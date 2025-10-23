La citrouille : le super-aliment que vous sous-estimez (à tort)

Vous lui sculptez un visage maléfique pour Halloween et vous la transformez en ornement terrifiant. Cependant la citrouille n’a pas seulement sa place sur le bord de votre fenêtre le soir du 31 octobre : elle est aussi la bienvenue dans vos menus. Au-delà de son potentiel décoratif, elle a aussi de nombreux pouvoirs sur l’organisme. Alors n’ayez pas peur de l’ajouter à vos potages d’automne et vos gratins d’hiver.

Un concentré de nutriments (et de bonne humeur)

Elle trône sur les étales des marchés et attire spontanément l’œil avec sa silhouette charnue et sa délicieuse teinte orange. Pourtant, à l’approche d’Halloween, vous réservez un sort macabre à cette pauvre citrouille, qui ne demande pourtant qu’à rejoindre vos marmites et vos fourneaux. Vous la videz de sa chaire et vous lui taillez une face horrifique à en faire pâlir les enfants. Cependant, elle n’est pas seulement vouée à prendre la forme de « Jack O Lanterne ».

Au lieu de laisser la citrouille sur le pas de votre porte et de la réserver à votre décoration sinistre, intégrez-la plutôt à vos menus. Si la marraine la bonne fée transforme la citrouille en carrosse, vous pouvez aussi profiter de sa magie dans l’assiette. Moins exploitée que ses voisines d’étale sur le plan de travail, elle a pourtant tout pour elle. Elle n’a rien à envier au butternut, au potimarron et à la courge spaghetti. Elle révèle une teneur exceptionnelle en bêta-carotène, un puissant antioxydant que le corps transforme en vitamine A. Résultat : un teint lumineux, une peau protégée des agressions extérieures et un système immunitaire renforcé, pile au moment où les températures chutent. N’est-ce pas merveilleux ?

Ce n’est pas tout : la citrouille regorge également de vitamines C et E, de fer, de magnésium et de zinc. Ce cocktail d’énergie aide à lutter contre la fatigue automnale, favorise la concentration et soutient la régénération cellulaire. Autrement dit, un vrai shoot de vitalité dans l’assiette. Autrement dit, la citrouille répond à tous les maux de la saison. Pas besoin de potions chimiques quand on a une citrouille dans son panier de légumes.

La citrouille, alliée du bien-être digestif

Autre atout méconnu : sa richesse en fibres. Qu’elle soit consommée rôtie, en purée ou en soupe, la citrouille facilite le transit intestinal et aide à maintenir une digestion douce et équilibrée. Ses fibres solubles contribuent également à une meilleure régulation du taux de sucre dans le sang, ce qui en fait une alliée précieuse pour stabiliser l’énergie tout au long de la journée, sans coup de mou à 16 heures. C’est un sédatif naturel qui va libérer votre ventre. La citrouille est d’ailleurs souvent prescrite aux personnes atteintes de maladies intestinales ou rénales.

Un excellent fortifiant pour les dents et les os

Si à Halloween, la citrouille côtoie des squelettes désarticulés qui s’allument au moindre mouvement, elle peut renforcer votre ossature à vous. Riche en calcium, en phosphore et en magnésium, elle participe à la minéralisation osseuse et au maintien d’une bonne santé dentaire. Le zinc et le manganèse qu’elle contient contribuent à renforcer la structure des tissus conjonctifs, ce qui en fait une alliée précieuse à tout âge, notamment pour les femmes après 40 ans, lorsque la densité osseuse tend naturellement à diminuer. Un bol de soupe de citrouille en automne, c’est donc aussi un petit geste de prévention pour garder un squelette solide et un sourire éclatant.

Les graines, ce trésor caché

Quand vous préparez la citrouille pour vos potages cocooning ou vos soirées d’épouvante, vous jetez peut-être les graines au compost en pensant qu’il s’agit là d’un déchet. Pourtant, vous passez à côté d’une véritable pépite nutritionnelle. Les graines de citrouille sont riches en protéines, en acides gras essentiels et en minéraux. Elles rivalisent avec de nombreux fruits secs et vous apportent magnésium, fer et zinc pour un bien-être à 360° qui se remarque dans le miroir.

En cuisine : mille façons de la (re)découvrir

Oubliez la soupe classique ! La citrouille se décline à l’infini : en risotto, en curry, en pancakes, en muffins ou en purée onctueuse. Sa texture douce et légèrement sucrée en fait un ingrédient aussi sain que réconfortant. Petit bonus : elle remplace avantageusement les féculents dans certaines recettes tout en apportant couleur et légèreté à l’assiette. Alors appréciez-la à sa juste saveur, pas seulement sur l’étagère de votre salon.

La citrouille, figure incontestée d’Halloween, est un remède à elle seule. Elle ne vous assure pas l’immortalité mais elle a le mérite de vous apporter la vitalité dont vous avez besoin en automne, période propice à toutes les maladies.