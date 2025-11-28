Manger de la soupe tous les soirs, le secret de vitalité ? L’avis d’un nutritionniste

Nourrissante mais digeste, réconfortante à souhait et facile à customiser, la soupe est parfois l’unique repas de votre dîner. En hiver, ce n’est pas une option, c’est une nécessité absolue pour se réchauffer. Au-delà de remplir votre quota des cinq légumes journaliers à elle seule, la soupe a de nombreux bienfaits, à condition qu’elle soit « maison ». Manger de la soupe tous les soirs est un acte de bien-être et un nutritionniste vous explique comment profiter pleinement de ce breuvage santé.

Ce qu’il se passe dans le corps avec une soupe tous les soirs

Pendant la saison fraîche, la soupe est presque requise dans nos assiettes. Plat cocooning par excellence, elle inaugure notre menu du midi ou dicte entièrement notre dîner. Cette soupe que l’on repoussait durant l’enfance est désormais notre recette doudou de l’automne-hiver. Et pas besoin d’avoir passé la cinquantaine ou de se faire opérer des dents de sagesse pour apprécier sa douceur innée. Dans l’imaginaire collectif, la soupe est un repas de sénior qui se déguste dans des bols bretons personnalisés ou des assiettes creuses floquées de fleurs bleues.

Pourtant, manger de la soupe tous les soirs est loin d’être un simple rituel de grand-mère. C’est un secret de Jouvence. Alors que tous les mois frisquets sont ponctués de raclette, de fondue, de tartiflette et d’autres plats riches, la soupe, elle, assure un dîner léger, rassasiant et nutritif. Riche en fibres, vitamines, minéraux et antioxydants, elle contribue à combler les besoins nutritionnels quotidiens, surtout lorsque les repas sont parfois déséquilibrés. Selon les diététiciens, la soupe permet aussi de manger plus de légumes sans s’en rendre compte. Autre avantage : sa texture fluide facilite la digestion et aide à réguler l’appétit.

« Si vous composez votre repas du soir d’une soupe et d’un yaourt ou un fruit‚ vous mettez donc en outre au repos votre système digestif », assure le nutritionniste Raphaël Gruman auprès de Pleine Vie. En clair, c’est une sorte de « réinitialisation » dans votre corps. Le spécialiste précise également que la soupe est une bonne source d’hydratation puisqu’elle contient 80 % d’eau.

Des bienfaits sur le sommeil et le bien-être global

On a tous déjà entendu cette expression « une soupe et au lit ». Eh bien ce n’est pas une plaisanterie. Au-delà des nutriments, la soupe agit aussi comme un signal de ralentissement pour le corps. En la consommant le soir, on crée un rituel apaisant qui prépare naturellement à la détente. Autrement dit, cette soupe qui vous sert d’unique plat le soir fait l’effet d’un somnifère. Vous n’avez même pas besoin de vous préparer une pinte de tisane à la camomille, la soupe suffit à vous plonger dans un état de zénitude.

Sur le plan physiologique, une digestion plus douce limite les inconforts nocturnes et favorise un sommeil plus profond. De plus, les soupes riches en légumes racines (carottes, patates douces, panais) apportent des glucides complexes qui soutiennent la production de sérotonine, l’hormone du bien-être. Un petit bonheur liquide, en somme.

Manger de la soupe tous les soirs, oui mais pas n’importe comment

Manger de la soupe tous les soirs est bénéfique pour l’organisme, à condition de la préparer soi-même et de ne pas y rajouter une mote de gruyère râpée, une grosse noisette de beurre ou de la dénaturer avec un pot de crème entière. Vous pouvez éventuellement upgrader le tout avec des graines de courge ou des fruits secs. « Les soupes industrielles contiennent trop de sel qui favorise la rétention d’eau‚ des additifs‚ des conservateurs‚ des exhausteurs de goût‚ tous nocifs pour notre organisme », indique l’expert. Ces soupes prêtes l’emploi dépannent peut-être de temps en temps mais elles ne sont pas si saines qu’elles le prétendent. Alors oubliez les soupes du commerce et sortez la grosse marmite qui prend la poussière dans votre placard. Après tout, on est jamais mieux servis que par soi-même.

Notez également qu’une soupe, seule, ne suffit pas toujours à combler les besoins énergétiques. La soupe nécessite quelques compléments nutritionnels et ne doit pas être un « repas » à part entière. Vous pouvez par exemple l’accompagner de deux oeufs durs pour l’apport en protéines, d’une tranche de pain complet pour les glucides et d’un peu de fromage frais type philadelphia. Comme les tisanes, la soupe se décline à l’infini pour devenir un soin personnalisé gourmand et chaleureux. Vous avez des migraines ? Privilégiez la soupe de lentilles à la marocaine avec des épices. Vous avez la gorge irritée ? Préférez un bouillon bien relevé en ail et blindé d’herbes aromatiques.

Boire de la soupe tous les soirs ne doit pas être vu comme une contrainte ou une cure, mais comme un geste de bienveillance envers soi. Un moyen simple de se reconnecter à ses besoins, de ralentir, et de nourrir son corps en douceur.