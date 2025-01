Boire du kombucha : l’astuce santé qui va changer votre quotidien !

Depuis quelques années, le kombucha a fait une entrée remarquée dans nos rayons et nos routines bien-être. Cette boisson pétillante à base de thé fermenté intrigue autant qu’elle fascine. Vous l’avez forcément déjà croisé pendant vos courses, sans oser le glisser dans votre panier. Pourtant, vous avez tout intérêt à initier vos papilles à ce breuvage venu d’Asie. Loin d’être une simple « boisson plaisir » que l’on déguste comme une limonade, le kombucha est une véritable potion. Découvrez pourquoi le kombucha pourrait devenir votre nouvel allié santé et comment le choisir pour en tirer tous les bienfaits ! Après avoir lu ça, vous allez changer d’avis sur cette boisson de Jouvence.

Si vous n’avez ni l’envie ni le temps de faire du kombucha maison, vous allez naturellement écumer les rayons de vos supermarchés en quête de cette boisson que tout le monde vante. Mais pas question de choisir cette boisson à l’aveuglette et de vous laisser avoir par un packaging tape-à-l’œil. Tous les kombuchas ne se valent pas. Les kombuchas industriels contiennent souvent des additifs, des arômes artificiels ou une pasteurisation excessive qui élimine les probiotiques. Optez pour des marques artisanales qui respectent le processus traditionnel de fermentation comme UCHA Bio.

Cette marque que vous pouvez retrouver dans les moyennes et grandes surfaces fabrique son kombucha grâce à une fermentation maîtrisée, gage de naturalité et d’équilibre. Servi dans sa forme la plus brute, le kombucha UCHA est 100 % biologique et naturellement pétillant. Ananas, mangue-passion, gingembre ou encore framboise, il se décline en différentes saveurs pour satisfaire les papilles les plus exigeantes et dissoudre vos aprioris. Après les avoir dégustés, vous ne pourrez plus vous en passer et le doux son du « pschit » va retentir inlassablement dans votre cuisine ou au bureau.

Voir les kombuchas UCHA

Les kombuchas UCHA bio peuvent se boire tels quels ou apporter une touche de fantaisie et de bien-être à vos cocktails ! Maintenant que vous savez choisir un kombucha d’exception, sans superflu ni retouche, voici les bienfaits que cette boisson vous réserve !

Un allié pour votre microbiote

Le kombucha est naturellement riche en probiotiques, ces micro-organismes bénéfiques pour la santé intestinale. Pour donner naissance au kombucha, il faut mélanger du thé sucré et du SCOBY, l’ingrédient phare qui participe à la fermentation. Derrière ce nom rigolo se cache un réjouissant mélange de (bonnes) bactéries et de levures, qui rétablissent et renforcent votre flore intestinale. Par ricochet, le kombucha peut donc améliorer votre digestion, réduire les ballonnements et renforcer votre système immunitaire.

Un boost pour votre énergie

Fabriqué à base de thé noir ou de thé vert, le kombucha contient de la caféine et des vitamines du groupe B, qui peuvent vous donner un coup de fouet en douceur. Parfait pour remplacer le café en milieu de journée sans risquer la nervosité ! Troquez donc votre tasse d’espresso contre cette petite bouteille aux grands effets.

Un effet détox naturel

Grâce à ses antioxydants, le kombucha aide à combattre les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. De plus, l’acide glucuronique qu’il contient favorise l’élimination des toxines par le foie. C’est donc une boisson en or pour vous remettre du marathon gourmand des Fêtes de fin d’année. Plus besoin de vous gaver de jus vert ou orange, que vous buvez en vous pinçant le nez ! Avec le kombucha, vous conciliez plaisir du goût et utilité.

Un soutien pour votre immunité

Avec ses enzymes et acides organiques, le kombucha agit comme un véritable renfort pour votre système immunitaire. Boire cette boisson régulièrement pourrait aider votre corps à mieux se défendre contre les infections. Si vous êtes sujet aux rhumes ou que vous chopez toutes les maladies qui traînent, le kombucha pourrait bien vous servir de bouclier immunitaire !

Un cadeau précieux pour votre peau !

Si le kombucha vous régénère de l’intérieur, il agit aussi à l’extérieur. Ses bienfaits se lisent sur votre visage. Les antioxydants et vitamines présents dans le kombucha ne se contentent pas de protéger vos cellules internes : ils apportent également un véritable coup d’éclat à votre peau.

En aidant à réduire l’inflammation et en boostant la régénération cellulaire, le kombucha peut contribuer à une peau plus lumineuse, plus hydratée et mieux protégée contre les agressions extérieures. C’est certainement le secret de beauté le mieux gardé des populations asiatiques pour avoir une peau lisse et radieuse ! Si vous voulez une peau de pêche, plongez vos lèvres dans cette potion d’antan.

Pas étonnant que vous avez fait connaissance avec le kombucha, vous allez vous empresser de l’intégrer dans vos rituels. Les filles les plus en vogue n’ont d’ailleurs pas tardé à troquer leur cher gobelet de latte contre ce breuvage miracle. À vous d’y succomber !

Article partenaire