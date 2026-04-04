„Být dokonalý“ na vaší pasové fotografii: znepokojivý trend

Na oficiálních fotkách, těch, které zdobí titulní stranu našeho pasu nebo občanského průkazu, nevypadáme zrovna nejlépe. Ale v poslední době „čisté holky“ internetu improvizují lichotivá focení za černou oponou fotobudky a ukazují tvář, která je v rozporu s tímto obrazem unaveného, zachmuřeného „uprchlíka“. Rozjíždí se nový trend...
Fotografie na průkaz totožnosti, přehnaně romantizovaná
Obvykle je to fotografie, kterou pečlivě schováváme, mimo dohled. Zaplaví nás stud, když ji předáme strážníkům nebo policii. Nutno říct, že to není zrovna lichotivá fotografie. Na tomto formálním portrétu, kde je úsměv zakázán, vypadáme prakticky jako zločinci. Chybí jen vězeňské číslo a pruhovaná uniforma, aby se dotvořila iluze vězně na útěku.
Tmavé kruhy pod očima, zvrásněný obličej, unavený výraz – tato fotografie, která zdobí naše doklady totožnosti, má schopnost vyvolávat nejistotu i v těch nejsebevědomějších lidech na světě. Pokaždé nás blesk překvapí a zachytí tvář, kterou na lesklém papíře sotva rozpoznáváme. Přesto je to právě tato tvář, která definuje naši identitu.
V poslední době se tyto fotografie – fotografie, které bychom ani pod hrozbou hrozby neukázali a které by se nikdy nedostaly na naši facebookovou zeď – hrdě vystavují na sociálních sítích. Mnozí se pouští do nemyslitelného: vytvářejí esteticky příjemné a žádoucí fotografie na průkaz totožnosti. Daří se jim tam, kde jsme my neúnavně selhávali, a to i přes dokonale provedený celoobličejový snímek.
Zatímco jsme se snažili vzdorovat státním standardům a usilovat o maximální fotogenickou přitažlivost, tiskárna nikdy nespolupracovala. A pro klan Kardashianek, který okouzluje i ty nejobyčejnější okamžiky, stačí jediný pokus k rozmazání hranice mezi fotografií, která vyhovuje požadavkům, a profilovou fotkou na seznamce. Tyto fotografie, které nikdy neměly opustit naše peněženky, jsou nyní magnety na komplimenty a návnadou na lajky. Kromě toho, že nám poskytují určitou společenskou moc, odhalují symptomatické diktáty. I v těch nejvážnějších chvílích musíme podávat výkony a „prodávat se v co nejlepším světle“.
Celebrity, iniciátoři tohoto hnutí
Všechno to začalo s Kylie Jenner , tou samou, která zpopularizovala vosí pas, nahé rty a vysoké lícní kosti. V roce 2020 se na jejím profilu náhle objevila fotografie jejího řidičského průkazu, uprostřed profesionálně natočených snímků a pečlivě zinscenovaných focení. Tento portrét na neutrálním pozadí odhaloval pečlivě nalíčenou ženu s dokonale upravenými vlasy. S její bezchybnou porcelánovou pletí, intenzivním pohledem, růžovými tvářemi a jemně namalovanými, plnými rty vytvářel iluzi upravené tváře. Přesto to byl jen odraz autentické Kylie, vždy věrné sama sobě.
Tato fotografie se svou významnou právní váhou již nebyla zdrojem posměchu, ale objektem touhy, ukazatelem úspěchu. Dívky se tehdy hrnuly do fotobudek, pózovaly před fotoaparátem a řídily se kontrastními tutoriály líčení, aby z tohoto oslepujícího zážitku vyšly spokojené. Nyní existují dokonce i návody k „uvolnění vašeho potenciálu“ na oficiálních dokumentech. Oblečení, líčení, držení těla, přístup… všechny rady jsou férovou hrou pro získání „instagramovatelné“ fotografie. Tyto sebestředné momentky se již nedrží pouze pokynů psaných červeně; řídí se „imaginárními“ estetickými pravidly.
Takže kromě toho, že musíte stát rovně, mít čistý obličej, mít vlasy v záběru a zachovat si vážnou tvář, musíte také prokázat charisma jen kvůli egu? Protože ne, tohle není technika sběru, která vám splní fantazii o nošení uniformy.
Vznik nového kolektivního komplexu
Naše pasová fotka, ta, kterou si fotíme z povinnosti a ne pro potěšení, je vším, jen ne lichotivá. Jedno oko máme větší než druhé, máme viditelné nedokonalosti, mastný lesk a vlasy máme rozcuchané, to vše díky tlaku fotobudky. Zkrátka vypadáme spíš jako depresivní gangsteri než jako zbožňovaná supermodelka.
Vzhledem k pouhým třem pokusům v daném časovém limitu a ostrému osvětlení se zklamání očekává ještě před finálním tiskem. Pro některé jsou fotografie na průkazy hmatatelným důkazem naší „záři“: svědčí o naší fyzické evoluci a slouží jako vizuální časová osa. Pro jiné jsou pouze připomínkou již platných pravidel. V konečném důsledku je to další příkaz: zůstat „prezentativně vypadat“ i v extrémních podmínkách.
Z průkazové fotografie se tak stala skutečná soutěž krásy. Tato fotografie, která nás měla reprezentovat v našem surovém stavu, byla nakonec „zkreslená“. Přesto se jen zřídka objeví. A není to ten nezaujatý policista s knírem, kdo nás bude soudit.