Hraním tenisu v „extravagantních“ šatech tento tvůrce obsahu roznítil internet

Na Instagramu tvůrkyně obsahu Isidora (@isidorapjv) budí velký rozruch svými okouzlujícími a nepravděpodobnými videi. Její koncept: hrát tenis v šatech a vysokých podpatcích. Zatímco někteří uživatelé internetu tento ultra-estetický svět zbožňují, jiní ho vnímají především jako pečlivě zinscenovaný kousek, jehož cílem je vytvořit rozruch.
Videa prolínající módu a sport
Ve svých videích Reels (videích na Instagramu) Isidora shromažďuje tenisové míčky v šatech různých objemů. Kontrast mezi světem sportu a módy okamžitě upoutá pozornost. Estetika jejích videí někdy evokuje luxusní kampaně nebo filmové scény: vše se zdá být navrženo tak, aby vytvořilo elegantní a divadelní atmosféru. Právě tato nečekaná směs umožnila, aby se její obsah stal virálním na sociálních sítích.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Uživatelé internetu jsou fascinováni…
Pod jejími příspěvky se objevuje řada komentářů, které chválí její vizuální styl. Někteří uživatelé vysvětlují, že její videa sledují „kvůli atmosféře“. Jiní oceňují, že nabízí jiný pohled na tenis, který je více módní, umělečtější a méně zaměřený na sportovní výkon. Její velmi osobitý styl jí umožnil vybudovat si na Instagramu skutečný vizuální podpis. V kanálu nasyceném podobným obsahem její videa okamžitě vynikají.
...a další, kteří jsou mnohem kritičtější
Přestože její videa vyvolala spoustu reakcí, zdaleka nejsou všeobecně populární. Mnoho uživatelů internetu považuje tento koncept za „směšný“ nebo se domnívá, že jde především o strategii, jak upoutat pozornost na sociálních sítích. Několik komentářů také zdůrazňuje nepraktičnost těchto outfitů pro hraní tenisu. Pro některé se hraní na kurtu ve večerních šatech a vysokých podpatcích jeví spíše jako estetika než samotný sport.
Jiní kritici jdou ještě dále a zpochybňují obraz, který tento typ obsahu vytváří. Někteří uživatelé internetu se domnívají, že tato videa udržují myšlenku, že ženy by měly být vždy bezvadně upravené, a to i při fyzických aktivitách nebo v každodenním životě. Tento názor je některými vnímán jako reduktivní, zejména proto, že stále spojuje „ženskost“ s neustále „sofistikovaným“ vzhledem.
Širší diskuse na sociálních sítích
Úspěch Isidoriných videí také ukazuje, jak sociální média transformují určité aktivity ve skutečné vizuální podívané. Dnes se sport, móda a zábava stále více prolínají ve virálním obsahu. Cílem není nutně zobrazit realistickou aktivitu, ale spíše vytvořit poutavý, esteticky příjemný nebo překvapivý obraz.
To také vysvětluje, proč jsou reakce tak rozdělené: někteří lidé to vnímají jednoduše jako umělecký a zábavný obsah, zatímco jiní v tom čte spíše symbolické sdělení o očekáváních týkajících se vzhledu žen.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Isidoriny videa v konečném důsledku ilustrují především to, jak vizuální koncept může vyvolat na sociálních sítích stejně velký obdiv jako debatu.