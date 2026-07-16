Tato žena ve svých 101 letech stále plave a sdílí svou vizi „dlouhého a aktivního života“.

Společnost
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Giovanna Kamimura / Pexels

Betty Morrisová ve svých 101 letech inspiruje svou energií a chutí do života. Tato obyvatelka Michiganu nadále každý den plave, účastní se lekcí zumby a zůstává zcela nezávislá. Jejím tajemstvím je rutina složená z pohybu, lidského propojení a malých radostí. Sdílí svá čtyři zlatá pravidla.

1. Hýbejte se každý den, bez usilování o výkon

Betty Morrisová si už téměř čtyřicet let obléká plavky do bazénu YMCA v Jacksonu v Michiganu. Zvyk, který vznikl díky radě kamarádky, se postupem času stal skutečným způsobem života. „Nedokázala bych bez nich žít. Pokaždé, když se mě někdo zeptá, proč jsem se dožila tak dlouho, odpovím: ‚Je to díky sportu.‘ Voda nediskriminuje. V bazénu můžete dělat cokoli,“ řekla NBC.

Plavání pro ni znamená mnohem víc než jen fyzickou aktivitu. Dokonce YMCA považuje za svůj druhý domov a velkou část své pohody připisuje právě tomuto pravidelnému cvičení. Její motto je jasné: ve vodě se každý může pohybovat vlastním tempem, bez odsuzování. Každou sobotu se tato stoletá žena také účastní hodiny zumby a užívá si procházky se svou dcerou.

2. Pěstujte vděčnost denně

Kromě fyzické aktivity Betty Morrisová zdůrazňuje myšlení, které ji vždy provázelo: život s vděčností. Podle ní začínání každého dne s vděčným srdcem pomáhá vidět pozitivní věci a plně si užívat přítomný okamžik. Její dcera potvrzuje, že tento přístup je nedílnou součástí její osobnosti. Betty se vždy usmívá a je nadšená, ráda sdílí chvíle s ostatními a vyzařuje vřelou energii.

3. Sociální vztahy, skutečná hnací síla

Pro tuto stoletou ženu je udržování kontaktu s ostatními stejně důležité jako péče o její tělo. V bazénu i v kostele si udělá čas na rozhovor s lidmi, které potká, a dokonce si pamatuje jejich jména. Tato upřímná zvědavost o druhé obohacuje její každodenní život a udržuje silnou síť vztahů. Je to důkaz, že výměny názorů, rozhovory a společné aktivity také přispívají k bohatému a naplňujícímu životu.

4. Dopřejte si to bez pocitu viny

Betty Morrisová se neřídí životním stylem založeným na nedostatku. I když ovoce a zelenina hrají v jejím jídelníčku roli, nevzdává se ani pamlsků, které si ráda pochutnává. Mezi její oblíbené patří toast bohatě politý domácí jahodovou marmeládou, chléb, který peče každý týden, a arašídový fondán, který si s radostí vychutnává. Je to způsob, jak nám připomenout, že udržitelná rovnováha může zahrnovat i potraviny, které nám přinášejí radost.

Betty Morrisová na oslavu svých 101. narozenin přirozeně sfoukla svíčky v YMCA, obklopena svými blízkými. Tento obrázek dokonale vystihuje její filozofii: být neustále v pohybu, pěstovat vztahy, na kterých záleží, a vážit si malých radostí života. Její životní příběh nám připomíná, že dlouhý a aktivní život nemusí nutně záviset na přísných pravidlech.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Ženský fotbal: odsuzuje ty, kteří kritizují postavu hráček spíše než jejich talent

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ženský fotbal: odsuzuje ty, kteří kritizují postavu hráček spíše než jejich talent

Zatímco miliony diváků na všech kontinentech s nábožností sledují Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, rozhodující zápasy žen...

Objednávání bez nákupu: fenomén „dopaminových webových stránek“ vyvolává otázky

Co kdybyste si mohli užít potěšení z nakupování online… aniž byste museli vytahovat kreditní kartu? To je překvapivá...

Co je to „bimbo stoicismus“, tento virální trend, který je fascinující na sociálních sítích?

V posledních několika měsících zaznamenal TikTok vzestup trendu, který je stejně překvapivý jako inspirativní: „bimbo stoicismus“. Toto hnutí,...

Tyto ženy říkají, že se díky svému psovi cítí bezpečněji: videa rozdělují sociální média

Zatímco některé ženy považují své psy za své adoptované děti, jiné je vnímají spíše jako osobní strážce. Na...

3 nezbytné věci, které si s sebou vzít na den na pláž

Den na pláži slibuje relaxaci, plavání, opalování a lenošení. Abyste si tento únik naplno užili, je nejlepší si...

Dvacetiletá tenistka na invalidním vozíku Ksénia Chasteauová ohromuje svou kariérou.

Během pouhých několika let se Ksénia Chasteau stala jednou z předních osobností francouzského tenisu na vozíčkáři. Od svých...