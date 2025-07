Vous ne devinerez jamais quel jeu de votre enfance fait son entrée à Las Vegas !

Le célèbre jeu de cartes Uno, apprécié depuis 1971 par des millions de joueurs à travers le monde, s’invite désormais dans la capitale mondiale du divertissement. Mattel, propriétaire de la marque, a choisi le Palms Casino Resort pour lancer le tout premier « Uno Social Club », une expérience immersive qui transforme le jeu de salon en événement grandeur nature.

Un concept inédit pour les fans de Uno

L’« Uno Social Club » a été imaginé pour réinventer la traditionnelle soirée jeux entre amis. Plutôt que de se cantonner au salon, Mattel convie les participants dans une suite entièrement décorée aux couleurs de Uno : rouge, jaune, vert et bleu. Au programme, des variantes exclusives du jeu (Uno Golf, Uno Teams, Uno Show ’Em No Mercy), des tournois amicaux et même un bowling privé reprenant les symboles des cartes.

Ray Adler, vice-président et responsable mondial des jeux chez Mattel, explique : « Nous voulions offrir une expérience réelle où chacun peut se connecter, jouer et partager des moments mémorables ».

L’expérience technicolor du palms casino resort

Situé à l’ouest du Strip, le Palms Casino Resort est réputé pour ses « Fantasy suites » à thème. Pour l’occasion, une suite Kingpin a été entièrement « deck-ed out » façon Uno : murs ornés de motifs de cartes, éclairages néon assortis et mobilier ludique. Les invités bénéficient d’un hôte personnel pour animer les parties et assurer le bon déroulé des tournois. Une partie du charme réside dans la décoration flashy, qui plonge les joueurs dans une atmosphère entre fête foraine et afternoon tea game show.

Pourquoi cette initiative séduit-elle tant ?

À l’heure où les expériences phygitales (mêlant réel et virtuel) se multiplient, Uno Social Club répond à une quête de convivialité authentique. Les réseaux sociaux ont permis de moderniser l’image du jeu, attirant une nouvelle génération qui recherche avant tout le partage en présentiel. Le succès de ce premier volet à Las Vegas incite déjà Mattel à planifier des pop-up dans des bars et salles de jeux de villes comme Austin, Los Angeles ou Chicago dès la fin 2025.

Perspectives d’expansion du concept

Fort du lancement réussi au Palms, Mattel envisage d’ouvrir d’autres « Uno Social Clubs » à travers les États-Unis et même à l’international. Chaque lieu proposera ses propres animations : menus de cocktails thématiques, soirées DJ, défis en équipe et zones photo immersives. L’objectif : créer une franchise d’événements qui prolongent la vie d’un classique du jeu de société et favorisent les rencontres intergénérationnelles .

En transformant un simple jeu de cartes en expérience immersive à Las Vegas, Uno Social Club réaffirme la capacité d’innovations ludiques à fédérer les publics. Entre décoration technicolor, compétitions amicales et esprit de communauté, Mattel mise sur la force du réel pour renforcer l’attachement à sa marque emblématique. Reste à voir si cette formule saura conquérir suffisamment d’amateurs pour devenir un rendez-vous incontournable du divertissement.