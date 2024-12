Les 7 aliments du futur qui remplaceront votre assiette actuelle

L’intelligence artificielle (IA) continue de révolutionner notre quotidien, et maintenant, elle s’invite même dans nos assiettes. D’après les prédictions générées par des modèles d’IA spécialisés en nutrition et en environnement, voici les 7 aliments du futur qui pourraient transformer nos habitudes alimentaires pour répondre aux enjeux écologiques et nutritionnels.

1. Algues marines

Riches en protéines, en vitamines et en minéraux, les algues marines comme la spiruline ou la nori sont de véritables super-aliments. Elles « nécessitent peu d’eau pour leur culture, capturent du CO₂ et peuvent facilement remplacer les protéines animales » dans les régimes de demain.

2. Insectes

Grillons, vers de farine ou encore sauterelles : ces êtres vivants pourraient (malheusement) devenir une source de protéines pour les humains. Déjà populaires dans certains pays, leur introduction pourrait « devenir courante » dans les snacks ou farines enrichies.

3. Viande cultivée en laboratoire

L’IA prédit que la viande « propre » deviendra un incontournable. Produite à partir de « cellules animales sans abattage », elle promet une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre tout en répondant à la demande de protéines animales.

4. Laitiers à base de micro-organismes

Des alternatives comme les fromages ou yaourts fabriqués avec des micro-organismes fermentés remplaceront les produits laitiers traditionnels, selon l’IA. Ils « offrent les mêmes qualités nutritionnelles sans les impacts écologiques de l’élevage bovin ».

5. Champignons enrichis

Les champignons, déjà prisés pour leur faible empreinte écologique, pourraient être « enrichis en vitamines ou minéraux grâce à des biotechnologies ». Leur texture et leur goût en font des substituts idéaux pour la viande ou les produits transformés.

6. Plantes hybrides

Grâce à la génétique assistée par IA, de nouvelles plantes hybrides pourraient voir le jour. Elles seraient conçues pour « pousser plus rapidement, nécessiter moins de pesticides, et offrir un goût inédit ». Par exemple, des mélanges entre fruits et légumes, comme le « tomate-melon », pourraient débarquer sur le marché.

7. Nourriture imprimée en 3D

L’IA imagine aussi que l’impression alimentaire en 3D sera « un pilier » de l’alimentation du futur. À partir d’ingrédients bruts comme des poudres de légumes ou de protéines, il sera possible de créer des plats sur mesure, à la fois esthétiques et équilibrés.

Selon les prédictions de l’intelligence artificielle, ces aliments offriront une solution durable face aux défis de la croissance démographique et de la crise climatique. Si certains de ces éléments semblent encore futuristes, de nombreuses initiatives dans le monde montrent que ce futur est déjà en marche.