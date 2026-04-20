Skuespillerinden Anya Taylor-Joy stråler i en fødselsdagskjole, der er en fantasiverden værdig

Til sin 30-års fødselsdag delte den britisk-amerikanske skuespillerinde Anya Taylor-Joy festbilleder på Instagram, der imponerede lige så meget med deres atmosfære som med den absolut betagende kjole, hun havde på.

En Rodarte-kjole mellem blonder og broderi

Anya Taylor-Joy fejrede sin 30-års fødselsdag i en afgjort magisk og mørk atmosfære, tro mod Vædderens ånd. Hun pustede lysene ud på en kage formet som et vædderhoved, som hun skar med en skinnende sølvdolk. Hendes gæster bar imens flagrende kjoler, mørke jakkesæt og blomsterkroner, hvilket forstærkede aftenens drømmeagtige atmosfære.

Til lejligheden valgte skuespillerinden en kjole fra Rodarte-arkivet i en rosenrød nuance, udsmykket med sølvpailletter, perler og kaskader af hvide blade for et strejf af fortryllende lune. Kjolen syntes at være holdt sammen af to enkle, tynde stropper, der skabte en næsten æterisk silhuet. Broderierne og de naturinspirerede applikationer gav illusionen af blomster, der flød på huden.

Orkidéboaen, lookets midtpunkt

Det mest slående stykke outfit var en hvid orkidéboa, en specialfremstillet kreation af hendes stylist Genesis Webb og Ryder McLaughlin. Med deres lyserøde midte og grønne stilke forstærkede disse håndlavede blomster kjolens fantastiske verden, som var de sprunget ud af en fortryllet skov. Looket blev fuldendt med en diamanthalskæde og øreringe fra Tiffany & Co., der tilføjede et strejf af formalitet uden at overdøve blomsterensemblet.

Fans er vundet over, sociale medier er i brand

Skuespillerinden Anya Taylor-Joy delte en karrusel af billeder på sine sociale medier og gav sine fans et glimt af hendes store bytur. Mens fødselsdagshilsnerne strømmede ind, var det hendes kjole, der fik flest kommentarer. Reaktionerne var enstemmige: "Du ser smuk ud," skrev en, mens en anden opsummerede stemningen perfekt: "Jeg elsker denne gotiske fødselsdag."

Denne fødselsdag markerede således en fortryllende pause i et hektisk forår for Anya Taylor-Joy, mellem reklameturnéen for "The Super Mario Galaxy Movie" og hendes kampagner for Dior Beauty og Tiffany & Co. En måde, for hende, formentlig, at fejre et årti med stil, der lover at blive lige så strålende som den kjole, hun bar.