Sangerinden Tyla får folk til at vende sig med et skulpturelt sort outfit på den røde løber

Anaëlle G.
@tyla / Instagram

Den sydafrikanske sangerinde, sangskriver og danser Tyla gjorde et stort indtryk på den røde løber ved BET Awards 2026 i et skulpturelt sort ensemble. En skræddersyet kreation, et sted mellem haute couture og dristighed, fangede straks alles opmærksomhed.

Et struktureret sort ensemble

Kernen i dette look var et statement-stykke: en korsettop med en omhyggeligt udformet struktur. Designet havde delikat blomsterblonder lagt oven på en struktureret base, hvilket skabte en ren, grafisk silhuet. En dristig sort kontur fremhævede tøjets linjer, mens en sofistikeret halsudskæring tilføjede et afgjort fashionabelt touch. Tyla kombinerede denne top med sorte shorts og matchende strømpebukser for et dristigt, monokromatisk ensemble.

Omhyggeligt udvalgt tilbehør

For at fuldende dette outfit valgte Tyla åbne pumps med en glitrende effekt, hvor deres spiralform tilføjede et velkomment strejf af glimmer. Hvad angår smykker, valgte hun enkelhed og droppede sin sædvanlige lag-på-lag-løsning til fordel for statement-øreringe og et par farverige ringe. En omhyggeligt gennemtænkt tilgang, der lod midtpunktet i hendes look indtage scenen.

En naturlig skønhedsbehandling

På skønhedsfronten valgte Tyla enkelhed. Meget naturlig makeup afbalancerede det dristige i hendes outfit, mens hendes hår, stylet i en voluminøs blowout med en sideskilning, tilføjede bevægelse og tekstur. Et ubesværet chikt, retro-inspireret look, der elegant fuldendte ensemblet. Da hun blev spurgt ved sin ankomst, betroede sangerinden legende, at hun følte sig utrolig selvsikker.

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Et opslag delt af @tylafans

En helt egen stilistisk signatur

Ud over dette look bekræfter Tyla sin status som et modeikon. Kendt for sin sans for stil har hun etableret et signaturlook, hvor hun foretrækker miniskørter og korte frisurer frem for de dramatiske lange kjoler, der typisk bæres til formelle begivenheder. Denne legende og selvsikre tilgang gør hende til et af sin generations nye modeikoner.

Med dette skulpturelle sorte ensemble gjorde Tyla en af de mest slående optrædener ved BET Awards i 2026. Ved at kombinere sofistikeret struktur, dristighed og naturlig makeup beviste hun endnu engang sin upåklagelige sans for stil. Ikke overraskende glædede dette hendes fans, der altid er ivrige efter at se hendes looks.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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