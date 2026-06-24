På tribunen ved VM tiltrækker Alexandra Daddario alles opmærksomhed

Alexandra Daddario havde en dag i en fans liv. Den amerikanske skuespillerinde, bedst kendt for sin rolle i serien "The White Lotus", overværede en FIFA World Cup 2026™-kamp iført en England-trøje. På Instagram delte hun en karrusel af billeder, der glædede hendes følgere – inklusive et sjovt øjeblik med David Beckham.

Et 100% England-supporter-look

Til lejligheden havde Alexandra Daddario iført sig det perfekte supporteroutfit. Hun bar den hvide engelske landsholdstrøje, en marineblå kasket prydet med Three Lions-våbenskjoldet og et matchende tørklæde. Med et smil poserede hun legende for kameraet og dannede en ramme med fingrene. Et friskt og muntert udseende, der udstrålede kampdagens entusiasme.

En venskabelig selfie med David Beckham

Højdepunktet i opslaget: På et af billederne indrammede Alexandra Daddario legende David Beckham, siddende i en boks lige over hende, for at inkludere ham i sin selfie. Den tidligere fodboldstjerne var langt fra at vige tilbage, men bemærkede scenen og gav hende et smil og en tommelfinger opad. En spontan og venlig udveksling, der glædede internetbrugerne.

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Midt i en VM-kamp

Denne dag faldt sammen med kampen mellem England og Ghana, der blev spillet i Boston og endte uafgjort 0-0. Alexandra Daddario var langt fra den eneste kendis, der var til stede: rapperen Stormzy, sangeren Marcus Mumford og tv-værten Jeremy Clarkson var også til stede. Bevis, om nogen, var nødvendige for, at VM tiltrækker stjerner langt ud over banen.

Fans vandt

Ikke overraskende udløste opslaget en bølge af entusiastiske reaktioner. I kommentarerne roste brugerne Alexandra Daddarios strålende smil, smittende energi og hendes fanlignende udseende. Mange bemærkede også med morskab hendes udveksling med David Beckham.

Mellem sin fan-lignende optræden og et venskabeligt øjeblik med David Beckham leverede Alexandra Daddario en strålende og charmerende præstation ved VM. En dag fyldt med godt humør, der vandt fansene over – og endnu engang beviste, at atmosfæren på tribunerne er en integreret del af skuespillet.