"En skulptureret mave": Denne skuespillerinde imponerer med sin figur

Anaëlle G.
@emeraude / Instagram

Den canadiske skuespillerinde og model Emeraude Toubia delte et billede på Instagram taget under en træning, ledsaget af en støttende besked til Mexico. Hun imponerede sine følgere, hvoraf mange roste hendes fysik. "Velformede mavemuskler," lød en kommentar.

En energifyldt træning

På dette billede poserer Emeraude Toubia i et boksecenter iført en hvid sports-bh og sorte leggings. Med hævet knytnæve og en bold under armen udstråler hun en smittende energi under en række flag, inklusive det mexicanske flag. "Vamos mi México," skrev hun til billedet og blandede sin passion for sport med sin forbindelse til sine rødder.

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Et opslag delt af Emeraude Toubia (@emeraude)

Et billede, der udløste reaktioner fra internetbrugere

Billedet udløste en bølge af beundrende reaktioner. Mange internetbrugere roste skuespillerindens "tonede figur". "En skulptureret mave," kommenterede nogle også. Mens mange internetbrugere roste den canadiske skuespillerinde og model Émeraude Toubias figur, tilslører dette fokus på fysisk udseende det væsentlige.

Ud over hendes udseende er det frem for alt hendes talent, hendes karrierevej og hendes professionelle engagement, der fortjener at blive fremhævet. En kvinde defineres ikke udelukkende af sin krop, som er åben for kommentarer: hun udtrykker sig gennem sine ideer, sit arbejde og sine handlinger. Fra et bredere perspektiv ville det også være ønskeligt at værdsætte mangfoldigheden af kropstyper og anerkende skønhed i alle dens former, snarere end at rangordne kroppe eller reducere dem til æstetiske kriterier.

En stolt tilhænger af Mexico og en fremtrædende skuespillerinde

Emeraude Toubia er stolt af sin mexicanske arv og ønskede at vise sin støtte til landsholdet under FIFA World Cup™ i 2026. Det var en måde for hende at fejre sine rødder på, samtidig med at hun delte sin passion for sport med sit lokalsamfund. Hun er kendt for sine roller i serierne "Shadowhunters" og "With Love" og har også fascineret et bredt publikum. Med millioner af følgere dyrker hun et solrigt og imødekommende image, der balancerer sin karriere og sit privatliv.

Med dette billede kombinerer Emeraude Toubia stolt sin passion for sport med sin kærlighed til sine rødder. Hun har endnu engang tryllebundet sine fans og bekræftet sin smittende energi både på sociale medier og på skærmen.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brænder for mode og er altid på udkig efter trends, der afspejler vores tid. Jeg elsker at observere, hvordan folk klæder sig, hvorfor de gør det, og hvad mode afslører om os. Ud over catwalks og silhuetter er det historierne, der virkelig fascinerer mig.
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