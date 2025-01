La Joconde bientôt restituée à l’Italie ? Une proposition surprenante

Le sourire le plus célèbre de la planète serait-il sur le point de quitter la France pour faire son grand retour dans sa patrie d’origine ? Dernièrement, la région de Lombardie – berceau de Léonard de Vinci – a fait parler d’elle en formulant une nouvelle proposition : que la Joconde soit accueillie en Italie. Cette demande, qui peut surprendre, s’inscrit dans un long débat autour de l’identité du chef-d’œuvre et de la légitimité de sa place au Musée du Louvre, où il trône depuis plus de deux siècles.

Une allocution présidentielle au Louvre

Hier, mardi 28 janvier, le président français Emmanuel Macron a pris la parole dans la grande galerie du Louvre, devant quelques journalistes triés sur le volet. Le chef de l’État a profité de cette allocution pour rappeler le rôle de la France dans la préservation du patrimoine mondial, soulignant la valeur symbolique de la peinture pour la culture française. La Joconde, qui appartient autant à la France qu’à l’humanité tout entière, aura prochainement une salle dédiée à Paris, au sein du projet baptisé « Nouvelle Renaissance du Louvre ». Aucune restitution n’est donc envisagée.

Un sujet qui passionne… et divise

Difficile de passer à côté du débat sur la « vraie » nationalité de la Joconde. Malgré son acquisition légitime par le roi François Ier il y a près de cinq siècles, l’œuvre de Léonard de Vinci reste intimement liée à l’Italie. Nombreuses sont les personnes qui estiment qu’elle aurait naturellement toute sa place dans la péninsule. D’autres rétorquent, à l’instar des historiens de l’art français, que la présence de la Joconde à Paris fait désormais partie de l’histoire de l’art occidental.

Des voix critiques s’élèvent aussi en Lombardie : certains Lombards jugent que la province, ayant déjà mis en avant de nombreux sites culturels et touristiques (le Château des Sforza à Milan, entre autres), n’a pas besoin de la Joconde pour rayonner. D’autres, au contraire, y voient l’opportunité de booster le tourisme et de célébrer le génie de Vinci sur sa terre natale.

Un sourire énigmatique… et universel

Au-delà de la polémique, ce qui fascine toujours, c’est l’énigme perpétuelle du visage de Mona Lisa. Qui était vraiment la modèle ? Pourquoi un sourire si subtil ? Les questions fusent et l’intérêt ne faiblit pas, alimenté par les spécialistes qui mènent des études poussées sur la technique picturale de Léonard. La Joconde, c’est un peu le mystère qui ne vieillit pas, un trésor artistique et historique qui transcende les frontières.

Entre patrimoine et diplomatie culturelle

Même si la France ne semble pas prête à se séparer de sa toile la plus emblématique, la proposition de la Lombardie a le mérite de remettre au centre de la table la question de la circulation des œuvres d’art. Les musées du monde entier s’échangent régulièrement des toiles, parfois à grand renfort de dispositifs de sécurité et d’assurance astronomiques. Alors, prêter la Joconde, pourquoi pas ? Après tout, des expositions temporaires à l’étranger ont déjà concerné certains chefs-d’œuvre du Louvre.

Mais de là à l’envoyer définitivement au pays de la dolce vita ? Même si l’on peut imaginer la Joconde voyager (elle a déjà effectué de rares déplacements, notamment aux États-Unis dans les années 60), sa place de cœur semble bel et bien être au Louvre.

Et pour le public, ça change quoi ?

Pour le grand public et les amatrices d’art en particulier, cette polémique ravive l’engouement pour l’histoire autour de cette mystérieuse Mona Lisa. Visiter le Louvre, en voyant le regard de la Joconde suivre les curieux, demeure une expérience unique. Un sourire dont la magie tient justement dans l’impossible définition : joyeux, énigmatique, mélancolique… ou tout cela à la fois ?

Cette nouvelle polémique aura toutefois permis de mettre sous le feu des projecteurs l’influence italienne dans la genèse de ce tableau mythique. De quoi susciter – une fois encore – la curiosité pour les sites culturels d’Italie et, pourquoi pas, donner l’envie de programmer un petit week-end prolongé à Milan pour marcher sur les traces de Léonard.

En attendant, la Joconde continue d’accueillir ses visiteurs depuis son mur protecteur au Louvre, sous l’œil attentif des agents de sécurité. Son sourire reste le même : mystérieux, inaltérable, et toujours aussi fascinant, peu importe la nationalité qu’on lui prête. Et c’est peut-être là que réside la force et la beauté de ce chef-d’œuvre : l’art ne connaît pas de frontière.