Halloween nærmer sig, og djævlemakeup er et sikkert bud. Dette djævelook til kvinder er tiltalende, fordi det er både spektakulært og tilgængeligt.

Du behøver ikke at være professionel makeupartist for at opnå en fantastisk og effektiv forvandling . Et par velvalgte produkter, lidt præcision, og du er klar.

Denne tutorial er egnet til alle, uanset makeup-erfaring, for at stråle til årets mest uhyggelige fest.

Et glamourøst og let at lave djævelsk look til Halloween

Djævlemakeup til kvinder er alt andet end skræmmende. I modsætning til FX-makeupteknikker, der kræver specialudstyr, er dette look afhængig af enkle trin og klassiske skønhedsprodukter .

Den endelige effekt forbliver imponerende, endda fængslende.

Det, der gør denne Halloween-fest særligt tiltalende, er hvor hurtig den er at lave. En komplet forvandling er mulig på under tredive minutter.

Hovedtrinnene er opdelt i fire faser: øjnene , fremhævet med rød øjenskygge ; grafiske elementer som horn og en hale; intensiverede læber ; og endelig glamourøse sidste detaljer. Vi vil detaljere hver af disse for at garantere et perfekt resultat.

De essentielle produkter til at skabe din djævelske makeup

Før du begynder, skal du samle de rigtige redskaber. Rød læbestift spiller en central rolle i dette look: den bruges både til læberne og til at tegne hornene og halen. Det er et essentielt multifunktionelt produkt.

Røde øjenskygger kan bruges til at skabe et intenst og blandet look.

Eyeliner bruges derefter til at intensivere øjenkonturen for en skarp effekt. Sort blyant bruges på læberne for en slående kontrast.

Pailletter og falske øjenvipper er, selvom de er valgfrie, en del af den glamourøse og spektakulære dimension, der gør hele forskellen til en kostumefest.

Lav øjnene: rød øjenskygge, eyeliner og glitter

Påfør rød øjenskygge

Vi starter med øjenskyggerne . Målet er at skabe en udstrakt og blandet effekt i nuancer af rød.

Påfør en lysere nuance på øjenlåget, og intensiver derefter med en dybere nuance mod den ydre øjenkrog. Udjævningen bør ske gradvist for at undgå en hård effekt.

Intensiver dit blik med eyeliner

Når øjenskyggen er påført, kommer eyeliner i spil. En præcis linje tegnes langs den øvre vippekant, let udvidet udad . Denne teknik forlænger øjnene og giver dem en fængslende intensitet.

For et fejlfrit resultat, hold øjenlåget let stramt under påføringen.

Rødt glimmer er det sidste touch til øjnene . Påfør det på den indre eller ydre hjørne af øjenlåget, eller endda på tværs af hele det bevægelige øjenlåg, afhængigt af den ønskede fremtoning. Denne detalje forvandler et simpelt makeup-look til et virkelig glamourøst mesterværk.

Tegn djævelens horn og hale på ansigtet

Dette er det mest originale og kreative trin i denne Halloween-makeup . Den røde læbestift bliver et tegneredskab. Små horn tegnes over det ene øjenbryn eller et horn over hvert øjenbryn , afhængigt af den ønskede effekt.

Korte, buede linjer er tilstrækkelige til et overbevisende resultat.

Djævelens hale er tegnet under det ene øje , igen med læbestift . En bugtet linje, der ender i en spids, fremkalder perfekt denne djævelske egenskab.

For at udsmykke disse elementer er der drysset et par pailletter på hornene og halen. Kreativitet er fortsat den eneste rettesnor: hver person tilpasser disse designs på sin egen måde.

Fremhæv dine læber for en perfekt djævelsk effekt

Læberne er et af nøgleelementerne i dette look. Start med at skitsere dem med en sort blyant , nøje efter den naturlige læbelinje. Blend derefter denne kontur indad med din finger eller en pensel for en diskret gradient.

Den røde læbestift fylder læbernes inderside. Kontrasten mellem den sorte blyants mørke glorie og den intense røde farve skaber en djævelsk forførende effekt.

Denne farvekombination fremhæver det sensuelle aspekt af looket uden at kræve nogen avancerede teknikker. Halloween har aldrig været så glamourøst .

De sidste detaljer til at personliggøre og forbedre dit look

Kunstige øjenvipper er det sidste touch, der ændrer alt. Når de påføres naturlige vipper, fremhæver de øjnene og giver dem spektakulær volumen.

Denne detalje er især værdsat om aftenen, hvor lysintensiteten varierer, da de falske øjenvipper forbliver synlige under alle forhold.

Dernæst tilsættes rødt glimmer på de ønskede områder: omkring øjnene , på hornene eller halen. Den endelige komposition dikteres af hver enkelt persons kreativitet .

Dette djævelske look kan personliggøres i det uendelige, og det er netop det, der gør det til et Halloween -must-have.

Vores udvalg af de bedste produkter til at genskabe denne djævelske makeup

For at genskabe dette djævelske makeuplook på en trofast måde, har vi udvalgt seks essentielle produkter. Cream Lip Stain, til en pris på €13,99, tilbyder en ultra-mat, ultra- pigmenteret og afføringssikker vegansk formel med 10 timers holdbarhed .

12h Waterproof Eye Contour Pencil til €9,99 tilbyder en vandfast formel , der modstår fugtighed i 12 timer.

Tatoo Liner til €22 er en vandfast flydende eyeliner med intensiveret pigmentering , designet i en anti-udtørrende aluminiumspenn.

Den bionedbrydelige glitter til €5,90 er 97,7% bionedbrydelig, vegansk certificeret og lavet af plantebaserede cellulosefibre. Velegnet til alle hudtyper og holder hele natten.

Samanthas falske øjenvipper til €10,20 er ultralette, genanvendelige og velegnede til alle øjenformer .

Endelig har vi Berries 42 Colour Palette, der koster €25, og som kombinerer 42 granatrøde, røde og lyserøde nuancer . Denne palet tilbyder finish, der spænder fra ultraglat mat til blød shimmer med højt pigmenterede nuancer .

