Rosé et Bruno Mars : découvrez la signification cachée de « APT » !

À la radio, en fond des reels Instagram ou dans vos écouteurs, cette musique est partout. Lorsqu’elle rentre dans votre tête, elle n’en sort plus. Il suffit de l’entendre une seule fois pour qu’elle vous hante toute la journée. Pourtant, vous fredonnez le refrain sans vraiment en saisir le sens. Le titre « APT », qui lie l’incroyable Bruno Mars à la star de la K-Pop Rosé, est sur toutes les lèvres, mais personne ne connaît la signification de cet acronyme. Que se cache-t-il derrière ces trois lettres, qui rythment vos playlists et qui sortent de votre bouche machinalement ?

Que veut dire « APT » ?

« APT », ce sont trois petites lettres que vous prononcez en boucle. Cette chanson, qui bat tous les records d’écoute et qui se classe à la 8e place du Billboard, est presque plus entêtante que le chant de Noël de la grande Mariah Carey. Ce single, fruit d’une collaboration entre Rosé, du girls band Blackpink, et Bruno Mars, s’incruste inlassablement dans vos oreilles. Derrière un caddie ou un volant, elle vous invite à pousser la chansonnette et à aligner votre voix avec celle de ce duo inattendu. Mais c’est surtout le refrain que vous retenez. Le reste, vous le chantez en « yaourt », sans trop articuler.

Vous clamez « APT » en vous secouant de gauche à droite. Vous prononcez ces trois mots avec entrain sans en connaître la définition. Ce terme n’a pas été inventé spécialement pour donner du pep’s et du relief à ce morceau. Ce n’est pas non plus une interjection. Pour élucider le mystère de « APT », il faut partir en direction de la Corée, terre natale de Rosé. Là-bas, ce terme se prononce « appateu » (et pas la « la pâté ») et signifie « appartement ». Il ne s’agit pas du logement en lui-même, mais d’un jeu à boire que les Coréens pratiquent à domicile, un peu comme le bière-pong en France.

Les règles sont simples. Les participants forment un cercle et chantent « appateu » en mettant leurs mains au milieu. Quelqu’un donne un numéro et la personne qui est en bas place sa main au-dessus et à mesure du décompte les mains bougent. Celui qui se retrouve en bas doit boire. D’ailleurs le clip, qui met en scène une Rosé et un Bruno Mars déjantés, délivre quelques indices sur la signification du mot « APT ». Des petits gobelets en plastique au sol et des boissons descendues d’une traite… Il n’en faut pas plus pour expliquer le concept de « APT ».

Les dessous du son « APT » enfin révélés !

Sans grande surprise, c’est la chanteuse Rosé qui a eu l’idée du titre. La star aux cheveux platine, membre des BLACKPINK, entame sa carrière solo sur une très belle note. « APT » est le fil rouge de ce tube, c’est le mot accrocheur par excellence. Court, dynamique, mais aussi facile à prononcer, il ne tarde pas à devenir notre hymne journalier.

« APT est le nom de mon single qui vient de sortir et APT est en fait un jeu de boisson coréen auquel j’aime jouer avec mes amis. En fait, nous étions en train de traîner dans le studio et je me suis dit : « Et si je vous apprenais quelques jeux à boire en coréen ? » » , explique Rosé au média Vogue

Voilà la recette d’un tube qui fonctionne. Comme quoi, pas besoin de se creuser trop les méninges pour conquérir le public et composer un titre addictif. Cependant, la chanteuse s’est demandée si ce n’était pas « risqué » de faire la promotion d’un jeu d’alcool. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il vaut mieux consommer ce titre avec modération pour ne pas être saoulé.

Ce qui fait le succès de cette musique enivrante

Bruno Mars, icône de la pop-funk et des mélodies rétro, et Rosé, star internationale de la K-pop et membre de BLACKPINK, représentent deux mondes musicaux bien différents. Un choc des cultures qui fait son petit effet. Si le tube « APT » plaît autant, c’est parce qu’il unit deux stars dans une collaboration inattendue.

On reconnaît le style funky de Bruno Mars et la signature vocale entraînante de Rosé. Les deux artistes, que personne ne présageait ensemble, sont assez complémentaires. Lui apporte son groove légendaire tandis que Rosé confère à la musique une certaine fraîcheur. Le tout forme une mélodie euphorisante qui capte instantanément les oreilles et qui donne envie de rester jusqu’au bout. Voilà ce qui se passe quand on associe deux grands noms de la musique.

Ces trois lettres, « APT », que vous chantiez dans l’ignorance la plus totale sonne désormais plus familiers. Maintenant que vous connaissez la signification de « APT », vous allez peut-être voir la chanson avec un nouveau regard, moins flou.