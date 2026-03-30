Mental sundhed og kropspositivitet: hvorfor glemmer vi stadig bipolar lidelse?

I anledning af Verdens Bipolardag den 30. marts fortjener et spørgsmål at blive stillet: hvorfor forbliver visse oplevelser i udkanten af velvære-diskursen? Mens inklusion og selvaccept i stigende grad diskuteres, forbliver nogle rejser, især dem relateret til bipolar lidelse, stort set usynlige, som mange psykiatriske og mentale sundhedsspecialister beklager. Og hvad nu hvis kropspositivitet også har blinde vinkler?

Når velvære overser visse realiteter

Kropspositivitet har bidraget til at ændre opfattelsen af kroppe. Det har åbnet rum for at diskutere accept, mangfoldighed og selvrespekt. Inden for mental sundhed får dog ikke alle oplevelser den samme synlighed. I aktuelle diskussioner indtager angst og depression en betydelig plads, og dette er essentielt. Men andre realiteter, såsom bipolar lidelse, forbliver ofte i baggrunden, som om de var vanskeligere at integrere i "inkluderende fortællinger om velvære".

Denne ubalance betyder ikke, at disse emner er mindre vigtige; tværtimod. Den viser snarere, at der stadig findes områder med tavshed, selv i rum, der er designet til at være inkluderende, på trods af adskillige undersøgelser og vidnesbyrd fra personer, der er ramt af bipolar lidelse, der fremhæver, at det at sige fra hjælper med at nedbryde tabuer, fremmer selvaccept og fremmer større social anerkendelse.

"For meget": ordet der hænger ved

Mange mennesker, der er ramt af bipolar lidelse, deler en fælles følelse: at blive opfattet som "for meget". "For intens", "for følelsesladet", "for ustabil", nogle gange endda "for synlig" eller omvendt "for tilbagetrukket". Disse betegnelser gælder ikke kun for følelser. De kan også påvirke kroppen, energiniveauet, måden at udtrykke sig på eller den måde, man oplever livet på.

I et samfund, der ofte værdsætter konsistens og kontrol, kan disse variationer misforstås. De bliver derefter en kilde til fordømmelse, endda udelukkelse, snarere end lytning. Kropspositivitet opfordrer os til at acceptere kroppe, som de er, men fuldt ud at acceptere mennesker betyder også at erkende, at følelsesmæssige og psykologiske oplevelser kan svinge, uden at dette mindsker deres værdi. Som psykiatere minder os om, er det en kompleks virkelighed, der kan være foruroligende for dem omkring individet, når man beskriver bipolar lidelse som en vekslen af tilstande, der spænder fra eufori til depression . Det kan dog på ingen måde retfærdiggøre afvisning, stigmatisering eller minimering.

Ord, der endelig bliver frigjort.

På sociale medier begynder tingene langsomt at ændre sig. Flere og flere mennesker deler deres oplevelser med bipolar lidelse uden filtre eller overforenkling. Disse beretninger tilbyder en værdifuld form for autenticitet. De afslører komplekse rejser, fulde af op- og nedture, langt fra de rendyrkede eller idealiserede skildringer af velvære.

Denne synlighed hjælper også med at aflive visse misforståelser . Nej, at leve med bipolar lidelse er ikke en karikatur. Og ja, det er muligt at opbygge et positivt forhold til sin krop og sig selv, selv med svingende mental sundhed. Disse stemmer bidrager til at udvide omfanget af kropspositivitet og inkorporerer realiteter, der stadig alt for ofte overses.

Der er stadig lang vej at gå i kampen mod psykofobi

Trods disse fremskridt er der stadig lang vej at gå for at bekæmpe psykofobi. Det kan manifestere sig subtilt gennem fordømmelser, stereotyper eller distancering. Det kan også være mere direkte ved at begrænse adgangen til bestemte rum eller ugyldiggøre levede oplevelser.

I en kropspositiv tilgang handler det ikke kun om at værdsætte synlige kroppe, men også om at anerkende alle dimensioner af identitet, herunder mental sundhed. Dette indebærer at skabe plads til historier, der er mindre "komfortable", mindre "inspirerende" i traditionel forstand, men dybt menneskelige.

Mod virkelig inkluderende sundhedspleje

Hvis kropspositivitet skal fortsætte med at udvikle sig, skal den udvide sit perspektiv. Det betyder at inkludere forskellige, til tider foruroligende og ofte usynlige oplevelser. At anerkende bipolar lidelse i disse diskussioner betyder at nægte at rangordne oplevelser. Det betyder også at huske, at du har ret til at eksistere fuldt ud, med din krop, dine følelser og dine udsving.

I dag, på Verdens Bipolar Dag, er udfordringen ikke blot at øge bevidstheden. Det er også at fortsætte med at skabe rum, hvor alle kan føle sig legitime, hørte og respekterede. Fordi en virkelig inkluderende bevægelse ikke lader nogen i stikken.