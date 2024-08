Biopic sur Britney Spears : ces actrices en vogue qui pourraient incarner la chanteuse !

Un an après la publication retentissante de ses mémoires baptisées « La Femme en Moi », Britney Spears, voix forte des années 90 mais artiste intemporelle, pourrait bien être au coeur d’un film. Selon plusieurs sources sûres, un biopic à son effigie serait actuellement sur la table du studio Universal. Dans son ouvrage « biographique », articulé comme un journal intime, l’interprète de « Gimme more » faisait de rares confidences sur sa vie hors scène. Ce récit narré à la première personne devrait donc se décliner en film. Certaines actrices sont déjà pressenties pour incarner la princesse de la pop et la plupart sont des figures montantes du 7e art. Si le biopic reste un genre périlleux, régulièrement attaqué par la critique, ces femmes susceptibles de se hisser dans la peau de Britney Spears pourraient bien donner du corps à cette création.

Un biopic inspiré de son livre « La Femme en Moi »

« Oups, I did it again ». Britney Spears, icône des années 90, qui s’est fait connaître avec ses titres peu farouches et ses clips suggestifs, fait encore parler d’elle. Même si elle a déserté les classements musicaux depuis 2016, elle reste toujours en tête de l’actualité people. Depuis quelque temps, son nom s’écrit de nouveau en lettre capitale dans les médias. Celle qui a fait onduler les hanches de nombreuses générations sur « Toxic » et « Womanizer » a un nouveau projet en perspective. Et il ne s’agit pas d’un ultime album, au grand dam de ses fans. Le 1er août dernier, sur son compte X (anciennement Twitter), elle a confirmé qu’un biopic en son honneur était bien en cours de préparation. Ce film biographique, remis entre les mains de Marc Platt et Jon M. Chu, les réalisateurs et producteurs de « Wicked », va retranscrire son livre « La Femme en Moi » sur petit écran.

Cet ouvrage publié l’an dernier avait secoué le monde entier. L’artiste, au timbre nasal et au parti-pris artistique osé, avait troqué le micro contre le stylo pour raconter les heures sombres de sa tutelle. Marionnette de son père pendant plus de 13 ans, elle évoquait avec âpreté cette mainmise sur son succès. À travers cette frise chronologique confidentielle, elle consacrait également plusieurs paragraphes à sa relation très médiatisée avec Justin Timberlake. Elle revenait aussi sur les débuts de sa carrière de chanteuse et ses grands cartons musicaux autant adulés que critiqués. Ce biopic sur Britney Spears puisera directement entre ces 324 pages richement documentées pour dérouler sa vie, de sa gloire à ses périodes tourmentées.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥 — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024

Les actrices qui pourraient camper le premier rôle

Britney Spears, habituée des projecteurs et addicte aux regards des autres, ne fera pas partie du casting. Elle délègue le premier rôle, le sien, à des actrices de métier. Si pour l’heure aucun nom n’a fuité, plusieurs actrices de talent sont d’ores et déjà citées dans les pronostics. Mais qui pourrait bien prendre les traits de cette pin-up des temps modernes et incarner au mieux son histoire ? Voici les visages qui pourraient être à l’affiche de ce biopic sur Britney Spears.

Millie Bobby Brown

C’est l’actrice la plus évoquée pour interpréter la chanteuse la plus sulfureuse de sa décennie le temps de ce biopic sur Britney Spears. Millie Bobby Brown, qui s’est fait connaître dans la série « Stranger Things » sous le costume de Eleven, pourrait troquer ses pouvoirs télékinésiques et son look enfantin contre des jeans tailles basses et un micro. Du moins, c’est ce qu’elle aimerait. Lors de son apparition sur le plateau de Drew Barrymore, la comédienne en devenir n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de prendre l’apparence de la pop star.

« Je veux jouer une vraie personne et je pense à Britney Spears. Je pense que son histoire fait écho à la mienne, juste dans le fait de grandir sous l’œil du public », avait-elle déclaré. Mais à l’époque, en 2022, Britney ne l’avait pas forcément pris comme un compliment et s’était empressée de calmer les rêves de l’actrice. « J’entends parler des gens qui veulent faire des films sur ma vie… Je ne suis pas morte !« , avait-elle défendu. Toutefois, avec le recul, Britney pourrait peut-être revenir sur sa décision et donner une chance à son admiratrice secrète.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Sydney Sweeney

Régulièrement comparée à Britney Spears, Sydney Sweeney est en bonne posture pour décrocher ce rôle honorifique. Acclamée pour sa brillante performance dans la série phénomène « Euphoria », l’actrice n’a peut-être pas le même organe vocale que la chanteuse, mais elle a le profil qui colle avec elle.

Mises côte à côte, les deux femmes semblent presque avoir des liens de parenté. Leur ressemblance est troublante. Au-delà d’avoir un physique bâti pour ce script, Sydney Sweeney est surtout mentionnée pour ses capacités d’incarnation étendues. Jeune religieuse dans le thriller d’horreur « Immaculée », mais aussi super-héroïne au cœur de « Madame Web », c’est une actrice « caméléon ». Elle aurait donc toute sa place dans ce biopic sur Britney Spears.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

Dove Cameron

Jeune pousse du cinéma découverte sur la chaîne Disney Channel, Dove Cameron est une artiste aux multiples casquettes. Chanteuse à la voix angélique entendue sur « Sand » ou « Genie in a bottle », danseuse aux chorégraphies endiablées, mais aussi actrice précoce, elle a toutes les qualités requises pour tenir le rôle principal de ce biopic sur Britney Spears. Habituée des comédies musicales, elle a un avantage sur ses consoeurs : elle a le rythme dans la peau. En 2017, elle présentait d’ailleurs Britney comme son idole. « Je l’aime. Je veux dire, tu ne peux pas ne pas aimer Britney », avait-elle avoué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DOVE (@dovecameron)

Elle Fanning

De la douce princesse dans « Maléfique » à la top modèle innocente derrière le titre « The Neon Demon », Elle Fanning est régulièrement dépeinte en femmes candides. Les rôles de rebelle ou d’héroïnes téméraires semblent jurer avec son visage qui inspire la tendresse. Pourtant, elle pourrait se retrouver au premier plan de ce biopic sur Britney Spears.

En 2022, elle avait d’ailleurs révélé à la face du monde son petit côté « dévergondé » en calquant le look de cette chanteuse de légende. À l’occasion d’Halloween, elle arborait un ensemble sensuel et des bottes à strass effet résille. Une tenue qui n’est autre que la copie conforme de celle que Britney portait lors des MTV Award. Peut-être va-t-elle devoir ressortir ce costume de son dressing, qui sait…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elle Fanning (@ellefanning)

Ce biopic sur Britney Spears sera-t-il fidèle à la réalité ?

La plupart des biopics sortis dans les salles obscures ont récolté des critiques amères. Accusés d’idéaliser la vie de leur protagoniste, d’occulter certains chapitres importants ou de faire des digressions malvenues, ils font rarement l’unanimité. En témoigne le film « Blonde » qui retrace le parcours de Marylin Monroe. Ce biopic, qui relève plus de la satire que de la biographie transparente, relègue l’actrice en vulgaire allumeuse, dépendante des hommes.

Faut-il craindre le même sort pour ce biopic porté sur Britney Spears ? Pas forcément. D’abord, Britney Spears a un droit de regard sur cette œuvre et pourra certainement retoucher ou ajuster les parties qu’elle juge « incorrectes ». En général, les biopics se font à titre posthume. La star concernée, qui n’est plus de ce monde, n’est donc pas là pour orienter le script. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Le réalisateur qui s’est vu confier ce film, lui aussi, présage une création loin du « sensationnalisme » et au plus proche de la vérité. À l’origine de « Wicked » et « Crazy Rich Asian », Jon M. Chu a une signature singulière et extravagante qui cadre parfaitement avec l’âme de Brit-Brit.

Alors que Britney Spears a confirmé qu’elle se retirait de la scène musicale, elle ne renonce pas pour autant à la célébrité. Avec ce biopic, elle confirme un peu plus son triomphe et son statut de star éternelle.