Som 59-årig fejrer Pamela Anderson sin fødselsdag i solen

Léa Michel
Extrait du film « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? »

Den canadisk-amerikanske skuespillerinde og model Pamela Anderson fejrede sin 59-års fødselsdag på den enkleste måde: ved at nyde en svømmetur på den franske riviera. Hun delte et glimt af sin særlige dag med sine følgere via et Instagram-opslag, hvor hun stråler i en smørgul heldragt.

Et solrigt og minimalistisk look

I videoer, der er lagt ud på hendes konto, går Pamela Anderson mod havet iført en hvid badekåbe, som hun tager af, inden hun kaster sig ud i vandet for det, hun beskriver som en "fødselsdagssvømning". Hun ledsager sit opslag med en takkebesked til sine fans: "Tak for jeres vidunderlige fødselsdagsbeskeder... Må alle jeres drømme også gå i opfyldelse i dag. Med kærlighed, P."

For at fuldende sit sommerlook bar Pamela Anderson rektangulære solbriller med hvide stel og et par matchende sandaler. Hendes stropløse strandoutfit var i en delikat smørgul nuance.

Et sommerophold i Saint-Tropez

Pamela Anderson delte også flere billeder fra sit ophold i Saint-Tropez. På et af billederne poserer hun på en klippe iført en lys hvid kjole, en matchende bandana og hvide sneakers, mens hun holder en trækurv. Tro mod sin skønhedstilgang, som hun har antaget de seneste år, fremstår hun uden makeup og foretrækker en naturlig stil, der appellerer til mange fans.

Et øjeblik delt med familien

Denne ferie til den franske riviera kommer i en periode, hvor Pamela Anderson tilbringer tid med sin familie. Flere amerikanske medier rapporterer, at hun opholder sig i Saint-Tropez forud for brylluppet mellem sin yngste søn, Dylan Lees, og arkitektoniske designer Paula Bruss. Pamela Anderson er mor til to sønner, Brandon og Dylan, fra sit ægteskab med musikeren Tommy Lee.

Et stadig mere autentisk billede

I de seneste måneder har Pamela Anderson gjort adskillige markante optrædener på den røde løber, samtidig med at hun har bevaret et autentisk og minimalistisk image. Hendes valg om regelmæssigt at optræde uden makeup er blevet et sandt signaturbillede, der af nogle roses for sin naturlighed.

Pamela Anderson ser ud til at nyde denne nye fase af sit liv i fulde drag. Mellem øjeblikke med afslapning under middelhavssolen, afslappet elegance og øjeblikke delt med sine kære, fortsætter hun med at leve et liv, der prioriterer enkelhed, velvære og autenticitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er passioneret omkring hudpleje, mode og film, og jeg dedikerer min tid til at udforske de nyeste trends og dele inspirerende tips til at føle sig godt tilpas i sin egen krop. For mig ligger skønhed i autenticitet og velvære, og det er det, der motiverer mig til at tilbyde praktiske råd til at kombinere stil, hudpleje og personlig tilfredsstillelse.
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