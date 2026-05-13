Dostat 50 000 dolarů za sledování mistrovství světa ve fotbale 2026: pracovní nabídka, která vyvolala rozruch

Nabídka práce, o které všichni mluví letos na jaře 2026, nepochází od technologického startupu ani kreativní agentury. Je od FOX Sports, dceřiné společnosti Fox Corporation, která se zabývá sportovním vysíláním ve Spojených státech – a nabízí někomu 50 000 dolarů za sledování fotbalu.
Nabídka, která se stala virální na internetu
Televizní stanice FOX Sports, FOX One a Indeed zahájily celostátní hledání „hlavního pozorovatele mistrovství světa ve fotbale“ na platformě FOX One. Jedná se o pozici s odměnou 50 000 dolarů, která zajistí sledování všech 104 zápasů mistrovství světa ve fotbale 2026 ve 4K na stanici FOX One, oficiální streamovací platformě turnaje. Turnaj probíhá od 11. června do 19. července 2026 – 39 po sobě jdoucích zápasových dnů – z plně upravené sledovací plochy v srdci Times Square v New Yorku.
Skleněná krychlová kancelář uprostřed Times Square
Stojan se nachází v průhledné skleněné krychli instalované uprostřed Times Square, obrácené k tisícům návštěvníků, turistů a dojíždějících, kteří kolem denně procházejí. Toto uspořádání promění každý zápas ve skutečnou veřejnou akci sledování – držitel stojanu se v jistém smyslu stává oficiálním superfanouškem mistrovství světa, vystaveným všem na očích po dobu 39 dnů.
Co práce skutečně obnáší
Tato práce zahrnuje tři hlavní úkoly: sledovat každou minutu 4K přenosů všech 104 zápasů televize FOX Sports na FOX One, spravovat sledovací prostor na Times Square s cílem vytvořit jedinečný kolektivní zážitek a vytvářet a sdílet autentický obsah na sociálních sítích po celou dobu turnaje, aby se stala hlavním zdrojem informací pro diváky mistrovství světa. Popis práce tak v sobě spojuje vášeň pro fotbal, fyzickou výdrž a znalost sociálních médií.
Živé odhalení na FOX
Aby se uchazeči mohli přihlásit, musí aktualizovat svůj profil na Indeed s uvedením relevantních zkušeností a dovedností a povolit možnost „Zaměstnavatelé vás mohou najít“, aby je náborový tým FOX mohl najít. Musí také zveřejnit na sociálních sítích krátké video s hashtagem #ChiefWorldCupWatcher, ve kterém vysvětlí, proč je tato pozice pro ně ta pravá. Žádosti se přijímají do neděle 17. května.
Vybraný hráč bude odhalen živě 6. června během vysílání zápasu Boston Red Sox proti New York Yankees na stanici FOX. Pozice oficiálně začíná 6. června – týden před začátkem turnaje – a končí 26. července, týden po finále.
Za marketingovým trikem se skrývá skutečný obchodní problém
Partnerství společností FOX Sports a Indeed si klade za cíl zdůraznit FOX One jakožto přední destinaci pro mistrovství světa a zároveň využít platformu Indeed pro kampaň, která propojuje sport, sociální média a marketing značky. Robert Gottlieb, prezident marketingu společnosti FOX Sports, shrnul ambice: „Mistrovství světa ve fotbale bude historickým turnajem, který si zaslouží stejně historický nábor. Oddaný kandidát bude mít úkol celého života prožít a oslavit každý příběh, každý národ a každý vzrušující okamžik, který definuje tuto krásnou hru.“
50 000 dolarů za sledování 104 fotbalových zápasů ve skleněné krychli na Times Square – pro některé je to práce snem. Vyžaduje to však tolerování nepravidelné pracovní doby, neustálou tvorbu obsahu, snášení tlaku z vystavení pohledům tisíců Newyorčanů a tak dále. Někteří by to nazvali prací. Jiní příležitostí života.