mexico City se objevují i další talenty mimo vyšlapané cesty. V Brazílii, sousední zemi Mexika, ženy improvizovaly formu pouličního fotbalu a proměnily své přihrávky ve skutečnou demonstraci rovnováhy. Je to připomínka toho, že tento sport nemá pohlaví.
Hráči bez kopaček, kteří tvoří umění s kulatým míčem
Mistrovství světa ve fotbale, významná sportovní událost, která se koná pouze jednou za čtyři roky, dominuje zprávám. Vyvolává euforii, která nezná mezí. Zatímco miliony diváků a fanoušků sledují turnaj, jako by na něm závisely jejich životy, ženská verze se o stejnou pozornost potýká jen s obtížemi a zůstává téměř bez povšimnutí. Ženské protějšky Kyliana Mbappého a Harryho Kanea však na hřišti nejsou o nic méně působivé. A brazilští hráči, zachycení v zápalu akce uprostřed elektrických kabelů a budov z vlnitého plechu Rio de Janeira, jsou toho důkazem.
Tyto ženy, narozené v zemi, která zrodila fotbalové legendy, si přihrávají míč z nohy na nohu uprostřed opuštěného skateparku. V Brazílii není fotbal jen sportem vybraným v hodinách tělesné výchovy nebo mimoškolní aktivitou; je to instituce. A tamní obyvatelé jako by měli vrozený dar kopat do míče. Tyto hráčky jsou toho živoucím důkazem: mají zlato mezi nohama, jako Pelé a Ronaldinho.
Úplně nazí, bez bot a jen v džínách, se střídají v házení míče a jeho chytání ve vysoce technických pózách. Splynou s koulí, která obvykle skončí v síti. Co mělo být rekreační zábavou, rozptýlením k zabití času, se rychle stalo senzací na sociálních sítích a video získalo 1 milion lajků.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Pro lepší představu o ženském fotbale
Sledovat tyto hráčky v akci vypadá skoro snadno, tak pečlivě provedené jsou jejich pohyby. Míč balancuje na rohu jejich klíční kosti, na kotnících a s lehkým pohybem nohy se smyčky provádějí. Hlava, trup, spodní část zad… Míč se elegantně odráží od každé části jejich těla a stává se téměř prodloužením jejich siluety. Je to víc než jen amatérská ukázka, je to výkon, který se stal virálním. S charakteristickou skromností tvůrkyně videa, @ rafaellafontes2, jej v popisku nazývá „Ženský tým na vysoké úrovni“.
Přestože tyto zkušené hráčky nehrají zápas na hřišti, dosáhly cenného vítězství nad předsudky , které obklopují ženský fotbal. Komentáře jsou jednomyslně pozitivní a mají stejnou hodnotu jako jásot burácejících stadionů. „Jsou lepší než brazilský národní tým,“ poznamenává jeden uživatel internetu. „Mužům se poškodí ego,“ dodává další. „Je to, jako by jim fotbal koloval v krvi.“ „Hrají lépe, než je kdokoli může naučit.“ „Nedokážu odehrát ani dva krátké zápasy za sebou.“
Záplava komplimentů, které boří stereotyp, že ženy jsou méně odolné, příliš citlivé a na hřišti nedostatečně rychlé. Zatímco mužští hráči vydělávají 200 000 eur, i když se dopustí mnoha faulů, jejich ženské protějšky si vydělávají v průměru 16 000 eur. Tento do očí bijící nedostatek uznání pro ženy, které jsou stále redukovány na zastaralé stereotypy, je v ostrém kontrastu. Díky takovým úspěchům hráčky významně přispívají ke změně vnímání veřejnosti.
Za tímto virálním videem stojí mnohokrát oceněný hráč.
I když si někteří mohou myslet, že tento obrázek je zcela vymyšlený umělou inteligencí, příliš oslabenou na to, aby uznala neuvěřitelné dovednosti těchto žen, za tímto videem stojí skutečná osoba. Jmenuje se? Rafinha Fontesová, která pózovala po boku Neymara a během své slavné kariéry získala řadu trofejí. Její specializací je nohejbal, sport dva v jednom, který se hraje přes síť, ne na trávě, ale na horkém písku. Tato disciplína vyžaduje obratnost, flexibilitu, sílu a také silnou kůži.
Ale to není její jediná vášeň. Brazílie je nepochybně líhní pro nadané sportovce. Atletka, která chová nepopsatelnou lásku k fotbalu, je také dvojnásobnou mistryní světa v teqballu, což je druh stolního tenisu hraný s míčkem plné velikosti.
To, co tento fotbalový výkon vyjadřuje, je silné. Všichni tito hráči, kromě toho, že jsou drsní a dojímají macho fanoušky, se kolem míče pohybují s až znepokojivou lehkostí. Brazilky 1, stereotypy 0.