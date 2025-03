Gisèle Pelicot va raconter son histoire avec ses mots

Gisèle Pelicot s’apprête à faire entendre sa voix d’une manière inédite. Elle publiera ses mémoires le 27 janvier 2026 sous le titre « A Hymn to Life » (« Un hymne à la vie »). L’annonce a été faite le 20 mars par son éditeur britannique The Bodley Head, marquant une étape clé dans le processus de reconstruction de cette femme dont le parcours a été marqué par l’un des procès les plus médiatisés de ces dernières années. Le livre, en cours d’écriture en collaboration avec la journaliste et romancière Judith Perrignon, sera traduit en 20 langues. En France, il paraîtra chez Flammarion le 28 janvier 2026.

Un procès qui a marqué les esprits

Le nom de Gisèle Pelicot est devenu tristement célèbre à la suite du « procès des viols de Mazan ». Cette affaire, qui a choqué la France et attiré l’attention des médias internationaux, portait sur une série d’agressions sexuelles et de viols commis entre 2011 et 2020. Parmi les principaux accusés figurait Dominique Pelicot, l’ex-époux de Gisèle, reconnu coupable d’avoir orchestré et participé à ces violences dans un contexte de soumission chimique.

Pendant des années, Gisèle a vécu sous l’emprise de substances qui lui étaient administrées à son insu, la privant de tout contrôle sur son corps et sa volonté. Les audiences ont mis en lumière l’ampleur des faits et la complicité de plusieurs hommes, plongeant le public dans l’effroi. Le procès a permis d’obtenir une forme de justice, mais pour Gisèle Pelicot, ce n’était qu’une première étape vers la guérison.

Un livre pour « reprendre le contrôle de son histoire »

Avec « A Hymn to Life », Gisèle Pelicot souhaite s’émanciper du récit construit par les médias et les tribunaux. « Aujourd’hui, je souhaite raconter mon histoire avec mes propres mots. En partageant ce récit, j’espère transmettre un message d’espoir et de courage à tous ceux qui traversent des épreuves difficiles au cours de leur existence. En espérant qu’ils ne ressentent jamais de honte », a-t-elle déclaré.

Dans cet ouvrage, Gisèle Pelicot entend ainsi livrer son récit avec ses propres mots, loin des filtres imposés par le cadre judiciaire ou médiatique. Ce témoignage personnel s’annonce comme un message puissant de résilience, destiné à briser les tabous et à encourager toutes les personnes qui ont été confrontés à la violence à se réapproprier leur histoire.

Une résonance internationale

La portée de ce témoignage dépasse largement les frontières françaises. Le « procès de Mazan » ayant suscité une vague de réactions internationales, « A Hymn to Life » sera publié dans 20 langues dès sa sortie. Cette dimension mondiale souligne l’importance du récit de Gisèle Pelicot dans le contexte plus large des violences sexuelles et de la nécessité de briser le silence qui les entoure.

Ce livre s’adresse autant aux victimes qu’à la société dans son ensemble. En témoignant publiquement, Gisèle Pelicot espère sensibiliser l’opinion et encourager une prise de conscience collective sur les mécanismes de la soumission chimique et de la violence dans le cadre intime.

Un message de courage et de résilience

Au-delà de la dénonciation des faits, « A Hymn to Life » se veut un message de force et de courage. Gisèle Pelicot refuse de laisser son histoire être définie uniquement par la souffrance. Elle insiste également sur la nécessité de ne pas céder à la haine ou à la vengeance. Cette posture de « pardon » et de bienveillance s’inscrit dans une démarche de reconstruction personnelle et d’apaisement.

Un écho au combat de sa fille Caroline Darian

Ce témoignage arrive dans un contexte familial complexe. La fille de Gisèle, Caroline Darian, a publié son propre récit, « Pour que l’on se souvienne » (paru le 5 mars 2025). Caroline Darian y raconte avoir elle aussi été victime d’abus de la part de Dominique Pelicot, son père, dans le cadre de la soumission chimique.

Le livre de Caroline Darian met en lumière les failles du système judiciaire et la difficulté pour les victimes de se faire entendre. En écho à ce combat, Gisèle Pelicot espère, avec son propre livre, offrir un espace de parole et de reconnaissance aux victimes trop longtemps réduites au silence.

Une démarche personnelle et universelle

En partageant son expérience, Gisèle Pelicot cherche à redonner du pouvoir à toutes les personnes qui se sentent dépossédés de leur histoire. Ce livre s’annonce déjà comme un texte majeur dans la littérature du témoignage. Il traite de la violence, mais aussi de la résilience et de la capacité humaine à se relever.

Prévu pour le 27 janvier 2026 à l’international (et le 28 janvier 2026 en France), « A Hymn to Life » est bien plus qu’un récit de survie : c’est un appel à la vie, une preuve que la parole est une arme puissante pour reconstruire et réinventer son destin.