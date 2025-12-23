Search here...

Som 60-årig stråler Elizabeth Hurley i en elegant lyserød kjole.

Julia P.
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley, et stilikon i over tre årtier, beviser endnu engang, at elegance og glamour er tidløse. Den britiske skuespillerinde fangede opmærksomheden ved at optræde i en overdådig lyserød Barbie-kjole ved en ceremoni, hvor hun blev hædret for sit mangeårige engagement i kampen mod brystkræft.

Et flamboyant og symbolsk udseende

Elizabeth Hurley delte adskillige billeder på Instagram fra begivenheden, der blev arrangeret sidste september af The Sunday Times Style. Stjernen fra "Austin Powers" og "The Royals", der blev hædret med titlen som Impact Icon of the Year, valgte et livligt og meningsfuldt look. Hun bar en lang fuchsiafarvet kjole med en udpræget glamourøs stil: en dyb slids foran, en kontrasterende høj halsudskæring og brede slidsede ærmer, der minder om silhuetterne af de store divaer fra 1970'erne.

Et "dristigt" sats for en person, der normalt er fan af bodycon-kjoler i bandagestil, men en perfekt succes: det flydende snit og den lyserøde nuance hyldede den berømte Estée Lauder-kampagne mod brystkræft, som hun har været global ambassadør for i 30 år.

Et perfekt stylet look fra top til tå

Hvad angår accessories, kombinerede skuespillerinden sit outfit med en lyserød håndtaske og matchende læbestift for en tone-i-tone-effekt. Hendes lysende brune krøller, stylet i bløde bølger, indrammede et ansigt fremhævet af strålende makeup: sort eyeliner, guld highlighter og diamantøreringe for et strejf af glimmer. Hun poserede strålende sammen med sin søn Damian Hurley, der også er involveret i oplysningskampagner, hvilket forstærker billedet af en tæt og engageret duo.

En pris for tre årtiers engagement

I sit opslag takkede Elizabeth Hurley The Sunday Times Style for denne symbolske udmærkelse: "Jeg er beæret over at have modtaget Impact Icon of the Year-prisen. At være ambassadør for Estée Lauders brystkræftkampagne i 30 år er en af de vigtigste sager i mit liv." En hjertevarm besked, der minder os om, at den britiske skuespillerinde, model og producer bag hendes glamourøse image fortsat er dybt engageret i at øge bevidstheden om kvinders sundhed verden over.

Med sin tidløse elegance og urokkelige engagement beviser Elizabeth Hurley, at skønhed som 60-årig først og fremmest handler om selvtillid, venlighed og beslutsomhed. I sin livlige lyserøde kjole udmærkede skuespillerinden sig ikke kun med sin stil, men også med et inspirerende budskab: at fejre femininitet, i alle aldre og af hele sit hjerte.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist, der brænder for at opdage og dele fængslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blik stræber jeg efter at bringe en bred vifte af emner til live, lige fra aktuelle trends og sociale problemstillinger til kulinariske lækkerier og skønhedshemmeligheder.
Article précédent
Denne kvindelige fodboldspiller elektrificerer kampene med sine ikoniske fejringer.
Article suivant
"Ikonisk": Dua Lipa på stranden skaber furore på sociale medier

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kim Kardashians ældste datter skaber debat ved at blege sine øjenbryn

Som blot 12-årig har North West, den ældste datter af Kim Kardashian og Kanye West, endnu engang sat...

Kate Winslet, der er blevet kritiseret for sin krop, afslører de bemærkninger, der har præget hende for livet.

Det internationale filmikon Kate Winslet åbnede for nylig op om de smertefulde minder om at blive hånet og...

"Ikonisk": Dua Lipa på stranden skaber furore på sociale medier

Dua Lipa nyder en dejlig pause efter sin verdensturné og deler billeder fra badeværelset, der sætter sociale medier...

Denne kvindelige fodboldspiller elektrificerer kampene med sine ikoniske fejringer.

Lo'eau LaBonta er ikke bare en formidabel midtbanespiller for Kansas City Current i National Women's Soccer League (NWSL):...

Som 45-årig (og med tre børn) skabte Gisele Bündchen furore i en gylden kjole

Gisele Bündchen vakte for nylig opmærksomhed ved en festlig middag arrangeret af den brasilianske juveler Vivara i São...

For at fejre sin 53-års fødselsdag optræder Alyssa Milano uden makeup

Alyssa Milano, kendt for sin uforglemmelige rolle som Phoebe Halliwell i serien "Charmed", fejrede sin 53-års fødselsdag på...

© 2025 The Body Optimist