„Sám to nezvedneš“: tento motorkář reaguje na stále přetrvávající stereotyp

Řidičský průkaz na motorku není výsadou mužů a mnoho žen jezdí na silných strojích nebo topi, když se rozsvítí zelená. Už nesedí na opěradle sedadla řidiče s vlasy vlajícími ve větru jako v romantických komediích, ani se neomezují na pastelově zbarvenou Vespu. Tvůrkyně obsahu @samslod trhá asfalt na velké motorce a dokazuje, že misogynní stereotypy jsou daleko před časem.
Ženy na motorkách, brzděné ve své vášni
Když ženy usednou za volant a usadí se na sedadle řidiče, muži chrlí otřepané fráze, které by si rozhodně zasloužily osvěžení. „Řidička, smrt v příští zatáčce.“ „Ženy řídí jako želvy.“ „Neumí manévrovat.“ Zkrátka: misogynie na autopilota. Nikdy nemají nouzi o kritiku vůči těm, kteří jednoduše dodržují pravidla silničního provozu. Zatímco řidičky čtyřkolových vozidel jsou vedlejšími oběťmi zastaralé patriarchální mentality, motocyklistky ji zažívají každý den.
Jakmile se usadí za řídítka a nasadí si helmy, muži se rychle rozkřiknou a snaží se je nakazit syndromem podvodníka. Ne, ženy nejsou předurčeny jen k obdivování krajiny a držení se kolem pasu svých mužských partnerů. Nejsou ani odsouzeny k sedlu elektrokol, která jsou volně dostupná ve městech.
Touží také projíždět ostré zatáčky na motorce, cítit nával adrenalinu s každým zrychlením, vydávat se na silniční výlety v plné motocyklové výbavě a uvolňovat plný výkon svých strojů. Tvůrkyně obsahu @samslod ztělesňuje tuto novou generaci žen, které se nebojí rychlosti a které znají anatomii motorky lépe než samy sebe. Tyto ženy, které otáčejí hlavy k obdivování modelů motocyklů častěji než k vystavenému oblečení a které jako by hovořily kódovaným jazykem tvořeným Yamahami MT-07 nebo Suzuki SV650, reagují obrazy na ty, kteří se je snaží překonat.
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Zastavit předsudky je nutností.
Sam Slodowitz, její skutečné jméno, je srdcem kaskadérka. Odvahu má v genech. Udržet několik kilometrů v přímém směru a projíždět klikaté horské silnice na dvou kolech je pro ni dětská hra. Je to jen rozcvička. Aby si tak okořenila trénink na motoru, předvádí vysokorychlostní akrobacii a její motocykl se stává plnohodnotným uměleckým nástrojem, prodloužením jejího těla.
Jako extrémní cirkusová umělkyně balancuje na jednom kole a dominuje na motorce o hmotnosti nejméně 200 kg. V motocyklové terminologii se tato disciplína nazývá „kaskadérská jízda“, ale pro netrénované oko se jeví jako pozoruhodný výkon fyzické zdatnosti. Navzdory nespočetným projevům talentu a nepopiratelné ochotě riskovat je neustále pod palbou kritiky.
Jeden z nich dokonce poznamenal: „Dobře, jsi žena. Vsadím se, že sama motorku nezvedneš.“ Pro tuto ženu, která vítaje jakoukoli výzvu, to nebyla operace tak obtížná. Tato motorkářka, pro kterou je její kožená bunda prakticky druhou kůží, má také pozoruhodnou vynalézavost. Motorka se zdá být téměř lehká jako pírko, když ji zvedá s takovou lehkostí. Není třeba volat posily ani „ svalové muže“; překonává všechny překážky, ať už skutečné nebo imaginární.
Ženy na motorkách jsou na silnicích stále častější
Tato ostřílená motorkářka, která už dávno chytila dvoukolového brouka, dokazuje, že ženy zvládnou toto vozidlo s kouzlem Lary Croft a chladnokrevností Furiosy z filmu Mad Max. Její každodenní život ve skutečnosti připomíná akční film. Zatímco muži se neustále ohlížejí zpět a téměř naříkají nad dobami, kdy byli ženám užiteční, ona má oči pevně upřené do budoucnosti.
Navíc je to jen jeden z mnoha příkladů svobody. Stále více žen chce zpochybnit tento mýtus o „křehké maličkosti“. Ty, které se vydávají na tuto cestu plnou překážek a machismu, hledají vzrušení, rychlost a chuť nezávislosti.
A to se odráží i v číslech. Podle údajů CER (Centra pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu) je více než 30 % uchazečů o řidičský průkaz na motocykl ženy. Tento prestižní řidičský průkaz s velkým „A“ označují jako feministický symbol.
V tomto prostředí, kde je týmová práce základní hodnotou, nejsou ženy vždy vítány. Možná je načase, aby se jejich protějšky postavily na nohy a zvolily si jinou cestu než toxickou maskulinitu.