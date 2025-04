Voici le classement des pains selon leurs calories

Le pain est l’un des aliments les plus présents dans notre quotidien, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner ou même au dîner. Mais tous les pains ne se valent pas sur le plan calorique. Certains sont plus riches en fibres et en nutriments, d’autres contiennent davantage de sucres ou de matières grasses. Alors, quel type de pain est le plus léger ? Et lequel est à consommer avec modération si l’on surveille son apport calorique ? Voici un classement clair et sourcé pour faire les bons choix.

Les pains les moins caloriques : des alliés nutritionnels

Certains types de pain se démarquent par leur faible teneur en calories, mais aussi par leur richesse en fibres, ce qui favorise la satiété et limite les fringales. Voici les plus intéressants d’un point de vue nutritionnel.

Pain de seigle complet (210 à 230 kcal / 100 g)

Le pain de seigle complet est l’un des moins caloriques. Il contient une bonne dose de fibres et possède un index glycémique plus bas que le pain blanc, ce qui en fait un excellent choix pour les personnes cherchant à contrôler leur poids ou leur glycémie. Sa texture dense et son goût prononcé peuvent surprendre, mais il est très rassasiant.

Pain complet (220 à 240 kcal / 100 g)

Fabriqué à partir de farine intégrale, ce pain conserve les éléments nutritifs du grain : fibres, minéraux, vitamines du groupe B. Il est plus calorique que le pain blanc, mais ses apports nutritionnels le rendent beaucoup plus intéressant.

Pain au levain (230 à 250 kcal / 100 g)

Le pain au levain est fermenté naturellement, ce qui améliore sa digestibilité et diminue son index glycémique. Il est souvent fabriqué à partir de farines variées (seigle, blé, épeautre), et reste un bon compromis entre plaisir et équilibre.

Les pains les plus caloriques : à consommer avec modération

À l’autre extrémité du spectre, certains pains affichent une teneur calorique élevée, notamment en raison des matières grasses, du sucre ajouté ou d’une forte densité énergétique.

Brioche et pain de mie industriel (300 à 340 kcal / 100 g)

Ces pains, souvent moelleux et sucrés, sont riches en matières grasses (huile, beurre) et parfois en sucres ajoutés. Ils peuvent faire partie d’un petit déjeuner occasionnel, mais ils sont à éviter dans le cadre d’une alimentation équilibrée au quotidien.

Bagel (270 à 300 kcal / 100 g)

Le bagel, avec sa pâte dense et parfois enrichie, se situe dans la catégorie des pains plus caloriques. Sa charge énergétique est d’autant plus élevée lorsqu’il est garni de fromage, de charcuterie ou de condiments.

Pain aux graines et céréales (250 à 280 kcal / 100 g)

S’il est souvent perçu comme “sain”, le pain aux céréales peut être assez riche en calories. Les graines de tournesol, de lin ou de courge, bien que pleines de bons lipides, augmentent la densité énergétique. Cela reste néanmoins un pain intéressant pour sa richesse en fibres et en acides gras essentiels.

Faut-il vraiment éviter le pain ?

Non, bien au contraire. Le pain reste une excellente source de glucides complexes, surtout lorsqu’il est choisi avec soin. Il vaut mieux privilégier un pain complet ou au levain, riche en fibres et en nutriments, qu’un pain blanc très raffiné, rapidement digéré, et source de pics de glycémie. La clé réside dans la modération et le choix de la qualité.

Quelques conseils pour bien choisir son pain

Regarder la composition : un bon pain ne devrait contenir que farine, eau, levain ou levure, et sel. Éviter les pains industriels : souvent plus sucrés, plus gras et avec des additifs. Privilégier l’artisanal ou le fait maison, quand c’est possible. Varier les farines : seigle, épeautre, petit épeautre, sarrasin… pour diversifier les apports.

Conclusion

Tous les pains n’ont pas le même profil calorique, mais il serait injuste de les juger uniquement sur ce critère. Le pain peut être un excellent allié dans une alimentation équilibrée, à condition de faire les bons choix. Miser sur les pains riches en fibres, peu transformés, et les consommer avec des garnitures saines (légumes, protéines maigres) permet d’en profiter sans excès ni culpabilité.