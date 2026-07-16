Tato žena ve svých 101 letech stále plave a sdílí svou vizi „dlouhého a aktivního života“.

Betty Morrisová ve svých 101 letech inspiruje svou energií a chutí do života. Tato obyvatelka Michiganu nadále každý den plave, účastní se lekcí zumby a zůstává zcela nezávislá. Jejím tajemstvím je rutina složená z pohybu, lidského propojení a malých radostí. Sdílí svá čtyři zlatá pravidla.
1. Hýbejte se každý den, bez usilování o výkon
Betty Morrisová si už téměř čtyřicet let obléká plavky do bazénu YMCA v Jacksonu v Michiganu. Zvyk, který vznikl díky radě kamarádky, se postupem času stal skutečným způsobem života. „Nedokázala bych bez nich žít. Pokaždé, když se mě někdo zeptá, proč jsem se dožila tak dlouho, odpovím: ‚Je to díky sportu.‘ Voda nediskriminuje. V bazénu můžete dělat cokoli,“ řekla NBC.
Plavání pro ni znamená mnohem víc než jen fyzickou aktivitu. Dokonce YMCA považuje za svůj druhý domov a velkou část své pohody připisuje právě tomuto pravidelnému cvičení. Její motto je jasné: ve vodě se každý může pohybovat vlastním tempem, bez odsuzování. Každou sobotu se tato stoletá žena také účastní hodiny zumby a užívá si procházky se svou dcerou.
2. Pěstujte vděčnost denně
Kromě fyzické aktivity Betty Morrisová zdůrazňuje myšlení, které ji vždy provázelo: život s vděčností. Podle ní začínání každého dne s vděčným srdcem pomáhá vidět pozitivní věci a plně si užívat přítomný okamžik. Její dcera potvrzuje, že tento přístup je nedílnou součástí její osobnosti. Betty se vždy usmívá a je nadšená, ráda sdílí chvíle s ostatními a vyzařuje vřelou energii.
3. Sociální vztahy, skutečná hnací síla
Pro tuto stoletou ženu je udržování kontaktu s ostatními stejně důležité jako péče o její tělo. V bazénu i v kostele si udělá čas na rozhovor s lidmi, které potká, a dokonce si pamatuje jejich jména. Tato upřímná zvědavost o druhé obohacuje její každodenní život a udržuje silnou síť vztahů. Je to důkaz, že výměny názorů, rozhovory a společné aktivity také přispívají k bohatému a naplňujícímu životu.
4. Dopřejte si to bez pocitu viny
Betty Morrisová se neřídí životním stylem založeným na nedostatku. I když ovoce a zelenina hrají v jejím jídelníčku roli, nevzdává se ani pamlsků, které si ráda pochutnává. Mezi její oblíbené patří toast bohatě politý domácí jahodovou marmeládou, chléb, který peče každý týden, a arašídový fondán, který si s radostí vychutnává. Je to způsob, jak nám připomenout, že udržitelná rovnováha může zahrnovat i potraviny, které nám přinášejí radost.
Betty Morrisová na oslavu svých 101. narozenin přirozeně sfoukla svíčky v YMCA, obklopena svými blízkými. Tento obrázek dokonale vystihuje její filozofii: být neustále v pohybu, pěstovat vztahy, na kterých záleží, a vážit si malých radostí života. Její životní příběh nám připomíná, že dlouhý a aktivní život nemusí nutně záviset na přísných pravidlech.