Ces infusions Palais des Thés sont aussi gourmandes qu’un dessert !

À l’évocation d’infusions, vous imaginez certainement un breuvage détox à base de plantes vertueuses floqué « digestion facile » ou « jambes légères ». Pourtant cette boisson chaude qui profite à vos papilles autant qu’à votre organisme peut aussi combler vos envies de gourmandises. La nouvelle gamme signée Palais des Thés en témoigne. La marque française, qui compose avec soin ses recettes parfumées, a encore innové pour enchanter vos palais. Elle convie les céréales dans les mugs et prouve que les infusions peuvent grandement rivaliser avec le chocolat chaud. Tremper ses lèvres dans ces infusions régressives est aussi plaisant que de manger une bonne pâtisserie. On vous présente votre nouveau péché mignon.

Des céréales à infuser, nouveau coup de génie de Palais des Thés

Les céréales ont surtout leur place dans le bol de lait du matin ou dans le menu du midi. Pourtant, les céréales peuvent aussi se savourer sous une autre forme, un peu plus inattendue, et s’inviter à l’heure de la pause. La maison Palais des Thés, riche de son savoir-faire et de ses 39 ans d’expérience au service du goût, a sorti une nouvelle collection d’infusions qui retranscrit toute la générosité des céréales dans les tasses. La marque, qui incarne l’excellence et qui redouble de créativité, transforme le rituel du thé en véritable moment de gourmandise et de réconfort.

Avec cette collection de Céréales à Infuser, Palais des Thés révèle le potentiel illimité de cette boisson réconfortante. En résumé, elles s’apparentent à des desserts liquides. Des notes torréfiées et caramélisées, des sous-tons grillés, du cacao, des fruits secs ou encore des fruits rouges. Rien qu’à l’odeur, ces infusions vous font saliver. Elles sentent la gourmandise à plein nez ! Madeleine de Proust à siroter, ces infusions signées Palais des Thés ne ressemblent à aucune autre.

Au petit-déjeuner, au goûter ou le soir devant la télé, ces infusions qui apprivoisent les céréales autrement vont rapidement s’enraciner dans vos mains. Savourées dans les règles de l’art avec de l’eau bouillante ou intégrées à vos préparations de latte, ou même à froid, ces infusions savent comment se rendre indispensables. Avec ces créations qui relèvent du « jamais bu », Palais des Thés étoffe sa vitrine, qui compte plus de 200 thés et infusions, et confirme son talent.

Des saveurs originales qui vont faire chavirer vos papilles

Considérées comme des remèdes naturels plus que des boissons appétissantes, les infusions sont surtout plébiscitées pour leur côté « vitalité ». Ce n’est pas forcément à elles que vous pensez quand vous voulez vous en mettre plein les papilles. Pourtant, les céréales à infuser de Palais des Thés, ont tous les arguments pour détrôner cappuccino, chocolat chaud et autres « potions doudou ».

Cette collection va charmer les papilles curieuses et gâter les épicuriens assumés. Chaque création est une prouesse gustative et un régal pour les sens. Il y a l’infusion des Champs, qui conjugue le coté acidulé des fruits rouges avec les notes torréfiées de l’avoine et du sarrasin. Il y a aussi Récolte Dorée, qui retranscrit dans la tasse toute la douceur du muesli avec l’exotisme de la noix de coco en plus. L’infusion Brin de douceur, elle, convoque de nombreux souvenirs d’enfance, le cacao, le riz soufflé et rappelle les gâteaux généreux de mamie.

Les puristes ne sont pas en reste. Si vous préférez les formules avec un seul ingrédient à l’affiche, il y a également deux céréales brutes à infuser inspirées des traditions japonaises : le mugicha (orge torréfié) et le sobacha (sarrasin torréfié). Elles ont une grande richesse aromatique et restent gravées en bouche longtemps après avoir bu la dernière goutte. Elles font le bonheur des fins connaisseurs d’infusion, en quête d’authenticité et de saveur brute. Autant vous prévenir : ces Céréales à Infuser se suffisent à elles seules pour faire passer les fringales.

Une gamme bio, sans théine ni sucre ajouté

Fidèles aux valeurs de la marque, ces infusions sont dignes de vos papilles. Bio, sans théine ni sucre ajouté, elles vous initient à un plaisir décomplexé et conscient. Vous savez ce que vous buvez. En choisissant Palais des thés, vous honorez un savoir faire et vous profitez de matière première triée sur le volet. Ces infusions portent avec elles la signature durable de Palais des Thés, qui œuvre pour un tea time raisonné.

Et puisque ces infusions risquent de disparaître aussitôt débarquées dans votre cuisine, Palais des Thés vous propose de refaire le plein de douceur en privilégiant le vrac. Vous pouvez venir vous réapprovisionner, avec votre propre contenant ou en acquérant la boîte de conservation aux couleurs de la collection proposée par la marque. Comme ça, vous ne serez jamais à court de stock et vous pourrez vous en délecter du lever au coucher !

Ces Céréales à infuser, sans sucre ajouté ni théine, font autant de bien qu’une pâtisserie ou un biscuit sorti du four. Avec Palais des Thés, véritable orfèvre dans son domaine, l’infusion n’a jamais été aussi alléchante.

Article partenaire