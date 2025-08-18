Ce mode d’alimentation booste le bien-être et l’énergie, selon une récente étude

Il existe mille et une façons de prendre soin de soi, certaines semblent avoir un effet quasi magique sur notre énergie. Une étude britannique vient de confirmer qu’un retour à une alimentation moins transformée ne profite pas seulement à la silhouette, mais aussi à l’humeur et au tonus. La bonne nouvelle ? Pas besoin de compter les calories ou de se priver.

Un résultat qui donne la pêche

Dans cette étude, les participants qui ont choisi de réduire leur consommation d’aliments ultra-transformés – tout en privilégiant les produits simples et faits maison – ont perdu, en moyenne, 2 fois plus de poids que ceux qui continuaient à se nourrir principalement de plats industriels. Surtout, ils ont conservé leur masse musculaire et ressenti plus de vitalité au quotidien.

Et même si la perte de poids peut être un objectif pour certains, rappelons-le : votre corps est déjà digne d’amour et de respect, peu importe la balance. Cette approche peut être utile dans un contexte médical ou de santé, mais elle ne doit jamais devenir une injonction ou un diktat.

Pourquoi viser moins d’ultra-transformés ?

Ce n’est un secret pour personne : les aliments ultra-transformés – plats préparés, biscuits industriels, snacks salés en sachet – contiennent souvent un cocktail d’additifs, de sucres cachés et de graisses de qualité douteuse. Ces éléments peuvent jouer sur la satiété, et, à la longue, fatiguer l’organisme.

En revanche, revenir aux produits bruts – légumes, fruits, légumineuses, noix, céréales complètes – c’est redonner à son corps ce dont il a vraiment besoin : fibres, vitamines, minéraux et bonnes graisses. Plus de nutriments, moins de composants mystérieux, et surtout plus de saveurs authentiques.

Le plaisir avant tout

Adopter ce mode d’alimentation ne signifie pas vivre dans une bulle sans aucun petit plaisir culinaire. Un carré de chocolat noir, une pizza maison avec une pâte croustillante et des légumes rôtis, un gâteau préparé avec des ingrédients simples… tout cela a parfaitement sa place dans une alimentation équilibrée.

Le but est de reprendre le contrôle sur ce que l’on met dans son assiette et de retrouver le goût des aliments dans leur version la plus naturelle. Ce n’est pas une course à la minceur, c’est une invitation à se faire du bien – à l’intérieur comme à l’extérieur.

Un mode de vie anti-yo-yo

L’un des avantages mis en avant par l’étude est la stabilité : moins de variations de poids brutales, plus de constance dans l’énergie, et moins de fringales incontrôlables. En nourrissant le corps avec des aliments rassasiants et riches en nutriments, on évite les pics et les chutes de glycémie qui nous laissent parfois épuisés à 15 h. Le vrai bénéfice, c’est de se sentir plus en forme, plus concentrée, et plus connectée à ses sensations.

Comment s’y mettre ?

Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Voici quelques idées simples pour intégrer plus d’aliments non transformés :

Remplacer le petit-déjeuner ultra-rapide (biscuits, barres sucrées) par un bol de flocons d’avoine avec des fruits frais et des noix.

(biscuits, barres sucrées) par un bol de flocons d’avoine avec des fruits frais et des noix. Préparer des repas en avance : un grand plat de légumes rôtis, une salade de lentilles ou un chili maison peuvent se conserver et se réchauffer facilement.

un grand plat de légumes rôtis, une salade de lentilles ou un chili maison peuvent se conserver et se réchauffer facilement. Lire les étiquettes sans obsession : si la liste des ingrédients ressemble à une énigme de chimiste, c’est peut-être le moment de chercher une version plus simple.

si la liste des ingrédients ressemble à une énigme de chimiste, c’est peut-être le moment de chercher une version plus simple. Réapprendre à cuisiner : même quelques recettes de base suffisent pour gagner en autonomie et en plaisir.

même quelques recettes de base suffisent pour gagner en autonomie et en plaisir. Colorer l’assiette : plus il y a de couleurs naturelles, plus il y a de variété en nutriments.

Selflove avant tout

Il est crucial de rappeler que ce type d’alimentation n’est pas une baguette magique pour atteindre un idéal imposé. Votre valeur ne se mesure pas à votre poids, à votre silhouette ou à votre capacité à suivre un plan parfait. Prendre soin de soi, c’est aussi respecter ses envies, accepter que le corps change au fil du temps et se nourrir avec bienveillance.

La culture du régime et l’obsession de la minceur ont longtemps dicté ce que nous « devrions » manger ou à quoi nous « devrions » ressembler. Il est temps de reprendre la main, non pas pour correspondre à un standard, mais pour nourrir notre corps de manière à nous sentir bien, forts, et épanouis.

L’étude britannique le montre : réduire les aliments ultra-transformés et privilégier le fait maison apporte ainsi des bénéfices concrets, tant sur la santé physique que sur l’énergie et le moral. Ce n’est pas un diktat, mais une piste à explorer si vous souhaitez soutenir votre bien-être – et, dans certains cas, votre santé – sans sacrifier le plaisir.