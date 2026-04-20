Proč by podle lékařů mělo být toto sedadlo v letadle nejvíce vystaveno bakteriím?

Fabienne Ba.
Létání znamená sdílet uzavřený prostor s mnoha dalšími cestujícími po dobu několika hodin. I když je tento zážitek pro mnohé pohodlný a vzrušující, někteří odborníci poukazují na to, že výběr sedadla by mohl hrát roli v míře vystavení bakteriím na palubě.

Sedadlo u uličky: více chodců, více kontaktu

Podle několika specialistů na infekční choroby představuje sedadlo u uličky největší riziko nepřímé interakce s ostatními cestujícími. Dr. Jarod Fox, specialista na infekční choroby v Orlando Health, vysvětluje, že tato poloha sezení vás staví přímo do cesty cestujícím pohybujícím se kabinou. Jít na toaletu, vyzvednout si zavazadlo nebo si jen protáhnout nohy: tyto pohyby jsou časté.

Dr. Ashley Drews, epidemioložka z Houston Methodist, také poukazuje na to, že tento typ sezení zahrnuje více neúmyslného kontaktu s lidmi pohybujícími se v uličce. Studie Emory University ukazuje, že přibližně 40 % cestujících vstane během letu alespoň jednou a téměř 20 % vstane několikrát. Jinými slovy, ulička se stává oblastí neustálého provozu, kde jsou setkání častější.

Blízkost: skutečný určující faktor

Odborníci zdůrazňují jeden zásadní bod: hlavní riziko nezávisí jen na sedadle, ale především na blízkosti nakažené osoby. Sezení vedle nakaženého cestujícího zvyšuje riziko více než pouhé sezení v uličce nebo u okna. Sedadla přímo vedle nakažené osoby, před ní nebo za ní proto mohou být více ohrožena, protože blízkost je přímá a dlouhodobá.

Studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences ukazuje, že úzké interakce mezi cestujícími silně ovlivňují pravděpodobnost vystavení infekčním agens v letadle.

Sedadlo u okna: trochu tišší?

Naproti tomu sedadlo u okna je často prezentováno jako „tišší“ varianta. Lidé sedící u okna mají tendenci vstávat méně často, což snižuje kontakt s ostatními cestujícími. Méně pohybu také znamená méně chůze v uličce, a tedy potenciálně méně interakcí s pohybujícími se povrchy nebo lidmi.

Odborníci však zůstávají opatrní: žádné sedadlo nezaručuje úplnou ochranu. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) závisí riziko na mnoha faktorech, jako je délka letu, hustota cestujících a přítomnost příznaků u některých jedinců.

Povrchy letadla jsou také ovlivněny

Kromě sedadel je několik dalších oblastí letadla pravidelně zasaženo a může obsahovat mikroorganismy. Nejčastěji uváděné jsou:

  • skládací police
  • loketní opěrky
  • dotykové obrazovky
  • přezky na opasek
  • rukojeti toalety

Studie provedená společností TravelMath ukázala, že některé povrchy v kabině mohou obsahovat bakterie, a to jednoduše kvůli vysokému počtu kontaktů během letu.

Pár jednoduchých kroků pro klidnější cestování

Aniž byste se stali posedlými, několik jednoduchých návyků může pomoci snížit vystavení mikrobům během letu:

  • pravidelně si myjte nebo dezinfikujte ruce
  • po dotyku s povrchy se nedotýkejte obličeje
  • Očistěte tablet a loketní opěrky vhodným ubrouskem
  • po cestě buďte opatrní ohledně svého zdraví

Tyto návyky riziko neodstraňují, ale pomáhají omezit kontakt s potenciálně nežádoucími látkami.

Prostředí, které je lépe kontrolováno, než si myslíme

Navzdory těmto faktorům odborníci poukazují na uklidňující fakt: moderní letadla jsou vybavena vysoce účinnými systémy filtrace vzduchu. HEPA filtry zachycují velkou část částic ve vzduchu a pravidelně obnovují vzduch v kabině. Jinými slovy, i když vystavení mikrobům není ve sdíleném prostoru nikdy zcela eliminováno, podmínky v letadlech jsou lépe kontrolovány, než by se mohlo zdát.

Nakonec může být sedadlo u uličky vystaveno většímu počtu chodců, ale klíčový faktor zůstává stejný: lidská blízkost v uzavřeném prostoru.

