"Den nye Madonna?": Hvem er Adela, det nye ikon, der skaber røre?

Adéla Jergová, en 22-årig slovakisk sangerinde kendt under navnet Adéla, kaldes af nogle "den nye Madonna" for sin dristige stil og sine optrædener. Hun repræsenterer en generation af selvsikre popstjerner, der er lige så provokerende, som de er fængslende, samtidig med at de hævder en unik kunstnerisk identitet.

Fra dens oprindelse til international anerkendelse

Adéla blev født i 2003 i Bratislava, Slovakiet, og voksede op omgivet af ballet i Moskva fra hun var tre år gammel. Hun blev inspireret af Hannah Montana til at drømme om en musikalsk karriere. Som selvlært danser lærte hun engelsk ved at se amerikanske tv-serier og følte sig hurtigt "amerikaniseret", hvilket adskilte hende fra det konservative slovakiske samfund. Som teenager sluttede hun sig til Wiener Staatsballet og flyttede derefter til London og Los Angeles for at forfølge sin karriere.

I 2023 deltog hun i Dream Academy, et overlevelsesprogram, hvor hun blev elimineret tidligt på trods af en optræden af "Pink Venom" af den sydkoreanske K-pop pigegruppe Blackpink. Denne oplevelse, som hun beskriver som "det værste år i sit liv", drev hende til stjernestatus via Netflix-dokumentarserien "Pop Star Academy: Katseye".

En eksplosiv karriere og prestigefyldte samarbejder

Adéla startede sin solokarriere i 2024 med "Homewrecked", rost af Out Magazine, efterfulgt af "Superscar". I 2025 kontaktede den canadiske kunstner, musiker og singer-songwriter Grimes hende via TikTok for at co-producere "MachineGirl", som indeholdt en musikvideo med Sofia Wylie og en cameo af produceren. Med kontrakt med Capitol Records udgav hun "DeathByDevotion" (produceret af Dylan Brady), efterfulgt af sin EP "The Provocateur" i august, og hun var opvarmningsband for Demi Lovato i 2026.

Hvorfor hun sammenlignes med Madonna ... og hvorfor hun skiller sig ud

Mange ser Adéla som en "ny Madonna" på grund af hendes tekster om nydelse, hendes provokerende koreografi og hendes rebelske attitude, der trodser normer. Ligesom popdronningen blander hun eksplosiv pop med dans. Alligevel insisterer Adéla på sin "unikke og uforlignelige stil": Hendes tekster overdriver hendes virkelige liv på en teatralsk måde, og hendes popmusik inkorporerer sofistikerede harmonier. Hun imiterer ikke, hun genopfinder.

Kort sagt repræsenterer Adéla en frigjort, queer-venlig og global poplyd, født af TikTok- og realityshows-æraen. Hendes meteoragtige opstigning – fra eliminering fra reality-tv til Capitol-signeret kunstner – beviser, at hun ikke bare er en efterligner: hun er en sand arvtager, der skaber sin egen legende.