Som 60-årig stråler Elizabeth Hurley i en elegant lyserød kjole.

Elizabeth Hurley, et stilikon i over tre årtier, beviser endnu engang, at elegance og glamour er tidløse. Den britiske skuespillerinde fangede opmærksomheden ved at optræde i en overdådig lyserød Barbie-kjole ved en ceremoni, hvor hun blev hædret for sit mangeårige engagement i kampen mod brystkræft.

Et flamboyant og symbolsk udseende

Elizabeth Hurley delte adskillige billeder på Instagram fra begivenheden, der blev arrangeret sidste september af The Sunday Times Style. Stjernen fra "Austin Powers" og "The Royals", der blev hædret med titlen som Impact Icon of the Year, valgte et livligt og meningsfuldt look. Hun bar en lang fuchsiafarvet kjole med en udpræget glamourøs stil: en dyb slids foran, en kontrasterende høj halsudskæring og brede slidsede ærmer, der minder om silhuetterne af de store divaer fra 1970'erne.

Et "dristigt" sats for en person, der normalt er fan af bodycon-kjoler i bandagestil, men en perfekt succes: det flydende snit og den lyserøde nuance hyldede den berømte Estée Lauder-kampagne mod brystkræft, som hun har været global ambassadør for i 30 år.

Et perfekt stylet look fra top til tå

Hvad angår accessories, kombinerede skuespillerinden sit outfit med en lyserød håndtaske og matchende læbestift for en tone-i-tone-effekt. Hendes lysende brune krøller, stylet i bløde bølger, indrammede et ansigt fremhævet af strålende makeup: sort eyeliner, guld highlighter og diamantøreringe for et strejf af glimmer. Hun poserede strålende sammen med sin søn Damian Hurley, der også er involveret i oplysningskampagner, hvilket forstærker billedet af en tæt og engageret duo.

En pris for tre årtiers engagement

I sit opslag takkede Elizabeth Hurley The Sunday Times Style for denne symbolske udmærkelse: "Jeg er beæret over at have modtaget Impact Icon of the Year-prisen. At være ambassadør for Estée Lauders brystkræftkampagne i 30 år er en af de vigtigste sager i mit liv." En hjertevarm besked, der minder os om, at den britiske skuespillerinde, model og producer bag hendes glamourøse image fortsat er dybt engageret i at øge bevidstheden om kvinders sundhed verden over.

Med sin tidløse elegance og urokkelige engagement beviser Elizabeth Hurley, at skønhed som 60-årig først og fremmest handler om selvtillid, venlighed og beslutsomhed. I sin livlige lyserøde kjole udmærkede skuespillerinden sig ikke kun med sin stil, men også med et inspirerende budskab: at fejre femininitet, i alle aldre og af hele sit hjerte.