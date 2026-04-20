Paris Hilton sætter sin bodyguard på prøve; videoen morer internetbrugere.

Fabienne Ba.
@parishilton / Instagram

Den amerikanske societetsdame og forretningskvinde Paris Hilton er stamgæst på Coachella, men i år var det igen hendes bodyguard, der utilsigtet stjal showet. En video af hende, der løber rundt i den californiske ørkenhede med sin loyale sikkerhedsagent i hælene, gik hurtigt viralt.

Tommy, den mest eftertragtede bodyguard på Coachella

Paris Hilton delte selv videoen, hvor hun hyldede sin bodyguard: "Jeg har rendt rundt i årevis med mine sikkerhedsvagter på Coachella. Tommy er den bedste!" På optagelserne kan man se hende snurre rundt fra den ene ende af festivalen til den anden, mens Tommy gør sit bedste for at holde hende i syne.

Internetbrugere vandt (næsten) over

Videoen gik hurtigt viralt på TikTok og X (tidligere Twitter) og skabte en strøm af underholdte reaktioner. Mange roste Tommys professionalisme og udholdenhed, mens andre blot lo hjerteligt af denne usandsynlige duo: en ubekymret, livlig stjerne og en ubekymret bodyguard, der var dømt til at følge ham skridt for skridt under den indiske sol.

Nogle internetbrugere udtrykte dog også kritik, anså scenen for respektløs og argumenterede for, at det var upassende at "tvinge" sin bodyguard til at løbe på denne måde for at skabe omtale, og mindede alle om, at hans rolle er at sikre sikkerheden og ikke at deltage i en iscenesat begivenhed. Andre nuancerede disse reaktioner og antydede, at bodyguarden måske var helt tryg ved situationen og havde givet samtykke til videoen.

Paris Hilton, den ubestridte dronning af Coachella

Til 2026-udgaven gik Paris Hilton all-in med sit look: hun bar Demonia-platformstøvler til lårene, en klar reference til år 2000-æstetikken, der gjorde hende berømt i 2000'erne. Hun var også vært for sit eget event på festivalen for sit hudplejemærke "Parívie" og deltog i Neon Carnival. Hun er bestemt uudtømmelig – det kan Tommy bekræfte.

I sidste ende indkapsler denne muntre og spontane scene perfekt ånden fra Coachella, i Paris Hilton-stil: en blanding af glitter, grænseløs energi og bevidst kaos. Mellem beundring for Tommys udholdenhed og mere nuanceret kritik er episoden i det mindste lykkedes med én ting: at minde os om, at Paris Hilton er en uundgåelig figur i mediespektakulæret.

