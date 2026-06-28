Will Smith deler et sjældent øjeblik med Jada Pinkett Smith og deres datter Willow

Familien Smith gjorde en sjælden offentlig optræden i Paris. Will Smith, Jada Pinkett Smith og deres datter Willow genforenedes i den franske hovedstad for at støtte en af deres egne ved et modeevent.

En meget bemærkelsesværdig optræden i Paris

Det var under modeugen i Paris, at Will Smith og hans familie vakte furore. Den amerikanske skuespiller rejste til den franske hovedstad ledsaget af Jada Pinkett Smith, mor til hans yngre børn, og deres datter Willow. Deres tilstedeværelse var endnu mere bemærkelsesværdig i betragtning af Smith-familiens sjældne offentlige optrædener. Som med enhver medieoptræden fra familien var fotografer ude i fuld styrke for at forevige denne usædvanlige familieudflugt.

En specifik grund til dette møde

Ud over deres blotte tilstedeværelse i Paris tjente denne kollektive optræden af Smith-parret et meget specifikt formål. Will, Jada og Willow var kommet for at støtte Jaden Smith, søn af det berømte amerikanske par, i anledning af hans første store offentlige optræden som kreativ direktør for herretøj hos Christian Louboutin. En betydningsfuld udnævnelse i den unge mands karriere, der markerer en vigtig milepæl i hans rejse inden for modebranchen. Jaden Smith, der forfølger en karriere inden for musik, film og nu mode, legemliggør fuldt ud denne nye generation af multitalentfulde designere.

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En stor familie på den røde løber

Ved denne lejlighed kom støtten til Jaden Smith ikke kun fra hans forældre og hans søster Willow. Den unge mand kunne også regne med tilstedeværelsen af sin mormor, Adrienne Banfield-Norris, såvel som sin halvbror Trey, Will Smiths ældste søn fra et tidligere ægteskab. Denne støtte, der går over flere generationer, illustrerer det stærke familiebånd, som Smiths udviser, og som aldrig går glip af hinandens store professionelle begivenheder.

Deres sidste gruppeoptræden var i 2024

For at værdsætte den exceptionelle karakter af denne kollektive optræden, er det værd at huske, at Smith-familiens sidste fulde offentlige optræden var i maj 2024 i forbindelse med udgivelsen af filmen "Bad Boys: Ride or Die". Desuden er Will Smith og Jada Pinkett Smith et af de mest profilerede par i den amerikanske underholdningsindustri. De har været gift siden 1997 og har opbygget en familie gennem årene, mens de hver især har forfulgt deres egne succesfulde karrierer.

Det var i 2023, at parrets personlige historie tog en større drejning i medierne. Under et meget omtalt interview afslørede Jada Pinkett Smith, at parret officielt var gået fra hinanden siden 2016, selvom de ikke var juridisk skilt. Begge kendisser har gentagne gange understreget deres ønske om at bevare familiens enhed omkring deres to børn, på trods af udviklingen af deres personlige forhold.

Med sin optræden i Paris sammen med Jada Pinkett Smith, Willow og resten af familien leverede Will Smith et af årets mest slående familiebilleder. Ud over den blotte "modebegivenhed" illustrerer denne kollektive tilstedeværelse samhørigheden i en familie, der på trods af sine personlige forandringer forbliver synligt forenet omkring sine børn.