Uma Thurman og Ethan Hawkes børn påtvinger deres stil på modeugen

Ved Milanos modeuge efterår/vinter 2026-2027 fangede Maya Hawke og hendes bror Levon Hawke fotografernes opmærksomhed på forreste række af Prada-showet med deres selvsikre stil og slående tilstedeværelse. Deres elegance og personlige æstetik vakte interesse hos modemedier og modeugeentusiaster.

Maya Hawke, et look inspireret af hendes inspirationskilder

Maya Hawke, 27, fortsætter sin skuespillerkarriere og er også ved at etablere sig som et stilikon. Datter af den amerikanske skuespillerinde, producer og model Uma Thurman og den amerikanske skuespiller, forfatter, instruktør og manuskriptforfatter Ethan Hawke, hun er kendt for sin film- og tv-karriere, især for sin rolle i serien "Stranger Things".

I Milano valgte hun et outfit, der kombinerede modernitet og diskret elegance: marineblå skræddersyede shorts kombineret med en top, der sandsynligvis var af uld, en knælang grå frakke, suppleret med knæhøje sokker og loafers. Et selvsikkert look, der skabte en sofistikeret silhuet.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Maya Hawke (@maya_hawke)

Levon Hawke, mellem streetwear og selvsikker stil

Hendes bror, den 24-årige Levon Hawke, fuldendte duoen med et lige så elegant outfit. Han bar en brun læderjakke oven på en turkis sweater, hvilket skabte en kontrast mellem et klassisk look og et strejf af modernitet. Ligesom sin søster er Levon skuespiller og model, og hans tilstedeværelse på forreste række fremhæver en ny generation af indflydelsesrige personligheder inden for mode, der er i stand til at gøre sig bemærket både gennem deres stilvalg og deres tilstedeværelse ved internationale begivenheder.

En bemærkelsesværdig tilstedeværelse på forreste række

Søskendeparret blev fotograferet sammen – som det fremgår af billederne, som Maya Hawke har delt på Instagram – og projicerede et selvsikkert og tæt sammentømret image foran kameraerne. Deres stil afspejler ikke blot deres Hollywood-arv; den hævder også en distinkt identitet, formet af dristige modevalg og en slående tilstedeværelse på catwalks og i gangene til modeshows, hvor de hver især fremviser deres signaturstil med naturlighed og elegance.

Deres tilstedeværelse på Milanos modeuge (16.-20. januar 2026) er en del af en bredere tendens: mange kendisbørn skaber sig nu et navn i modeverdenen, mellem offentlige optrædener og professionel involvering.