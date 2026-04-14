"Vi blev sat ned": Skuespillerinden Scarlett Johansson ser tilbage på sin begyndelse i showbusiness

Screen Scarlett Johnsonn dans le film « Lucy »

Den dansk-amerikanske skuespillerinde, instruktør, manuskriptforfatter og filmproducer Scarlett Johansson talte for nylig om sine tidlige år i filmbranchen og beskrev en kontekst, hun anser for at være "sværere for unge skuespillerinder". Hendes beretning fremhæver de bemærkninger og forventninger, hun siger, hun stod over for i begyndelsen af sin karriere. Denne udtalelse er en del af en bredere refleksion over den udviklende opfattelse af kvinder i underholdningsverdenen.

En erklæring om presset relateret til image

I et interview med CBS Sunday Morning forklarede Scarlett Johansson, at unge skuespillerinders udseende blev undersøgt grundigt i starten af 2000'erne. Hun henviste til en kontekst, hun beskrev som mere kritisk, især med hensyn til kvinders fysiske udseende.

Ifølge hende blev visse kommentarer og forventninger anset for at være almindelige i branchen. Hun påpeger, at kvinder kunne blive bedømt ud fra deres image, et aspekt, hun mener er mindre udtalt i dag. Denne udtalelse fremhæver udviklingen i diskussioner omkring repræsentation og behandling af skuespillerinder i filmbranchen.

En karriere der begyndte meget tidligt

Scarlett Johansson begyndte sin filmkarriere som teenager, hvor hun medvirkede i film som "The Horse Whisperer" (1998) og "Ghost World" (2001). Hun blev berømt i starten af 2000'erne med film som "Lost in Translation" og "The Girl with a Pearl Earring". At vokse op i mediernes søgelys i en ung alder bidrog til hendes erfaring i branchen, som hun beskriver som "krævende".

En gradvis udvikling af muligheder

Scarlett Johansson mener, at filmindustrien nu tilbyder en større mangfoldighed af kvindelige roller. Hun observerer et skift i retning af mere varierede karakterer, mindre begrænset til bestemte arketyper. Organisationer som UN Women fremhæver også fremskridt i repræsentationen af kvinder i audiovisuelle produktioner, selvom uligheder fortsætter. Denne udvikling nævnes regelmæssigt af skuespillerinder, der bemærker et gradvist skift i holdninger.

Dette vidnesbyrd afspejler andre udsagn

Flere kvindelige fagfolk i branchen delte lignende refleksioner over de forventninger, der stilles til kvinder i begyndelsen af deres karriere. Disse beretninger bidrager til en bredere diskussion om arbejdsforhold i underholdningsbranchen. Initiativer, der sigter mod at fremme bedre repræsentation på skærmen, er også blevet implementeret i de senere år. Disse udviklinger afspejler en voksende bevidsthed om kvinders rolle i den kulturelle sektor.

Ved at diskutere sin begyndelse i showbusiness fremhæver Scarlett Johansson de ændringer, der er observeret i filmindustrien siden 2000'erne. Hendes udtalelse understreger vigtigheden af fortsat at sætte spørgsmålstegn ved de standarder, der gælder for skuespillerinder.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
På Coachella gemte modellen Heidi Klum sig under en overraskende forklædning

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

På Coachella gemte modellen Heidi Klum sig under en overraskende forklædning

Den tysk-amerikanske model, tv-vært og skuespillerinde Heidi Klum overraskede alle på Coachella 2026 ved at afsløre, at hun...

Drew Barrymore taler følelsesladet om de psykologiske konsekvenser af sine to kejsersnit.

Den amerikanske skuespillerinde, producer, forfatter, instruktør, tv-vært og forretningskvinde Drew Barrymore delte en personlig beretning om de følelsesmæssige...

Kendall Jenner overrasker på Coachella med et minimalistisk look

Den amerikanske model og iværksætter Kendall Jenner vakte opmærksomhed ved Coachella 2026 (10.-19. april) med en minimalistisk silhuet,...

Hvorfor er denne primaballerinas muskuløse figur så fascinerende?

Den sydafrikanske danser og koreograf Oti Mabuse gjorde et slående indtryk ved Olivier Awards i 2026 med en...

Som 60-årig poserer skuespillerinden Elizabeth Hurley i et strandoutfit inspireret af havet.

Den britiske skuespillerinde, model og producer Elizabeth Hurley har delt nye billeder taget ved havet, der viser et...

Sangerinden Teyana Taylor overrasker på Coachella med en futuristisk inspireret silhuet

Den amerikanske sangerinde, sangskriver og skuespillerinde Teyana Taylor gjorde en slående optræden på Coachella 2026 med et udpræget...