Dolly Parton fejrer sin 80-års fødselsdag med stil iført en spektakulær kjole.

Countrymusikkens dronning har endnu engang bevist det: Som 80-årig stråler Dolly Parton lige så meget som altid og bevarer sin legendariske sans for humor. Det amerikanske ikon fejrede sin fødselsdag den 19. januar i et spektakulært outfit – et dybt korset besat med rhinsten – og en flerfarvet sommerfuglekage, der var lige så glædelig som hendes personlighed. Med denne livlige optræden gav "Jolene"-sangerinden sine fans et stærkt budskab: Som 80-årig føler hun sig "lige i begyndelsen" af et nyt kapitel.

En livlig fest

De delte billeder viser Dolly Parton i en glitrende patchwork-korsetkjole, dekoreret med funklende sten og blonder, der fremhæver hendes ikoniske figur. Iført sit berømte blonde hår og signaturmakeup puster hun lysene ud på sin kæmpe "80"-formede kage ... med en brandslukker! En scene, der er både sjov og typisk "Dolly", ledsaget af hendes optimistiske sang "Light of a Clear Blue Morning".

"Jeg har ikke tid til at blive gammel."

I et nyligt interview med People magazine åbnede sangerinden op om sin sindstilstand, da hun går ind i det nye årti. "Folk siger til mig: 'Du bliver 80.' Nå, hvad så? Se på alt, hvad jeg har opnået. Jeg føler, at jeg lige er begyndt," sagde hun. For hende er alder bare et tal: "Hvis du lader dig selv blive gammel, bliver du det. Jeg har ikke tid til at blive gammel."

Beroligende nyheder om hans helbred

Efter at have skabt bekymring blandt sine fans i 2025 på grund af helbredsproblemer, der tvang hende til at udsætte sit ophold i Las Vegas, beroligede Dolly Parton dem: "Jeg har det fint." Hun takkede endda sine fans for deres kærligheds- og støttebeskeder, samtidig med at hun understregede, at hun "ikke havde til hensigt at sætte farten ned".

En kunstner, der altid ser fremad

Mellem nye musikalske projekter, offentlige optrædener og udstillinger, der bærer hendes navn – såsom "Dolly Parton: Journey of a Seeker" i Country Music Hall of Fame – viser Dolly Parton, at hun i en alder af 80 fortsætter med at inspirere. Tro mod sin filosofi konkluderer hun: "Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i morgen, men jeg vil altid give alt, hvad jeg har."

Dolly Parton fejrer sin 80-års fødselsdag ikke som en milepæl, men som et springbræt. Med sin humor, generøsitet og uefterlignelige stil legemliggør hun ideen om, at talent og passion ikke kender alder. Som 80-årig bøjer countrymusiklegenden sig ikke for tiden – hun får den til at danse.